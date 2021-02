Leak : The Great Ace Attorney sur Nintendo Switch, avec Tales from the Borderlands, SnowRunner mais pas Genshin Impact

Une fois n’est pas coutume, le comité de classification des jeux numériques de Taiwan a lâché des informations très intéressantes.

Les fuites données de Capcom en novembre 2020 ont d’abord révélé l’existence de The Great Ace Attorney Chronicles, qui contient The Great Ace Attorney et The Great Ace Attorney 2. Tous deux ont été initialement publiés sur 3DS en juillet 2015 et août 2017.

Le comité de classification des jeux numériques de Taiwan a également évalué une version Switch de Tales from the Borderlands, dont l’éditeur 2K Games a récemment annoncé la réédition sur PlayStation 4, Xbox One et PC, mais pas sur Switch. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S ont également été récemment notées en Europe, mais n’ont pas encore été annoncées.

Parmi les autres nouvelles classifications figurent une version native PlayStation 5 de Genshin Impact, qui n’est actuellement disponible que sur PlayStation 4 sur console. Quant à la version Nintendo Switch annoncé et promise par l’éditeur, bah on peut aller se faire ***, pour être gentil.

Une version Switch de Secret Neighbor, un spin-off de Hello Neighbor sorti pour la première fois sur Xbox One et PC en octobre 2019 est aussi leaké, tout comme une version Switch du jeu de simulation tout-terrain SnowRunner, sorti à l’origine sur PlayStation 4, Xbox One et PC en avril 2020.