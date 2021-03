Quel est le jeu de carte le plus convoité ?

Les concepts des jeux de cartes diffèrent grandement et ils ont tous des atouts et des inconvénients bien distincts. Cela fait que les meilleures stratégies à suivre varient considérablement d’un jeu à l’autre et leur efficacité peut changer en fonction du capital dont on dispose. Dans cet article, nous allons faire le tour des jeux de cartes les plus connus dans les casinos et découvrir lequel parmi ces derniers est le plus convoité.

Les jeux de cartes les plus populaires dans les casinos :

Avant de commencer, il est important de noter que nous n’allons parler que des jeux qu’on peut trouver dans les casinos. Cet article n’inclut donc pas des jeux populaires comme Magic The Gathering ou le jeu de cartes Pokemon. Aussi, notez que dans nos recommandations, nous nous basons sur un budget de 100 €, ce qui constitue un bon capital de départ pour un nouveau joueur. Si vous disposez d’un capital nettement supérieur et si vous êtes du genre à préférer les mises plus massives, vous pouvez songer à choisir un autre jeu, qui donne l’avantage aux plus gros joueurs.

Le Craps :

Si vous êtes à la recherche d’un jeu de cartes simple et accessible à tous, n’hésitez pas à vous lancer sur une table de Craps. Même si le jeu peut sembler complexe, vous pouvez suivre une stratégie qui vous permettra d’adopter une approche simple, avec un minimum de risques. En effet, il vous suffit d’attendre un nouveau Roller, de prendre les dés et de placer 10 € sur la Pass Line.

Si le Roller obtient un 7 ou un 11, vous gagnez.

S’il obtient un 2, 3 ou un 12, vous perdez.

S’il obtient un quelconque autre numéro, la partie continue.

Si le roller annonce un 9, il doit obtenir un autre 9 avant qu’il n’obtienne un 7 pour que vous gagniez. S’il obtient le 7 avant qu’il ne tombe sur le 9, vous perdez.

Comme vous pouvez le voir, le concept du jeu est extrêmement simple, et les chances de réussite que vous avez ne sont pas vraiment minces. En moyenne, sur chaque dollar que vous misez, vous allez perdre un centime. Pour beaucoup, le Craps fait partie des jeux de casino les plus honnêtes et cela se voit immédiatement en analysant ses taux de réussite. Par ailleurs, avec un peu de chance, et si vous faites des mises de plus en plus importantes, vous pouvez générer une véritable petite fortune en peu de temps.

Pour augmenter vos chances de réussite sur le Craps, vous pouvez également miser sur la ligne Don’t Pass. Il s’agit de la ligne opposée à la Pass Line, et elle se distingue par le fait que les chances du casino y sont limitées à seulement 1.36 %, ce qui est de 0.4 % meilleur. Cela dit, n’oubliez pas que la plupart des joueurs miseront sur la Pass Line. Cela veut dire que si vous gagnez en misant sur la ligne Don’t Pass, tous les autres joueurs vont perdre.

Le Black Jack :

Voici un jeu que tout le monde aime. Que vous soyez expérimenté, débutant, gros joueur ou un joueur prudent, vous trouverez une façon de jouer qui vous arrange. En plus, le Black Jack est connu pour être un jeu où les chances de réussite sont plutôt respectables, tout en maintenant le niveau du risque au minimum. Cela veut dire qu’en moyenne, pour chaque Euro que vous investissez, vous ne risquez de perdre qu’un demi centime. Toutefois, pour pouvoir profiter de ces taux avantageux, vous devez impérativement suivre des stratégies et des tactiques de jeu bien spécifiques. En voici quelques exemples :

Ne faire des Splits sur les 4 que lorsque le dealer obtient un 5 ou un 6.

Toujours faire des Splits sur les 8.

Lorsque vous obtenez un 12, vous devez toujours demander une carte additionnelle lorsque le dealer obtient un 2.

C’est en combinant les différentes techniques de ce type, que vous serez capable de profiter des meilleures chances de succès sur le Black Jack. N’hésitez donc pas à en mémoriser un maximum et de les appliquer dès que l’opportunité de présente. D’ailleurs, vous pouvez même les écrire sur un bout de papier. Rien ne vous empêche de le faire si vous jouez sur un casino en ligne.

Le Baccarat :

Beaucoup de débutants craignent le Baccarat, car ils en ignorent les règles. Pourtant, ce jeu de cartes est extrêmement connu dans plusieurs pays dans le monde et il ne cesse de gagner en popularité. Aujourd’hui, il fait partie des jeux de cartes les plus convoités de Las Vegas. Il doit son succès essentiellement à sa rentabilité et ses chances qui favorisent beaucoup plus les joueurs que le reste des jeux de casino. En plus, ses règles sont plutôt simples, ce qui le rend accessible à tous les joueurs.

Pour gagner au Baccarat, vous devez simplement miser sur le joueur ou sur le banquier. Ensuite, les deux partis tirent des cartes. Celui qui s’approche le plus du numéro 9 gagne. Sur une table de Baccarat, les chances fluctuent entre 1.01 % et 1.24 % en la faveur d’un des deux partis.

La plupart des tables de Baccarat présentent des limites de mises qui sont significativement plus élevées que celles du reste des jeux similaires. Cela dit, il ne faut pas vous affoler devant les barres minimales à 25 € ou à 50 €, puisque les chances de réussite sont toutes aussi importantes et les gains que vous pouvez réaliser peuvent être massifs.

Notre verdict :

Si vous pouvez mémoriser les paternes qui vous permettront de profiter des meilleurs taux de réussite, le Black Jack constitue certainement la meilleure alternative. Cela dit, si vous êtes un fêtard qui cherche simplement à passer un bon moment, mais qui aime aussi gagner, l’option du Craps peut constituer un meilleur choix. Enfin, si vous disposez d’un grand capital et si les grosses mises ne vous font pas peur, n’hésitez pas à vous lancer sur le Baccarat.