Warner Bros Games présente son line-up 2021

Gotham Knights, Back 4 Blood, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker : les jeux vidéo qui vont créer l’événement en 2021

PARIS (France) – Lundi 08 Février 2021 – En 2021, les fans de jeux vidéo de tout âge ne seront pas en reste du côté de chez Warner Bros Games. Entre la sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker pour les amoureux de la série iconique qui traverse les époques et les générations ; celle de Back 4 Blood le 22 juin, imaginé par les développeurs de Left 4 Dead ; et celle du très attendu Gotham Knights qui verra une nouvelle garde de justiciers masqués prendre la relève de Batman pour veiller sur Gotham… il y en aura pour tous les goûts !

Plus de détails sur ces 3 titres à venir cette année :

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Sortie : 2021

PEGI 7+ provisoire

Dans ce tout nouveau jeu vidéo LEGO disponible sur consoles et PC, les joueurs pourront voyager en vitesse lumière à travers l’immense galaxie de l’univers Star Wars, et participer aux aventures inoubliables et bourrées d’action des 9 films de la saga Skywalker, racontés avec l’humour emblématique de LEGO®.

En plongeant au cœur de cette immense saga, les joueurs pourront affronter les forces du mal avec leurs personnages favoris tels que Luke Skywalker, la princesse Leia, Rey, Finn, BB-8 et bien d’autres héros, ou rejoindre le côté obscur en tant que Dark Vador, Kylo Ren et d’autres à découvrir !

Le jeu comportera environ 800 personnages uniques dont 300 jouables. Il sera possible de compléter près de 500 quêtes et activités annexes dans un monde ouvert reposant sur un tout nouveau moteur graphique. Au total, il y aura 23 planètes et lunes incluses dans le jeu, ce qui donnera accès à 28 lieux différents que les joueurs pourront explorer.

Afin de donner aux joueurs la possibilité de vivre l’expérience Star Wars qu’ils souhaitent, il sera possible de jouer la campagne dans n’importe quel ordre sans avoir besoin de terminer l’histoire de l’opus précédent.

De plus, cette expérience vidéoludique LEGO® hilarante et créative convient tant aux adultes qu’aux enfants. Les joueurs pourront revivre ou faire découvrir la galaxie Star Wars™, à travers une expérience en jeu vidéo accessible aux plus jeunes, mais qui propose aussi un univers détaillé et suffisamment complexe pour que les plus grands puissent profiter d’une expérience Star Wars™ à leur taille.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sera jouable en solo ou à deux joueurs en local, et sera disponible en 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One X|S, PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Nintendo Switch et sur PC. Toutes les informations sont disponibles sur https://newsroom.warnerbros.fr/games/lineup/127

Back 4 Blood

Sortie : 22 juin 2021

PEGI 18+ provisoire

Imaginé par les créateurs de la franchise acclamée par la critique Left 4 Dead, ce nouveau FPS coopératif nous transporte dans un univers de zombies. L’histoire de Back 4 Blood se déroule après la propagation d’une épidémie transmise par un ver parasite et ayant contaminé ou tué la plupart des êtres humains. Endurcis par ces événements dramatiques et résolus à se battre pour la survie de l’humanité, un groupe de vétérans de l’apocalypse nommé les Nettoyeurs se mobilise contre les Infestés, d’immondes créatures infectées par des vers parasites, pour reprendre le contrôle de ce qu’il reste de la civilisation.

Back 4 Blood comprend une campagne histoire coopérative à 4 joueurs dans laquelle les Nettoyeurs doivent combattre les Infestés et collaborer en équipe afin de survivre à des missions de plus en plus périlleuses. Les joueurs peuvent faire équipe en ligne pour combattre ensemble les Infestés, ou jouer la campagne en solo avec 3 coéquipiers IA. Il sera également possible de jouer avec ou contre ses amis dans un mode multijoueur JcJ pouvant accueillir jusqu’à 8 joueurs où les équipes pourront à tour de rôle incarner l’équipe des Nettoyeurs ou la horde des redoutables Infestés.

Chris Ashton, le cofondateur et directeur du design de Turtle Rock Studios a déclaré :

“Les fans attendent depuis longtemps que nous revenions à nos racines et c’est incroyable de montrer enfin au monde ce sur quoi nous avons travaillé. Nous créons ce jeu en pensant à notre communauté et nous nous donnons au maximum pour offrir aux joueurs une expérience de jeu de zombies captivante qui ne ressemble à aucune autre.”

La sortie de Back 4 Blood est prévue dans le monde entier le 22 juin 2021 sur Xbox Series X|S, Xbox One X|S, PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro et PC. Toutes les informations sont disponibles sur www.back4blood.com

Gotham Knights

Sortie : 2021

PEGI 18+ provisoire

Annoncé l’été dernier lors du DC FanDome, Gotham Knights met en scène la Bat-Family et propose aux joueurs d’incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin qui auront pour mission de protéger Gotham City suite à la mort de Batman.

Le crime a envahi les rues de Gotham City. Il appartient maintenant à la nouvelle garde de justiciers, de protéger Gotham, de donner de l’espoir à ses citoyens en combattant les criminels. De la résolution de mystères liés à la Cour des Hiboux, en passant par le triomphe face à de célèbres vilains dans des affrontements épiques, vous devrez devenir le nouveau Chevalier Noir et sauver les rues du chaos.

Gotham Knights est un jeu d’Action-Aventure avec des dynamiques RPG en monde ouvert situé dans l’iconique ville de Gotham City. En solo ou à deux, patrouillez dans les cinq différents districts de Gotham et arrêtez les activités criminelles où qu’elles soient.

Gotham Knights sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One X|S, PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro et PC. Plus d’informations sur le jeu : https://www.gothamknightsgame.com/fr-fr