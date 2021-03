Pokémon 25 : l’album se dévoile

Une compilation signée Katy Perry, J Balvin, Post Malone et bien d’autres. Sortie prévue à l’automne 2021 par Capitol Records. De nouvelles informations concernant P25 : la musique ont été révélées à la suite du concert virtuel de Post Malone, dont des collaborations avec des étoiles montantes de la musique qui viendront elles aussi célébrer les 25 ans de Pokémon.

Londres, Royaume-Uni, le 27 février 2021. À la suite du concert virtuel Pokémon de Post Malone, The Pokémon Company International a donné d’autres informations concernant le programme musical qui célébrera l’année des 25 ans de la franchise. À la fin de l’évènement en ligne, J Balvin a été annoncé comme l’un des artistes associés à Pokémon dans le programme P25 : la musique, en partenariat avec Universal Music Group. La star mondiale du reggaeton rejoint les têtes d’affiche du programme, Katy Perry et Post Malone, dans une année de collaborations et surprises associant des artistes à Pokémon.

« Pokémon n’a pas lésiné sur P25 : la musique, et je suis ravi de rejoindre le programme en tant que l’un de ses principaux artistes », nous confie J Balvin. « J’ai hâte d’ajouter ma touche à cette incroyable fête Pokémon et de contribuer à l’énergie positive qu’elle génère. »

Katy Perry, J Balvin et une autre superstar surprise sortiront chacun une chanson inspirée de la franchise qui ravit des millions de fans de tous âges dans le monde entier depuis 25 ans. La sortie de ces chansons sera accompagnée d’un clip vidéo et de produits exclusifs célébrant chaque artiste et les 25 ans de Pokémon.

Tout comme dans les aventures du Jeu Vidéo Pokémon, de nouvelles surprises et découvertes surviennent au long du voyage. En plus de ces artistes, Pokémon fera appel à quelques étoiles montantes du monde entier pour d’autres collaborations musicales. Les fans devront rester à l’écoute pour plus de détails, et notamment découvrir les façons très « Pokémon » dont ces chansons sortiront.

Ces collaborations aboutiront à un album numérique intitulé « Pokémon 25 : l’album » (produit par Capitol Records de Universal Music Group), qui viendra clôturer les célébrations en fin d’année. L’album contiendra 14 chansons de 11 artistes d’Universal Music Group dont Katy Perry et J Balvin, ainsi qu’une reprise par Post Malone du tube des années 90 de Hootie and the Blowfish, « I Only Wanna Be with You ». Vous avez déjà eu la chance découvrir cette reprise lors du concert virtuel de P25 : la musique. Après sa première diffusion, Pokémon a publié le concert complet, vous pouvez le regarder à tout moment sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon. Les fans peuvent également retrouver ce concert sur le site Web du 25e anniversaire Pokemon.fr/25, et obtenir les dernières informations concernant P25 : la musique. Ils y découvriront aussi toutes les célébrations prévues pour l’ensemble de la franchise. Vous pouvez d’ores et déjà préenregistrer l’album P25 : la musique sur CapitolRecords.lnk.to/saveP25PR/.

Les fans de Pokémon et de musique sont invités à rejoindre la conversation en ligne en utilisant @PokemonFR et #Pokemon25.