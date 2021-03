Explorez Sea of Solitude: The Director’s Cut, disponible dès maintenant sur Nintendo Switch

Le jeu ayant remporté le titre d’”Impact le plus significatif” aux Games for Change Awards 2020 est maintenant disponible exclusivement sur Nintendo Switch, dans une version améliorée comprenant de nouvelles fonctionnalités.

Paris, Saint-Ouen, France – 4 mars 2021 : Quantic Dream, le studio berlinois Jo-Mei et Just For Games sont fiers de lancer aujourd’hui la version définitive de Sea of Solitude: The Director’s Cut, exclusivement sur Nintendo Switch™. Cette édition Director’s Cut apporte de nouvelles fonctionnalités non présentes dans la version originale, ainsi que du contenu inédit.

Sea of Solitude: The Director’s Cut suit le parcours de Kay, une jeune femme transformée en monstre car rongée par la solitude et le désespoir, parcourant un monde magnifique et inondé à la recherche de sa sérénité et de sa paix intérieure. Au cours de cette aventure, elle sera confrontée à des créatures métaphoriques évoquant ses émotions, qu’elle devra surmonter afin d’en apprendre davantage sur elle-même et sur le monde qui l’entoure.

“Je ne pourrais être plus heureuse de lancer pour la première fois un de nos jeux sur Nintendo Switch, grâce à notre collaboration avec Quantic Dream” affirme Cornelia Geppert, fondatrice et directrice créative de Jo-Mei. “Cette nouvelle édition Director’s Cut est une opportunité pour de nouveaux joueurs de découvrir le voyage de Kay sous un angle plus fidèle à notre vision initiale, que ce soit en déplacement ou confortablement chez eux.”

Cette version retravaillée du jeu, développée par le studio Jo-Mei et publiée par Quantic Dream, offre de nombreuses nouveautés aux joueurs afin de maximiser l’immersion proposée par le titre original. Grâce à des dialogues réécrits en collaboration avec l’auteur reconnu Stephen Bell, à un tout nouveau casting de voix et à des cinématiques retravaillées, le jeu bénéficie d’un aspect narratif plus poussé, plongeant le joueur dans une aventure singulière et marquante.

Sea of Solitude: The Director’s Cut tire également parti des caractéristiques uniques de la Nintendo Switch ; les joueurs peuvent désormais contrôler le flair avec le gyroscope et profiter d’un tout nouveau mode photo, qui permet de modifier l’angle et la météo. Le jeu est également entièrement doublé en anglais, français, espagnol, allemand et japonais.*

“Quantic Dream est fier de mettre à disposition des joueurs un titre qui correspond à la signature narrative de notre studio, mettant en avant des sujets très profonds” déclare Guillaume de Fondaumière, directeur général délégué de Quantic Dream. “Nous avons été ravis de travailler avec Cornelia Geppert et son formidable studio Jo-Mei. Nous sommes heureux de pouvoir partager ensemble une version améliorée de Sea of Solitude, exclusivement sur Nintendo Switch.”

Une extension Twitch gratuite baptisée “Bottle Of Hope” est également disponible pour les streameurs. Elle permet de lancer des sujets de discussions avec la communauté, inspirés des thématiques du jeu, et de partager aléatoirement des messages positifs sous formes de bouteilles à la mer. Créée en partenariat avec Take This, une association à but non lucratif visant à réduire la stigmatisation et accroître le soutien des causes en rapport avec la santé mentale dans les jeux vidéo, cette extension encourage les joueurs à parler de l’acceptation de soi, de la prise de conscience, de la compassion, de la motivation quotidienne et de la résilience.

Sea of Solitude: The Director’s Cut est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch. Une démo gratuite est également disponible, permettant de découvrir le premier chapitre du jeu. L’édition physique du jeu est disponible sur les boutique officielle de Quantic Dream et de Just For Games, contenant la cartouche du jeu et un sticker exclusif.

*Le jeu est aussi disponible en sous-titres dans les langues suivantes : russe, coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié, portugais, espagnol d’Amérique, néerlandais et italien.

À propos de Sea of Solitude: The Director’s Cut :

Kay connait bien les monstres. Ceux que vous côtoyez, vous aussi : isolement, dépression et abandon. Ils se manifestent sous forme de bêtes effrayantes et de créatures fantastiques dans Sea of Solitude, un jeu d’action-aventure ayant reçu plusieurs prix, désormais revisité pour la Nintendo Switch sous le nom de The Director’s Cut.

Explorez un monde merveilleux et troublant où les apparences sont trompeuses, pour confronter et vaincre vos peurs. Caractérisé par son histoire émouvante écrite par Cornelia Geppert, Sea of Solitude: The Director’s Cut vous emporte dans une ville engloutie sous les flots, où la lumière a été submergée par les ténèbres et où des créatures métaphoriques évoquent de profondes émotions que Kay doit surmonter.

Voyagez avec Kay en bateau et à pied, naviguez à travers des paysages hostiles, résolvez des puzzles et confrontez-vous aux monstres de Kay pour l’aider à trouver sa paix intérieure, sa mer de solitude. Découvrez un monde en constante évolution grâce à des graphismes somptueux et une bande-son captivante, et faites surgir la force intérieure qui repose en chacun de nous.

Nommé, “Games for Impact” – The Game Awards 2019

Gagnant, “Most Significant Impact” – Games for Change Awards 2020

Caractéristiques principales :