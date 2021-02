Top des ventes de la semaine UK: le lancement de Super Mario 3D World Switch

C’est le troisième plus grand lancement de la plateforme Mario sur Nintendo Switch

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a été le jeu le plus vendu du Royaume-Uni la semaine dernière et c’est la sortie la plus rapide de l’année jusqu’à présent.

Le jeu de plate-forme Switch est une réédition mise à jour du titre Wii U de 2013, avec une nouvelle aventure parallèle. Son lancement est presque trois fois plus important que celui du jeu original, qui a débuté 14eme fin novembre 2013 (le même jour que le lancement de la PS4). Il est à noter que le parc d’installation de la Wii U était minuscule à l’époque par rapport à celui de la Nintendo Switch. Il s’agit du troisième plus grand lancement d’un jeu plateforme Mario sur Nintendo Switch, devant les jeux en 2D comme Super Mario Maker 2 (juin 2019) et New Super Mario Bros U Deluxe (janvier 2019). Mais derrière les titres en 3D que sont Super Mario Odyssey (octobre 2017) et Super Mario 3D All-Stars (septembre 2020). Les ventes physiques au lancement du titre sont plus de 2,5 fois supérieures à celles de New Super Mario Bros U, mais un tiers plus petites que celles de Super Mario 3D All-Stars. Un certain nombre de jeux Mario sont actuellement sur le marché et sont en concurrence les uns avec les autres, y compris le jeu All-Stars de l’année dernière. En fait, la collection 3D (n°12) a connu une hausse de 11% des ventes cette semaine et Super Mario Odyssey (n°14) a connu une augmentation de 28% des ventes. Avec Mario Kart 8 : Deluxe (n°5), New Super Mario Bros U Deluxe (n°16), Super Mario Party (n°18) et Luigi’s Mansion 3 (n°19), l’univers de Mario compte sept jeux dans le Top 20.

Il n’y a pas que Mario cette semaine, avec Little Nightmares 2 de Bandai Namco qui a fait ses débuts en 7eme place. La version en boîte du jeu s’est le mieux vendue sur PS4 (43% des ventes), suivie de la version Switch (37%), puis de Xbox One (18%) et de PC (2%). Au total, 270 000 jeux en boîte ont été vendus au Royaume-Uni ces dernières semaines, ce qui représente une hausse de 44 % par rapport à la semaine précédente.

