L’application FUNimation, petit Netflix du manga, disponible sur Nintendo Switch (UK)

Funimation Global Group, LLC (anciennement connu sous le nom de FUNimation Productions puis de FUNimation Entertainment) est une compagnie de divertissements américaine basée à Flower Mound (Texas) qui produit, commercialise et distribue des animes et autres types de divertissement aux États-Unis et dans les marchés internationaux.

Déjà teasé en 2018, l’application est disponible sur l’eShop US de la Nintendo Switch depuis mi décembre. Une sortie est prévue prochainement au “Royaume-Uni, Irlande, Mexique et autres pays”. Et ça tombe bien, on apprend que l’application est désormais disponible aussi outre-manche au prix de 4,99 £ par mois. Les anime disponibles comprennent Attack on Titan et Dr. Stone.

Pour la France, c’est un peu plus compliqué. FUNimation appartient à Sony, (Wakanim en France) et le groupe vient de racheter le service de streaming d’anime Crunchyroll à T&T. Précédemment, Crunchyroll avait racheté la plateforme ADN, autre grosse marque en France.