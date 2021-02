Fire Emblem Heroes: Nouveautés de la version 5.2.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 5.2.0.

■ Nouvelle fonctionnalité : mon avatar

Vous pouvez désormais personnaliser l’avatar de votre invocateur dans la section « Mon avatar » du menu « Alliés ». Vous pouvez modifier l’apparence et le nom de votre avatar ainsi que sa manière de saluer vos amis.

Lorsque vous changez son apparence, celle-ci sera affichée dans certaines situations.

Pour personnaliser votre avatar, allez dans la section « Interagir » du menu « Alliés » et sélectionnez « Mon avatar ». En plus de choisir l’apparence de votre invocateur, vous pouvez également lui assigner des accessoires et utiliser l’option « Copier aptitudes ».

Note : votre avatar peut porter un accessoire déjà assigné à un autre héros.

Lorsque vous entrerez pour la première fois dans la section « Modif. accessoire » du menu « Mon avatar », vous recevrez un accessoire réservé à votre avatar : le bandeau noir (A). Vous trouverez 6 autres accessoires pour votre avatar dans la structure « Accessoires » du centre d’éther.

○ Aptitudes

Votre avatar commence avec cette aptitude : Breidablik sinistre.

Breidablik sinistre

Dégâts : 14

Portée : 2

Confère Atq/Vit/Déf/Rés +4 aux alliés à

2 cases ou moins pendant le combat. Inflige

Atq/Vit/Déf/Rés -4 aux ennemis à 2 cases ou

moins pendant le combat.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

De plus, vous pouvez utiliser l’option « Copier aptitudes » pour copier les aptitudes de n’importe quel allié et les assigner à votre avatar. Vous pouvez même copier des aptitudes de livrets militaires.

Notes :

・ La copie d’une nouvelle aptitude remplacera l’ancienne. Votre avatar disposera uniquement des aptitudes assignées.

・ Vous pouvez également copier les sceaux sacrés. Vous pouvez assigner le même sceau sacré à votre avatar et aux alliés.

Choisissez votre aptitude spéciale, vos aptitudes A et bien plus en utilisant des filtres. Vous pouvez ensuite les copier et les assigner à votre invocateur pour créer votre avatar personnalisé !

○ Combat

Vous pouvez déployer votre invocateur dans l’Assaut de Mjölnir avec vos héros. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section intitulée « Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir » et les notifications relatives à la phase de préparatifs.

○ Quêtes « Invocateurs »

Du 5/2/2021 7:00(UTC) au 19/2/2021 6:59(UTC)

Des quêtes « Invocateurs » sont disponibles pour fêter le lancement de la fonctionnalité « Mon avatar ». Remplissez les conditions des quêtes et terminez-les pour obtenir trois types d’accessoires réservés à votre avatar !

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation de la taille de la carte de la phase de préparatifs

La carte fait désormais 8 colonnes sur 10 rangs, dont 4 dédiée à la partie supérieure de la carte et 6 à la partie inférieure.

○ Votre avatar peut participer à l’Assaut de Mjölnir !

Votre avatar sera automatiquement ajouté à votre équipe de défense de l’Assaut de Mjölnir. Votre avatar peut être ajouté à l’un des emplacements décrits ci-dessous, à l’exception de l’emplacement spécial. Veuillez noter que votre avatar n’affecte pas la puissance des ennemis.

Notes :

・ Votre avatar ne peut pas être le partenaire d’un allié avec l’aptitude Duo.

・ Votre avatar doit être placé dans l’un des emplacements de votre équipe.

○ Ajout d’emplacements dans les équipes de défense

De nouveaux emplacements ont été ajoutés : un ensemble d’emplacements Atq +10 et un ensemble d’emplacements spéciaux qui ne peuvent être occupés que par les héros mythiques de la saison majeure actuelle ou par un héros dont la bénédiction est liée à la saison majeure actuelle. Ces ajouts font passer le nombre d’ensembles d’emplacements à 6. Veuillez noter que votre avatar et les héros placés dans les emplacements spéciaux n’affectent pas la puissance des ennemis.

・ Emplacements Atq +10

Ces emplacements confèrent un bonus d’Atq +10 et les unités qui les occupent peuvent agir dans la partie inférieure de la carte.

・ Emplacements spéciaux

Vous pouvez utiliser les emplacements spéciaux si vous remplissez l’une des conditions suivantes.

1. Un emplacement spécial peut être déverrouillé en déployant un héros mythique de la saison majeure actuelle dans l’un des emplacements normaux de votre équipe. Cela inclut uniquement les héros apparus après la version 5.0.0, qui augmente le nombre d’emplacements dans le mode Raid céleste. Seuls les héros de la saison majeure actuelle ou les héros dont la bénédiction est liée à la saison majeure actuelle peuvent être placés dans cet emplacement spécial.

2. Vous pouvez déployer un héros mythique de la saison majeure actuelle directement dans un emplacement spécial. Cela inclut uniquement les héros apparus après la version 5.0.0, qui augmente le nombre d’emplacements dans le mode Raid céleste. Le deuxième héros placé dans les emplacements spéciaux doit être un autre héros mythique de la saison majeure actuelle ou un héros dont la bénédiction est liée à la saison majeure actuelle.

Les emplacements spéciaux confèrent un bonus de +3 à toutes les caractéristiques et les unités qui les occupent peuvent agir dans la partie inférieure de la carte.

Notes :

・ Vous pouvez notamment consulter la saison en cours dans l’Assaut de Mjölnir dans le menu principal de l’événement et sur l’écran « Modifier éq. défense ».

・ Il est impossible de placer votre avatar dans l’emplacement spécial, car il ne peut pas recevoir de bénédiction.

Exemple :

1. Si vous avez déployé Reginn, Porteuse d’espoir, qui possède un effet mythique majeur pour la saison de l’astra et augmente le nombre d’emplacements dans le mode Raid céleste, dans un

emplacement normal pendant la saison majeure de l’astra de l’Assaut de Mjölnir, un emplacement spécial est déverrouillé et utilisable.

2. Si vous avez déployé Reginn, Porteuse d’espoir, qui possède un effet mythique majeur pour la saison de l’astra et augmente le nombre d’emplacements dans le mode Raid céleste, dans un

emplacement spécial pendant la saison majeure de l’astra de l’Assaut de Mjölnir, vous pouvez utiliser l’autre emplacement spécial.

○ Ajout de nouveaux mécanismes

・ Avatar de feu (niveau 1 à 3)

・ Avatar vital (niveau 1 à 3)

・ Avatar ébène (niveau 1 à 3)

・ Avatar brillant (niveau 1 à 3)

・ Avatar ailé (niveau 1 à 3)

・ Avatar futé (niveau 1 à 3)

Ces nouveaux mécanismes affectent votre avatar et ses alentours. Repensez la stratégie des héros de votre équipe et découvrez ce qui fonctionne le mieux !

○ Ajout des récompenses

・ Le nombre de dracofleurs obtenu dans les récompenses de rang a été augmenté.

・ Vous pouvez également obtenir des dracofleurs en récompense lorsque votre niveau Askr atteint 30.

Vous pourrez accéder à la nouvelle version de l’Assaut de Mjölnir lors de la phase de bouclier débutant le 11/2/2021 7:00(UTC). Nous espérons que vous avez hâte de l’essayer !

■ La catégorie de focus Taux spécial 4★

Une nouvelle catégorie, le Taux spécial 4★, sera ajoutée aux focus commençant après la mise à jour. Les nouveaux héros 5★ ajoutés au jeu avant août 2018 seront invoqués en tant que héros Taux spécial 4★ puis deviendront des héros 5★ sur l’écran d’invocation. Ces héros n’apparaîtront plus dans la catégorie 5★.

■ Nouvelles aptitudes pour héros légendaires

Fjorm, Princesse glaciale, et Ike, Illustre rédempteur, disposent de nouvelles aptitudes. Les héros légendaires disposant d’aptitudes supplémentaires n’apparaîtront plus dans les événements d’invocation de héros légendaires ou mythiques normaux. Ils apparaîtront à la place dans un nouveau focus intitulé « Remix héros légendaires ».

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude spéciale

Miroir de glace II

Délai : 2

Si l’ennemi se trouve à 2 cases ou moins de

l’unité, réduit les dégâts de l’attaque de l’ennemi

de 40 %. Après activation, un boost équivalent

à 40 % de la Rés de l’unité s’ajoute aux dégâts

de sa prochaine attaque. (Boost réinitialisé à la

fin du combat.)

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude A

Unité Atq/Déf

Si l’unité se trouve à 2 cases ou moins d’un allié,

confère Atq/Déf +5 et pour chacune de ces

caractéristiques (Atq/Déf), confère un boost égal

au double du malus de l’unité pendant le combat.

(Par exemple, si l’unité voit son Atq affectée par

un malus de -7, lui confère Atq +19, ce qui fait

un boost net de +12.)

・ Aptitude spéciale

Éther radieux II

Délai : 4

Au début du tour 1, compteur -2 pour l’unité.

Ignore 50 % de la Déf/Rés de la cible pendant

le combat. Rend des PV à hauteur de 50 % des

dégâts infligés.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Entraide stim. Rés

Confère Rés +4 aux alliés à 2 cases ou moins

pendant le combat. Si l’unité se trouve à 2 cases

ou moins d’un allié, confère Rés +4 à l’unité

pendant le combat.

■ Mise à jour des livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 5.2.0, les joueurs peuvent désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 2 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 2 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/3/2021 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 2 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 5.2.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 1 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 5.2.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, le héros suivant peut obtenir une nouvelle arme qui lui sera réservée.

Arc mouchard

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nina, Moucharde

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent désormais être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Audhulma

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Joshua, Roi fougueux

Meisterschwert

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Reinhardt, Épée d’Ishtar

Giga Excalibur

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nino, Fleur ténébreuse

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Amélioration de « Pions de Loki »

○ En Novice, les ennemis seront désormais tous des PNJ.

Si vous jouez en Novice dans le mode Pions de Loki, et peu importe votre échelon, les ennemis seront désormais des PNJ à chaque tour. En Intermédiaire et en Vétéran, si vous êtes à l’échelon 1, les ennemis seront des PNJ à tous les tours. À partir de l’échelon 2, les équipes des autres joueurs apparaîtront comme ennemis à partir du tour 4.

○ Pions de Loki

Si un ami emprunte un héros de votre brigade et termine Pions de Loki avec celui-ci, cela sera pris en compte dans le nombre de fois que vous avez aidé vos amis.

■ Mise à jour du mode Raid céleste et du centre d’éther

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Double harmonie (A) : niveau 5

・ Double discorde (D) : niveau 5

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Trois nouveaux titres ont été ajoutés à la salle de concert : « Bien, bien… Si on prenait un peu de repos » de Fire Emblem: Awakening, « Paix momentanée » de Fire Emblem: New Mystery of the Emblem, et « Fire Emblem Thème principal (arrangement) » de Fire Emblem Heroes.

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Caellach, L’Œil du tigre

・ Felix, Cadeau gelé

・ Keaton, Ulfhedin résolu

■ Autres modifications

○ La limite de mérite héroïque est passée de 6 000 à 7 000

■ Problèmes résolus

○ Le problème affectant l’effet de l’aptitude Nouveau croc de Velouria, Nouvelle louve, a été résolu.

Nous avons résolu le problème suivant : dans certaines conditions, l’effet de l’aptitude Nouveau croc de Velouria, Nouvelle louve, « confère compteur -1 par attaque », était conféré à d’autres alliés, alors qu’il ne devait affecter que son partenaire.

Effet après résolution : si un héros est le partenaire de Velouria, Nouvelle louve, et se trouve à 2 cases ou moins de celle-ci, ce héros bénéficie de l’effet « confère compteur -1 par attaque ».

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !