Bastion (Nintendo Switch) – Le test

Sorti sur Nintendo Switch le 13 septembre 2018, Bastion est le premier jeu de Supergiant Games, à qui nous devons Transistor et Hadès. Pour ce premier jeu, le studio a choisi de s’orienter vers un action RPG.

Un chemin tracé, dans un monde détruit

Vous incarnez le personnage Le Kid qui se réveille, seul, sur un rocher qui flotte dans l’univers. Enfin, vous n’êtes pas vraiment seul, car une voix se fait rapidement entendre. Celle-ci provient du narrateur, omniscient, qui sera présent tout au long de votre aventure. Il parlera en anglais, avec la voix de Logan Cunningham (qui était aussi le narrateur du jeu Hadès), mais les sous-titres du jeu sont entièrement en français, ne vous inquiétez pas ! Il commentera chaque action faite, que ce soit un échec (tomber dans un trou) ou que vous réussissiez un défi.

La vue isométrique proposée permet de voir un couloir de dalles se former lorsque vous avancez vers celui-ci. Ne marchez pas trop près du bord sous peine de tomber dans un trou ! Sur ce passage, vous trouverez vos premières armes : un marteau pour le corps à corps et un petit pistolet un peu plus loin, pour attaquer à distance. Vous croiserez d’ailleurs vos premiers ennemis, des fantômes qui viennent récupérer le monde après sa destruction causée par la Calamité. Le bestiaire est donc propre au jeu, les ennemis sont originaux. Le décor est destructible. En le cassant vous pouvez obtenir des fragments de l’ancien monde qui seront utilisés comme monnaie dans le jeu.

La prise en main se fait rapidement. Le bouton B sert à effectuer une roulade pour esquiver, l’arme principale s’utilise avec le bouton A et la secondaire avec le bouton Y. La touche X quant à elle sert à se soigner. Sortez votre bouclier avec la touche ZL et utilisez votre compétence avec la touche ZR. Utiliser le bouclier juste avant de prendre un coup permet de contrer.

Un petit moment de paix

Une fois arrivé au bout du chemin, vous entrez dans le seul endroit où vous êtes en sécurité : le Bastion. Vous y serez accueilli par le narrateur en personne. Lors de votre première visite, l’endroit est vide. Cependant, chaque nouvel ajout de noyau, qui est un cœur des régions à explorer, au monument vous permettra d’agrandir le Bastion grâce à la construction d’un bâtiment :

— la distillerie : vous pouvez choisir une ou plusieurs liqueurs à consommer afin d’obtenir différents bonus (plus de chances de continuer si défaite, augmentation du nombre maximum de points de vie, …) et un emplacement de boisson sera débloqué pour chaque niveau de personnage ;

— l’arsenal : c’est dans cet endroit que vous trouverez les différentes armes et compétences que vous possédez bien que certaines compétences nécessitent de jouer avec une arme précise (vous ne pourrez pas utiliser la tornade si vous ne jouez pas avec le marteau, par exemple) ;

— la forge : améliorez vos armes grâce à des pièces que vous trouverez plus tard dans l’aventure ; en effet, un niveau d’arme passé propose un choix entre deux possibilités d’amélioration mais vous ne pouvez en avoir qu’un seul d’actif sur les deux, bien que vous pouvez changer gratuitement lorsque vous le souhaitez ;

— le temple : vous pouvez récupérer des idoles qui serviront à invoquer des dieux au choix, chacun offrant un bonus contre les ennemis (résistance à certains types de dégâts, attaques plus rapides, …) ; de plus, un bonus vous sera aussi attribué, sous forme d’expérience et de fragments supplémentaires ;

— les objets trouvés : c’est une boutique dans laquelle se trouvent des liqueurs, des idoles ou des compétences que vous ne trouverez nulle part ailleurs et vous pouvez aussi acheter des pièces d’arme ;

— le mémorial : retrouvez ici des petites quêtes qui vous donneront des fragments.

Au bout du Bastion vous avez la plateforme de déplacement, le Skyway. En l’utilisant, vous avez accès à une carte qui sert à choisir la prochaine zone dans laquelle vous souhaitez aller. Une fois une zone finie, elle ne peut plus être choisie. Deux possibilités de zone s’offrent à vous : les zones d’essai et les zones d’exploration. Les premières sont dédiées à une arme précise et servaient à l’entraînement des soldats. Vous devrez y revenir plusieurs fois pour comprendre comment la terminer et vous avez un objectif de score avec trois lots à gagner.

Les secondes sont celles où vous devez partir à la recherche des noyaux. Si vous perdez et que vous revenez, vous recommencerez le niveau tel qu’il était à votre arrivée. Vous pouvez trouver des souvenirs qu’il sera possible de montrer au narrateur pour avoir des informations sur le monde d’avant. Visitez entièrement la zone sans vous précipiter, car il est possible d’en louper. Bien qu’ils ne soient pas tous nécessaires pour finir le jeu, ils permettent de placer des informations sur l’histoire, ce qui est agréable.

Un jeu fort agréable à jouer

Le jeu propose une histoire dont on a envie de savoir comment elle se termine et comment elle a commencé. Pour seulement finir cette histoire, j’ai passé six heures en oubliant de ramasser des souvenirs et en ne possédant pas toutes les idoles.

En ce qui concerne le côté artistique, nous avons les décors, qui sont peints à la main ; c’est une particularité qui les rend très jolis à regarder. Vous vous surprendrez peut-être pendant votre aventure à vous arrêter pour regarder les herbes ou les collines. Du côté de la bande-son, les musiques choisies sont originales et collent au moment, à la pensée qui nous accompagne en voyant le joli fond.

La difficulté est modulable, grâce aux dieux du temple, mais il y a aussi un mode « sans soucis » qui rend le jeu très simple pour les personnes ne souhaitant que se concentrer sur l’histoire. Les défis d’armes demandent de retenter plusieurs fois pour comprendre comment faire et comment modifier les armes afin de débloquer la dernière récompense à chaque fois. Une fois le jeu terminé, vous avez la possibilité de le recommencer avec toutes les armes et votre niveau actuel. Il y aura également un mode score vous permettant de répéter les régions pour essayer de battre vos records.