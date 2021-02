Top des ventes de la semaine au Japon: Mario + Bowser’s Fury résite

Voici le top des ventes de la semaine (15 février – 21 février) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement). Pas de grosse sorties cette semaine, et le calme profite à la Nintendo Switch qui signe le top 10.

01./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 97.955 / 347.973 (-61%)

02./02. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 41.508 / 1.934.185 (-11%)

03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 23.686 / 2.394.045 (-2%)

04./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 13.677 / 6.655.082 (-16%)

05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.478 / 3.685.972 (-18%)

06./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.326 / 4.165.316 (-8%)

07./11. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 8.521 / 3.787.487 (+12%)

08./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.423 / 1.825.487 (-17%)

09./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.720 / 3.971.598 (-7%)

10./03. [NSW] Little Nightmares II <ADV> (Bandai Namco Entertainment) {2021.02.10} (¥3.600) – 7.521 / 31.991 (-69%)

Petite baisse cette semaine pour la console hybride, mais elle devrait remonter dès la semaine prochaine avec Bravely Default 2, puis le mois prochain avec le raz-de-marré Monster Hunter Rise.