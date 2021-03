Nintendo Switch Pro: Bloomberg évoque un prix et la 4K

Bloomberg revient à la charge avec ses informations sur une nouvelle version de la Nintendo Switch, dite “pro”, pour cette année (voir ici). Voici ce que l’article dit :

Nintendo Co. prévoit d’adopter une puce Nvidia Corp. améliorée avec de meilleurs graphiques et traitements pour un nouveau modèle Switch prévu pour la saison commerciale de fin d’année, selon des personnes familières avec le sujet. La nouvelle version de la Switch prendra en charge le Deep Learning Super Sampling de Nvidia, ou DLSS, une nouvelle technologie de rendu qui utilise l’intelligence artificielle pour fournir des graphiques de plus haute fidélité plus efficacement. Cela permettra à la console, qui devrait également bénéficier d’une mise à niveau de l’écran OLED, de reproduire des visuels de jeux en qualité 4K lorsqu’elle est branchée à un téléviseur, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées.

Le nouveau chipset de la société américaine sera également doté d’un meilleur processeur et d’une mémoire accrue. La prise en charge du DLSS nécessitera l’ajout d’un nouveau code aux jeux, de sorte qu’il sera principalement utilisé pour améliorer les graphismes des titres à venir, ont déclaré les personnes, y compris plusieurs développeurs de jeux. Bloomberg News a précédemment rapporté que la nouvelle Switch est susceptible d’inclure un écran OLED de 7 pouces de Samsung Display Co. et de coupler la sortie de la console avec une abondance de nouveaux jeux.

Le calendrier de sortie des jeux de la Switch de Nintendo reste pratiquement vide pour la seconde moitié de l’année, bien que la société ait annoncé mardi un nouveau partenariat avec Niantic Inc. sur des applications de réalité augmentée pour smartphones, qui devrait commencer avec une application Pikmin en 2021. Les analystes s’attendent à ce que la nouvelle Switch soit proposée à un prix plus élevé que les 299 dollars du modèle actuel, un niveau inchangé depuis la sortie initiale de la Switch en 2017. Matthew Kanterman, de Bloomberg Intelligence, prévoit une augmentation pouvant aller jusqu’à 100 dollars.

Un prix de 349,99 dollars rendrait la proposition plus attractive, mais je pense toujours que Nintendo peut susciter une forte demande même à 399,99 dollars

Le DLSS a été introduit pour la première fois en tant que fonctionnalité d’upscaling d’image en 2018 et reste exclusif aux cartes graphiques Nvidia. C’est un ajout atypiquement avancé pour Nintendo, basé à Kyoto, qui a tendance à opter pour des technologies plus matures et moins coûteuses que celles que ses rivaux Sony Corp et Microsoft Corp adoptent avec leurs consoles. La nouvelle Switch sera toujours en retard sur les capacités de performance globale de ses rivaux plus coûteux.