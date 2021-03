Four in a Row (Nintendo Switch) – Le test

Four in a Row

Empruntant son nom à l’un des jeux de société les plus connus de tous les temps, à savoir le fameux Puissance 4 (en anglais Four in a Row), le jeu éponyme développé par LudosLabs n’aura ainsi pas un concept inconnu pour ceux ayant déjà pratiqués une fois une partie au détour d’une soirée jeux de société.

Un Puissance 4 oui, mais avec un twist !

Il va être assez difficile de s’étaler sur le sujet tant le concept de Four in a Row est simpliste au possible et ne propose pas tant de changements à la formule bien classique que nous connaissons tous.

Comme présenté en introduction, Four in a Row est un clone du jeu de société Puissance 4. Ce dernier oppose 2 joueurs, qui chacun son tour va poser une pièce de sa propre couleur sur un plateau placé à la verticale. La gravité fera tomber les pièces jusque sur la butée en bas ou les empilera sur les pièces déjà en place, le but étant d’en aligner 4 que ce soit en lignes ou en diagonales.

La seule différence majeure entre les deux versions va résider dans la façon que vous aurez de placer les pièces. Si le jeu de société ne vous permet que de les placer par le haut pour les faire tomber sur le bas de la grille, cette version en jeu vidéo n’est pas soumise à la gravité contrairement à son homologue physique, ce qui permet de placer les pièces depuis n’importe quelle bordure du plateau.

Cela ouvre donc plus de possibilités de stratégies, car par exemple poser une pièce depuis le bord de droite va venir la faire atterrir sur le côté opposé, bloquant ainsi la possibilité de poser une pièce depuis cet emplacement désormais occupé.

Au niveau du gameplay, Four in a Row vous propose de jouer chacun votre tour contre votre adversaire, le premier réussissant à aligner 4 pièces de sa couleur gagne la partie. Chaque partie peut durer de quelques secondes à un maximum de 5 minutes selon la situation donnée, mais aussi la défense de votre adversaire.

Pour ce qui est des contrôles, la prise en main est parfois assez laborieuse car en effet, pour sélectionner un emplacement depuis lequel vous souhaitez poser votre pièce, il faudra bouger le joystick dans le bon angle. Une fois l’emplacement sélectionné, il vous est proposé de valider ou d’annuler votre coup en cas de mauvaise manipulation. Ce type de commandes est assez imprécis par moments et peut vous amener souvent à recommencer une à deux fois votre manipulation pour poser la pièce au bon endroit.

Encore plus anecdotiques lors du jeu en multijoueurs en local, les boutons de face ne servent pas sur la manette, il vous faut utiliser les touches SR et SL sur les tranches des joycons pour sélectionner puis valider votre emplacement.

Concernant le contenu du jeu, vous avez 2 modes de jeu à disposition. Le premier, jouable uniquement en solo, est le mode puzzle, qui vous propose une quarantaine de tableaux dans lesquels vous devrez sortir victorieux d’une situation donnée. L’IA étant assez mal gérée, il est parfois possible de complètement ignorer une situation et forcer un puissance 4 sans qu’elle ne se défende, pas trop creuse-méninge pour des “puzzles” . Le second mode est la partie libre, jouable soit seul face à une IA dont la difficulté est réglable, soit à 2 joueurs en local en prêtant un joycon à un ami.

Chaque partie vous fera gagner des émeraudes, ces dernières sont à dépenser dans le menu “Tokens” et vous permettent de débloquer des skins pour vos pièces. Au total 13 skins sont à débloquer, sans compter les pièces jaunes et rouges par défaut, de quoi apporter un léger intérêt à enchaîner les parties.

Au niveau de sa présentation, Four in a Row pêche pas mal, certes nous n’attendons pas grand chose d’un simple jeu de puissance 4, mais ici le tout fait ressortir un certain côté “jeu flash” et nous le ressentons une fois le logo des développeurs passé, notamment avec une police grossière et flashy, le “W” dépasse de la case ronde dans lesquelles chaque lettre est placée pour le titre du jeu. C’est la même chose pour la bande-son qui semble toute simpliste et probablement composée de musiques libres de droit. L’intégralité des interfaces est en anglais uniquement, mais pour le peu de contenu et textes présents, cela ne doit pas être un point trop gênant pour les anglophobes.