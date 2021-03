Sortie intégrale de Cyber Hero – Mission Runner le 24 mars !

Jouez le rôle d’un héros clandestin en mission pour des clients.

Hambourg, Allemagne – 3 mars 2021 – Le développeur de jeux vidéo allemand Since Idea Games annonce aujourd’hui la sortie intégrale de Cyber Hero – Mission Runner, pour Android, le 24 mars, après un an de développement.

Cyber Hero – Mission Runner est un jeu de tir vertical de haut en bas de type rogue, dans le genre cyberpunk. Dans ce jeu, vous incarnez un héros dans aventures au rythme effréné débordantes d’action. Tel un boulet de canon, vous traversez des salles et éliminez les ennemis tout en esquivant leurs projectiles et leurs attaques. Votre objectif : terminer une salle, puis une autre, et ainsi de suite pour aller à la mission suivante.

Dans chaque mission, vous déverrouillez un tas de fonctionnalités, compétences et objets vraiment cool qui augmenteront la puissance de votre héros. Et tout peut être amélioré. Essayez les combinaisons infinies et atteignez des niveaux de puissance insensés.

« Le développement de Cyber Hero – Mission Runner a été un parcours formidable. Après l’avoir proposé en accès anticipé pour une courte période, nous sommes très heureux de pouvoir présenter très bientôt la version intégrale au monde entier, » déclare Raphael Wittgruber, PDG de Since Idea Games.