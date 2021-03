Rune Factory 5: nouveau trailer, détails et bonus !

Annoncé sur Nintendo Switch lors du Nintendo Direct de Septembre 2020, Rune Factory 5 revient dnas le flux de l’actualité.

Comme annoncé, vous aurez un bonus s’il y a des données de sauvegarde de Rune Factory 4 Special sur votre console. Doug et Margaret viendront à Rigbath. Mais il y aura aussi une quete pour les costumes de Lest et Frey.

Rune Factory 5 sera disponible le 20 Mai 2021 sur Nintendo Switch au Japon. Le jeu est également prévu pour le reste du monde plus tard cette même année.

Nouveau trailer du jeu :

Et pour finir, le “Speed Circle”. C’est une technique qui permet aux joueurs d’arrêter temporairement l’ennemi.

[Switch] Rune Factory 5 – Seed Circle.

– You can stop the enemy temporarily

– You can throw the Seed Circle to connect with the monster. The monster will join the party temporarily.#runefactory5 pic.twitter.com/JOLBTv4wqh

— KiraG (@KiraSSG) March 4, 2021