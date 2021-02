La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

99Vidas: Definitive Edition – $1.99 (prix de base: $9.99)

Abzu – $9.99 (prix de base: $19.99)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion – $19.99 (prix de base: $39.99)

AeternoBlade – $4.99 (prix de base: $14.99)

Ageless – $7.49 (prix de base: $14.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Aggelos – $4.99 (prix de base: $14.99)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – $4.80 (prix de base: $39.99)

Among Us – $3.50 (prix de base: $5.00)

Aqua Kitty UDX – $2.69 (prix de base: $8.99)

ATOMIK: RunGunJumpGun – $1.99 (prix de base: $7.99)

Away: Journey to the Unexpected – $4.24 (prix de base: $16.99)

Beat Cop – $2.99 (prix de base: $14.99)

BioShock 2 Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

BioShock: The Collection – $24.99 (prix de base: $49.99)

BioShock Infinite: The Complete Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

BioShock Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

Black Future ’88 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Blasphemous – $12.49 (prix de base: $24.99)

BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $19.59 (prix de base: $49.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $5.00 (prix de base: $19.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Borderlands: Game of the Year Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

Borderlands: The Handsome Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Borderlands Legendary Collection – $24.99 (prix de base: $49.99)

Brawlout – $6.79 (prix de base: $19.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Burnout Paradise Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

Cat Quest II – $8.99 (prix de base: $14.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $4.49 (prix de base: $14.99)

Cel Damage HD – $4.99 (prix de base: $9.99)

Children of Morta – $10.99 (prix de base: $21.99)

Civilization VI – $19.79 (prix de base: $59.99)

Commander Keen in Keen Dreams: Definitive Edition – $1.99 (prix de base: $9.99)

Crash’n the Boys Street Challenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro Fueled Nitros Oxide Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

Crown Trick – $14.99 (prix de base: $19.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $9.99)

Crysis Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

Curious Expedition – $8.99 (prix de base: $14.99)

Cytus Alpha – $29.99 (prix de base: $49.99)

Darkest Dungeon – $12.49 (prix de base: $24.99)

Darkwood – $7.49 (prix de base: $14.99)

Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

Deponia – $3.99 (prix de base: $39.99)

Descenders – $18.74 (prix de base: $24.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Do Not Feed the Monkeys – $3.89 (prix de base: $12.99)

Doom (1993) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom – $29.99 (prix de base: $59.99)

Doom 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Doom 64 – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom II (Classic) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $20.00 (prix de base: $39.99)

Double Dragon – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon 4 – $3.50 (prix de base: $6.99)

Double Dragon II: The Revenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon III: The Sacred Stones – $3.50 (prix de base: $4.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

Electronic Super Joy – $3.99 (prix de base: $7.99)

Electronic Super Joy 2 – $3.99 (prix de base: $9.99)

FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

Fox n Forests – $4.99 (prix de base: $9.99)

Framed Collection – $3.99 (prix de base: $9.99)

Furi – $6.99 (prix de base: $19.99)

Fuser – $39.99 (prix de base: $59.99)

Fuser VIP Edition – $79.99 (prix de base: $99.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

Ghostbusters: The Video Game Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

Ghostrunner – $20.99 (prix de base: $29.99)

Giga Wrecker Alt. – $12.49 (prix de base: $24.99)

Goat Simulator: The GOATY – $7.49 (prix de base: $29.99)

God Eater 3 – $14.99 (prix de base: $59.99)

Going Under – $13.39 (prix de base: $19.99)

Golf Story – $7.49 (prix de base: $14.99)

Golf With Your Friends – $11.99 (prix de base: $19.99)

Grindstone – $15.99 (prix de base: $19.99)

Grip – $7.99 (prix de base: $39.99)

Guacamelee! 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Guilty Gear – $6.90 (prix de base: $9.99)

Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base: $14.99)

Gunman Clive HD Collection – $2.49 (prix de base: $4.99)

Hexagroove: Tactical DJ – $20.99 (prix de base: $29.99)

Hob: The Definitive Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Hover – $7.49 (prix de base: $24.99)

Human: Fall Flat – $7.49 (prix de base: $14.99)

Huntdown – $11.99 (prix de base: $19.99)

Hyper Jam – $4.49 (prix de base: $14.99)

Hypnospace Outlaw – $11.99 (prix de base: $19.99)

ibb & obb – $4.49 (prix de base: $14.99)

Iconoclasts – $6.79 (prix de base: $19.99)

Implosion – $5.99 (prix de base: $11.99)

Invisible, Inc: Nintendo Switch Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

John Wick Hex – $13.99 (prix de base: $19.99)

Jump Force Deluxe Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Jurassic World Evolution: Complete Edition – $35.99 (prix de base: $59.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Kid Tripp – $1.99 (prix de base: $3.99)

Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base: $19.99)

Kingdom Hearts: Melody of Memory – $40.19 (prix de base: $59.99)

L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

Lair of the Clockwork God – $6.99 (prix de base: $19.99)

Last Day of June – $9.99 (prix de base: $19.99)

Legend of Kay Anniversary – $11.99 (prix de base: $29.99)

Little Nightmares Complete Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Lonely Mountains: Downhill – $13.39 (prix de base: $19.99)

Manticore: Galaxy on Fire – $2.99 (prix de base: $19.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

Mary Skelter 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

Mechstermination Force – $5.99 (prix de base: $11.99)

Megadimension Neptunia VII – $14.99 (prix de base: $29.99)

Metro 2033 Redux – $9.99 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $9.99 (prix de base: $24.99)

Moero Chronicle Hyper – $7.99 (prix de base: $19.99)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Monster Sanctuary – $14.99 (prix de base: $19.99)

Moonlighter – $7.49 (prix de base: $24.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Moving Out – $14.99 (prix de base: $24.99)

Mr. Driller DrillLand – $14.99 (prix de base: $29.99)

Muse Dash – $19.49 (prix de base: $29.99)

My Hero One’s Justice – $14.99 (prix de base: $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

My Memory of Us – $5.24 9was $14.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

Namco Museum – $9.89 (prix de base: $29.99)

Namco Museum Archives Vol 1 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Namco Museum Archives Vol 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $29.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

NBA 2K21 – $19.79 (prix de base: $59.99)

NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

Neo Cab – $11.99 (prix de base: $19.99)

Neon Abyss – $14.99 (prix de base: $19.99)

Nexomon Extinction – $14.99 (prix de base: $19.99)

Ni no Kuni – $12.49 (prix de base: $49.99)

Oddworld: Munch’s Oddysee – $9.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: New ‘n’ Tasty – $14.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath – $9.99 (prix de base: $29.99)

OlliOlli: Switch Stance – $2.99 (prix de base: $14.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $29.99 (prix de base: $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Ori and the Will of the Wisps – $25.49 (prix de base: $29.99)

Overcooked 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $7.99 (prix de base: $19.99)

Paradise Killer – $13.99 (prix de base: $19.99)

Paratopic – $2.74 (prix de base: $5.49)

Party Crashers – $1.99 (prix de base: $15.00)

PGA Tour 2K21 – $29.99 (prix de base: $59.99)

PictoQuest – $4.99 (prix de base: $9.99)

PixelJunk Eden 2 – $11.99 (prix de base: $14.99)

Pode – $12.49 (prix de base: $24.99)

Postal Redux – $5.99 (prix de base: $9.99)

Project Highrise: Architect’s Edition – $15.99 (prix de base: $39.99)

Pumpkin Jack – $20.99 (prix de base: $29.99)

Puyo Puyo Tetris 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Rad – $5.99 (prix de base: $19.99)

Raji: An Ancient Epic – $16.74 (prix de base: $24.99)

realMyst: Masterpiece Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

Redeemer: Enhanced Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $10.49 (prix de base: $29.99)

Renegade – $3.50 (prix de base: $4.99)

RICO – $9.99 (prix de base: $19.99)

Riptide GP: Renegade – $2.99 (prix de base: $9.99)

Riverbond – $4.99 (prix de base: $24.99)

River City Melee Mach!! – $4.80 (prix de base: $13.99)

River City Ransom – $3.50 (prix de base: $4.99)

Roki – $11.99 (prix de base: $19.99)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $20.99 (prix de base: $29.99)

Saints Row: The Third – The Full Package – $17.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected – $17.99 (prix de base: $39.99)

Semblance – $2.49 (prix de base: $9.99)

Severed – $5.99 (prix de base: $14.99)

Sphinx and the Cursed Mummy – $14.99 (prix de base: $29.99)

Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Squids Odyssey – $2.99 (prix de base: $14.99)

Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story – $5.60 (prix de base: $13.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – $12.49 (prix de base: $24.99)

Stick It to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Summer in Mara – $12.49 (prix de base: $24.99)

Superbrothers: Sword & Sorcery EP – $2.99 (prix de base: $9.99)

Super Daryl Deluxe – $6.99 (prix de base: $19.99)

Super Dodge Ball – $3.50 (prix de base: $4.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (prix de base: $59.99)

Superhot – $14.99 (prix de base: $24.99)

Super Neptunia RPG – $19.99 (prix de base: $39.99)

Super Punch Patrol – $2.49 (prix de base: $4.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $34.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $20.99 (prix de base: $29.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 – $20.99 (prix de base: $29.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $34.99 (prix de base: $49.99)

Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $3.99 (prix de base: $9.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

TerraTech – $17.49 (prix de base: $24.99)

The Adventure Pals – $9.89 (prix de base: $14.99)

The Count Lucanor – $4.49 (prix de base: $14.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Forbidden Arts – $4.94 (prix de base: $14.99)

The Jackbox Party Pack 3 – $16.24 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 6 – $19.49 (prix de base: $29.99)

The Long Dark – $23.44 (prix de base: $34.99)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $10.20 (prix de base: $29.99)

The Next Penelope – $1.99 (prix de base: $12.99)

The Ninja Saviors: Return of the Warriors – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Outer Worlds – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Persistence – $14.99 (prix de base: $29.99)

The Sinking City – $12.49 (prix de base: $49.99)

The Survivalists – $18.74 (prix de base: $24.99)

The Warlock of Firetop Mountain: Goblin Scourge Edition – $2.99 (prix de base: $29.99)

This is the Police – $11.99 (prix de base: $29.99)

This is the Police 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

This War of Mine: Complete Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Thumper – $9.99 (prix de base: $19.99)

Titan Quest – $19.99 (prix de base: $39.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Torchlight II – $11.99 (prix de base: $19.99)

Torchlight III – $19.99 (prix de base: $39.99)

Tricky Towers – $8.99 (prix de base: $14.99)

Tropico 6: Nintendo Switch Edition – $39.99 (prix de base: $49.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Unrailed – $9.99 (prix de base: $19.99)

Unravel Two – $4.99 (prix de base: $19.99)

Unruly Heroes – $11.59 (prix de base: $19.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

Vitamin Connection – $13.99 (prix de base: $19.99)

Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

Wide Ocean Big Jacket – $1.99 (prix de base: $7.99)

Windbound – $17.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein: Youngblood – $14.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

World End Syndrome – $16.00 (prix de base: $39.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

WWE 2K Battlegrounds – $19.99 (prix de base: $39.99)

XCOM 2 Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

Yes, Your Grace – $11.99 (prix de base: $19.99)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $16.49 (prix de base: $29.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.990

Yuppie Psycho: Executive Edition – $10.82 (prix de base: $16.99)

Zoids Wild Blast Unleashed – $27.99 (prix de base: $39.99)