Retour sur les nombreuses annonces Nintendo Switch du NGPX 2021 Showcase

Ce second NGPX nous à présenté aujourd’hui à 17h pas moins de 36 titres de tout style. Ils nous promettent une année compatible avec tous les goûts. Pour rappel, le « New Game Plus Expo » est un événement mettant en lumière les différentes sorties prévues pour l’année en cours des plus studios indies. Et ce n’est pas pour déplaire que tout démarre au quart de tour en annonçant (ou en nous rappelant) les sorties de 7 jeux donnés en intro en l’espace de seulement 2 minutes. Autant dire qu’à ce rythme, il faut suivre pour ne rien louper. C’est ainsi que ce second volet du « New Game Plus Expo » nous livres toutes ces annonces avec des dates plus ou moins précises allant du statut de « Déjà disponible » à une sortie prévue pour le second trimestre de l’année prochaine.

Jeux :

– YS IX: Monstrum Nox – Été 2021 – Switch/PC

– Volta-X – Maintenant disponible – Switch/PC

– Variable barricade – Q1 2022 – Switch

– Olympia Soirée – Automne 2021 – Switch

– Harvest Moon: One World – Maintenant disponible -Switch/Xbox One/PS4

– Mighty Goose – Q2 2021 – PC

– Saviors of Sapphire Wings Stranger of Sword city Revisited – 16 Mars 2021 – Switch/PC

– The Silver Case 2425 – 6 juillet 2021 – Switch

– Mary Skelter – Automne 2021 – Switch/PS4

– Rico London – Été 2021 – Switch/Xbox One/PS4/PS5

– Exophobia – 5 Octobre 2021 – Switch/Xbox series X|S/PS4/PS5

– Guilty Gear Strive – 11 juin 2021 – PC/PS4/PS5

– Rocky & Rocky – automne 2021 – Switch/PS4

– Alchemic Cutie – 27 juillet 2021 – Xbox Série X|S

– Gnosia – 4 mars 2021 – Switch

– Neptunia Re Verse – 8 Juin 2021 – PS5

– World’s End Club – 28 Mai 2021 – Switch

– Ever Forward – 29 Juin 2021 – Switch/Xbox Series X|S/PS4/PS5

– Pups & Purrs Animal Hospital – Été 2021 – Switch

– ConnecTank – Été 2021 – Switch/PC/Xbox One/PS4

– The Sealed Ampoule – 4 Mars 2021 – PC

– Disgaea 6 – 29 Juin 2021 – Switch

– Asure Striker GunVolt – 2022 – Switch

– Undernauts: Yomi Wo Saku Hana – Automne 2021 – Switch/PC/Xbox One/PS4

– Death end re; Quest – 27 avril 2021 – Switch

– Dairoku Ayakashimori , Dairoku: Agents of Sakuratani – Automne 2021 – Switch

– Guts’n Goals – 31 Octobre 2021 – Switch/Xbox Series X|S/PS4/PS5

– Soul Nomad & the world Eaters – Été 2021 – Switch

– Fishing fighters – Été 2021 – Switch

– R-Type Final 2 – 30 Avril 2021 – Switch/PC/Xbox One/Xbox Series X|S/PS4

– The legend of Heroes : Trails of cold steel IV – 9 Avril 2021 – Switch/PC

– Poison Control – 13 Avril 2021 – Switch/PS4

– Void TRRLM();++ // Void Terrarium++ – 18 Mai 2021 – PS5

– Code: Realize ~wintertide Miracles~ – Disponible Maintenant – Switch

– Samurai Warriors 5 – 27 Juillet 2021 – Switch/Pc/Xbox One/PS4

– Blaster Master Zero 3 – 29 Juillet 2021 – Switch/PC/PS4

L’introduction s’ouvre alors sur le premier jeu tout en réduisant la cadence et permettre d’en voir un peu plus sur les jeux présenté tout en ajoutant des commentaires audio et vidéo des développeurs sur leurs jeux vidéo avec de fortes annonces tel que « Guilty Gear Strive », « Disgaea 6 », « Mary Skelter », et « Death end re; Quest ».

Voici la liste des annonces principales prévues pour la Nintendo Switch :

– On découvre d’abord « The Silver Case 2425 ». Annoncé pour le 6 juillet 2021 en portage du remake sur Nintendo Switch qui se présente donc comme un pack 2 en 1 apportant la licence de ces visual novel d’aventure sur la console de Nintendo.

– Le nouvel opus de la saga Mary Skelter arrive sur Switch. Mary Skelter Finale nous donne rendez-vous en automne 2021 sur Nintendo Switch et PS4 pour replonger dans le monde des cauchemars avec une animation de présentation prometteuse et travaillée qui promet du lourd sans pour autant montrer une seule seconde de gameplay.

– Une présentation Flash montre en action le gameplay de Rico London, un FPS rythmé qui promet bullet-times et cell-shading sortira en été 2021 sur Nintendo Switch, Xbox One, PS4 et PS5. De quoi trouver son public sur de grands nombres de supports.

– Xenophobia, un doom-like néo-rétro pixelisé et frénétique qui sens appeler les speedrunners au défi vous proposera d’explorer un vaisseau spatial abandonné et infesté d’aliens à dégommer en hordes dans ce FPS brutal à partir du 5 août 2021 sur toutes vos consoles.

– Une nouvelle annonce à retenir est « Guilty Gear Strive » pour le 11 juin 2021 qui délaissera la Switch pour la PS4, la PS5 et le PC. On y retrouvera donc directement en image sur des extraits de gameplay aux animations fluides mixé avec des rendus de différents personnages. Ce nouveau volet qui promet de nouveau type de gameplay, de nouveaux personnages ainsi que d’un nouveau « netcode innovant ». Ce qui nous laisse que trop peu d’information pour le moment sur ces améliorations pour réellement pouvoir en tirer nos conclusions. Mais c’est le format que nous donne ce type d’événements qui privilégie quelques images et de nouveaux titres plutôt que de donner des détails.

– Suivi de prêt par « Rocky & Rocky Reshrined », un mélange d’action RPG à l’ancienne et de shoot ’em up qui ne nous laisse pas sans rappeler les « Touhou Project ». Les fans du genre seront ravis de trouver une nouvelle mécanique de gameplay remettant au goût du jour ces jeux vieillissant offert par ce remaster.

– Dans cet AmongUs-like en solo, vous devrez trouver qui s’est retrouvé infecté par le « Gnosia » dans un Visual Novel au chara-design coloré et travaillé dans un univers métallique et industriel d’un vaisseau spatial. Vous serez isolé à vous méfier de tous vos coéquipiers à partir du 4 mars 2021 sur Nintendo Switch.

– Déjà présenté lors du Nintendo Direct du 17 février 2021, « World’s End Club » le nouveau titre des créateurs de « Danganronpa » vous envoi vous battre pour votre survie dans un mon apocalyptique accompagné de votre club scolaire dès le 28 mai 2021.

– Le studio Pathea Games nous servira le 29 juin 2021 sur toutes les consoles un nouveau jeu d’énigmes dans un monde coincé entre rêve et réalité. Vous résolverez des puzzles au contrôle de Maya, une jeune fille qui paraît être dans un profond coma.

– Si vous aimez prendre soin de vos animaux de compagnie, « Pups & Purrs Animal Hospital » vous proposera de plonger dans une simulation de clinique vétérinaire pour soigner et chouchouter vos animaux préférés. Rendez-vous en été 2021 sur l’eShop de votre Nintendo Switch.

– ConnectTank un jeu de gestion d’entreprise dynamique dans lequel vous devrez faire tourner votre domaine seul ou à plusieurs. Ce trailer laisse rappeler la série Overcooked et son système de coopération qui demande beaucoup de coordination pour réussir. Il sera disponible en été 2021 sur toutes les plateformes.

– L’annonce mise en avant par cet événement est « Disgaea 6 ». La suite du RPG tactique au tour-par-tour vous donne rendez-vous avec ces 4 personnages principaux le 29 juin 2021 sur Switch uniquement sans nous donner de réelles informations sur le jeu.

– Dans ce side scrolling 2D devanture et de plateforme, la série « Azure Striker GunVolt 3 » vous demandera d’effectuer les plus grands combos à l’aide de votre katana sur Switch disponible en 2022.

– « Undernauts: Yomi Wo Saku Hana » Le RPG Labyrinthe des studios « Experience » déjà disponible sur Xbox One au Japon vous transportera dans un japon mystique, et horrifique dans lequel vous pourfendrez créatures magiques avec votre équipe sur Nintendo Switch et PS4 en automne 2021.

– « Death end re; Quest » le RPG au tour-par-tour au graphismes 3D Manga du studio « Idea Factory » vous fera rejoindre le VR MMORGP « World’s Odyssey » dans lequel vous vous retrouverez coincé. Pour en sortir, une seule solution. Vous devrez obtenir la fin parfaite. Pour cela rendez-vous sur Switch et PS4 le 27 avril 2021.

– « Dairoku: Agents of Sakuratani » le Visual Novel déjà disponible au Japon se retrouve traduit et importé en Europe par Idea Factory. L’héroïne Akitsu Shino a pour spécificité de voir les fantômes et se retrouvera enrôlée par le gouvernement dans une section spécial de contrôle d’entités non-humaines. Disponible dès l’automne 2021.

– Amateur de football et de bagarre ? « Guts and Goals » est fait pour vous. Sur un terrain de foot, vous utiliserez des battes de baseball, sabres laser et autres ustensiles pour frapper vos adversaires et mener la balle jusqu’au but. Jouer en solo ou en multi-joueurs le 31 août 2021 sur toutes vos consoles.

C’est ainsi que se clôture le NGPX2 avec ses 36 annonces qui profite à tous les goûts. De nombreux studios indépendants étaient de la partie pour nous proposer leurs nouveautés sur la Nintendo Switch ou autres plateformes. Certaines annonce font doublons avec les précédents événements de l’année, mais beaucoup de nouveautés sont prévue pour ces années 2021 et 2022 qui pousseront certainement la Switch encore une fois vers le haut notamment avec quelques titres attendu des joueurs tel que « Disgaea 6 » et « Guilty Gear – Strive»