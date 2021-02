505 Games éditera Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Le Kickstarter du jeu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes a connu un succès retentissant, rapportant plus de 4,5 millions de dollars.

Ce financement comprend une sortie pour les fans de Nintendo, mais nous ne savons pas encore sur quelle plateforme elle sera (pour le buzz, ils ont dit Nintendo Switch ou la prochaine console de Nintendo). Dans tous les cas, les adeptes de Nintendo auront la chance d’apprécier le jeu. Bien que la sortie du jeu soit encore lointaine (2022), nous savons maintenant qui s’occupera de l’édition. 505 Games a confirmé qu’il a choisi le titre, la distribution dépend donc maintenant d’eux. Yoshitaka Murayama, le responsable du studio, a partagé quelques mots sur le contrat d’édition:

“Nous rêvons depuis de nombreuses années de développer un jeu pour les fans du genre, qui célèbre également tout ce que nous aimons et avons appris en tant que concepteurs de jeux. Notre équipe est impatiente de travailler avec 505 Games pour faire connaître Eiyuden Chronicle au plus grand nombre possible de fans dans le monde entier.

Eiyuden Chronicle est à la fois un retour aux jeux de rôle classiques qui ont diverti des millions de personnes et un récit moderne et passionnant de découverte et d’aventure mettant en scène des centaines de personnages pleinement réalisés. Compte tenu de leur succès et de leur histoire avec des titres comme Bloodstained et Death Stranding, et grâce à la relation personnelle forte que nous avons développée avec les gens de là-bas, nous pensons avoir le partenaire parfait dans 505 Games”.