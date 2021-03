Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira le 29 juin 2021 !

Cette date de sortie est accompagnée d’un trailer inédit dévoilant quatre personnages supplémentaires disponibles gratuitement au lancement.

NIS America est fier d’annoncer aujourd’hui que Disgaea 6: Defiance of Destiny, sortira sur Nintendo Switch™ le 29 juin 2021 . Adel, Rosalin, Laharlette et Asagi, quatre personnages et leur histoire issus des précédents jeux de la franchise Disgaea seront disponibles gratuitement au lancement du jeu.

Retrouvez de nouvelles fonctionnalités telles que l’Ultra-Réincarnation, des modèles en 3D (une première pour la série), ainsi que des configurations de gameplay ajustables. Ces nouveaux ajouts font de ce nouvel opus, l’épisode parfait pour les fans de Disgaea, mais également pour les nouveaux joueurs.

À propos du jeu :

Zed est un zombie prétentieux qui appartient au rang le plus bas du Sous-Monde, avec sa sœur Bieko. Quand le Death-tructor Divin menace leur mode de vie (ou de mort), Zed doit alors exploiter sa capacité unique d’Ultra-Réincarnation pour tenir tête à cette menace. Pendant l’aventure, des citoyens hauts en couleur du Sous-Monde se joindront à lui dans sa quête. Est-il possible pour des voyous immortels comme eux de défier le destin ?

Disgaea 6: Defiance of Destiny mélange une histoire sinistre et touchante avec des combats tactiques démentiels et de nouveaux éléments de gameplay inédits à la série. Pour les fans de la franchise, ainsi que pour les nouveaux joueurs, un voyage unique et mémorable vers le Sous-Monde les attend. Les combats vont faire mal grâce aux attaques et actions de soutien spéciales d’une multitude d’unités alliées. Les configurations de gameplay peuvent être ajustées telles que Auto, Réessayer et Rejouer, permettant ainsi aux joueurs de se battre comme ils le souhaitent. Si la situation atteint un point de non-retour, ils pourront utiliser l’Ultra-Réincarnation pour revenir à la vie et rejoindre le combat et ce jusqu’à réussite.

Caractéristiques :

: Rejoignez Zed dans sa quête pour atteindre un statut plus élevé et défiez le Death-tructor Divin. Tout au long de votre aventure, rencontrez des personnages farfelus, visitez de nouveaux mondes chaotiques et découvrez la puissance des liens fraternels et de la détermination. Immortel et Imbattable : Des combats tactiques frénétiques, des attaques spéciales incroyables et une large variété d’alliés à recruter, sont à retrouver dans Disgaea 6: Defiance of Destiny . Si la situation dégénère et que vous mourrez, utilisez l’Ultra-Réincarnation et retentez votre chance jusqu’à la victoire.

: Des combats tactiques frénétiques, des attaques spéciales incroyables et une large variété d’alliés à recruter, sont à retrouver dans . Si la situation dégénère et que vous mourrez, utilisez l’Ultra-Réincarnation et retentez votre chance jusqu’à la victoire. Un Sous-Monde pour Tous : Avec des fonctionnalités de gameplay personnalisables telles que Auto, Réessayer et Rejouer, les nouveaux joueurs comme les fans de la série, peuvent profiter d’une expérience de jeu de haut niveau, qui correspond à votre mode de vie. Plonger dans l’univers de DISGAEA n’a jamais été aussi simple !

Contenu de la « Unrelenting Edition » :

Le jeu Disgaea 6: Defiance of Destiny sur Nintendo Switch™

sur Nintendo Switch™ Le mini artbook « Behind the Seams »

La bande-son numérique « Defiance of Dissonance »

Informations :