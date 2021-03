WIRED annonce 5 jeux Nintendo Switch lors d’une vidéo de type Direct

C’est la mode du moment.

Arcade Paradise: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Ashley a obtenu les clés de la laverie familiale, mais elle nourrit de plus grandes aspirations. Elle doit alors garder une longueur d’avance et gérer les bénéfices afin de construire le paradis de l’arcade ! Bienvenue dans Arcade Paradise, le jeu d’aventure rétro des années 90. Avec les clés de la laverie familiale en main, Ashley décide de transformer l’entreprise et de réveiller la ville endormie de Grindstone ! Gardez une longueur d’avance sur votre père, gérez et investissez les bénéfices, et construisez votre paradis de l’arcade !

Des torchons au pognon… littéralement !

Reprenez la laverie et ses corvées ennuyeuses, comme laver les vêtements et sortir les poubelles, et transformez-la en une superbe salle d’arcade avec les jeux les plus cool de la ville qui vous rapporteront beaucoup plus d’argent !

Insérez une pièce

Plus de 35 jeux d’arcade, chacun possédant son propre gameplay, ses histoires, ses missions et ses meilleurs scores ! Inspiré par 3 décennies de jeux, allant des premiers jeux vectoriels jusqu’à l’ère du 32 bits.

Le nouvel adversaire

Insérez une deuxième pièce et jouez contre un ami dans des jeux d’arcade coopératifs et compétitifs jusqu’à 4 joueurs en local.

Réalisez les meilleurs scores

Faites vos preuves dans tous les jeux, entrez vos initiales, rendez votre jeu d’arcade préféré populaire et téléchargez-le dans les classements en ligne !

Une bande-son digne d’une collection de cassettes

Des jeux individuels aux chansons des juke-box inspirées des grands titres du début des années 90, la bande-son capture le cœur d’une époque révolue.

La plus belle ère du jeu vidéo

Ah, les années 90… Si ce jeu avait une odeur, ce serait celle des souvenirs. Tout a été recréé avec amour : de la convivialité des arcades jusqu’à l’incroyable sensation d’utiliser les derniers ordinateurs connectés par ligne commutée.

Gerald sur la Côte d’Azur

Doug Cockle (célèbre pour sa voix dans Victor Vran et The Witcher) joue le rôle du père autoritaire d’Ashley. Trop occupé sur la Côte d’Azur à voir King Wash de ses propres yeux, vous recevrez de nombreux appels de Gerald qui vous partagera ses conseils avisés et vous rappellera constamment de réparer les toilettes.”

Lumote: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Incarnez Lumote, une adorable créature bioluminescente, dans ce superbe jeu de plateforme puzzle en 3D. Prenez le contrôle des habitants du monde dans une quête pour renverser le Mastermote ! Dans ce superbe jeu de plateforme puzzle en 3D, incarnez Lumote, une adorable créature bioluminescente, dans une quête pour renverser le Mastermote. Alors que deux puissances opposées s’affrontent pour s’accaparer le pouvoir, Lumote doit posséder, sauter et tracer son chemin à travers un monde de puzzles. Vous devez prendre le contrôle des habitants du monde, les Motes, et utiliser leurs compétences pour progresser. Leur comportement pourra vous aider, ou vous gêner, tandis que vous voyagez dans les profondeurs à la recherche du Mastermote.

Grignoteur turquoise

Circulez dans le monde qui vous entoure en vous écrasant et en rebondissant. Lumote n’a peut-être pas de visage, mais cette créature a de la personnalité. Elle est extrêmement curieuse et adorable !

En voilà un grand monde !

Le monde de Lumote est un immense environnement unique contenant six tours et cinquante puzzles. Chaque tour marque votre maîtrise d’un Mote spécifique et débloque un nouvel ensemble de puzzles à explorer.

Résolvez des puzzles complexes

Dans cette aventure de puzzles en 3D, les niveaux sont conçus de façon à faciliter la progression dans le jeu, tout en augmentant la complexité à mesure des Motes que vous rencontrez.

Une ambiance sonore exceptionnelle

Une musique saisissante, profonde et s’approchant de la trance vous emmènera dans un voyage à travers de superbes paysages sonores électros.

The Last Worker: PC, Nintendo Switch, Oculus, PS5, Xbox Series X|S

The Last Worker est une aventure narrative à la première personne centrée sur nos difficultés face à un monde de plus en plus automatisé. Associant style graphique dessiné à la main et mécaniques de jeu singulièrement immersives dans une atmosphère épique, The Last Worker raconte une histoire drôle, percutante et émouvante, peuplée de personnages complexes interprétés par un casting de choix.

Une collaboration entre le scénariste et réalisateur Jörg Tittel (The White King, Ricky Rouse Has a Gun) et les pionniers de la VR Wolf & Wood (A Chair in a Room: Greenwater, The Exorcist: Legion, Hotel R’n’R)

Des visuels 3D peints à la main basés sur des concepts de Mick McMahon, une légende des comics (Judge Dredd, 2000 AD)

Des heures de gameplay immersif et narratif dans un lieu immergé de la taille de la ville de Manhattan

Un gameplay principal unique qui s’intègre de manière parfaitement fluide à un jeu narratif incomparable

Des personnages complexes avec des voix off prestigieuses dans une histoire remplie d’émotions, de satire caustique et d’action intense

Tin Hearts: PC, Nintendo Switch, Oculus, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Derrière chaque grande invention se cache une histoire incroyable. Par les créateurs de la série Fable acclamée par la critique, Tin Hearts : un puzzle immersif intégré dans une histoire puissante d’amour et de compromis.

Découvrez une aventure épique couvrant plusieurs générations et dimensions. Guidez une troupe de petits soldats de plomb facétieux au sein d’un monde rempli de beauté, de magie et de mystère, à l’aide de différents appareils fantaisistes et créatifs pour les faire rebondir, tirer et planer jusqu’à leur objectif.

Traversez plus de 40 niveaux d’énigmes impliquant manipulation du temps et orientation de soldats et créez de nouvelles voies à suivre pour vos jouets. Résolvez ces puzzles de plus en plus brillants pour dévoiler l’histoire émouvante d’Albert Butterworth, un inventeur de génie de l’époque victorienne.

À PROPOS DU JEU

Guidez des escouades de soldats de plomb vers un lieu sûr au travers d’un monde magique rempli de jouets dans ce superbe jeu de puzzle à l’histoire émouvante. Est-ce vous qui guidez les soldats ou sont-ce eux qui vous guident ?

ENTREZ DANS UN MONDE DE MAGIE ET DE BEAUTÉ

Retrouvez le regard d’un enfant dans un magasin de jouets en pénétrant dans un monde plein de magie et de beauté. Immergez-vous dans le monde chaleureux et paisible de Tin Hearts ; prenez votre temps pour résoudre les puzzles et appréciez la bande originale inoubliable du jeu.

ÉTENDEZ VOTRE PORTÉE

Débloquez des pouvoirs pour contrôler les objets dans le monde, depuis les blocs de jeu jusqu’aux tambours. Après des débuts modestes, vous deviendrez vite un maître de ce monde de mystère. Associez les objets de façons intéressantes et construisez des voies jusqu’à la sortie pour guider vos courageux petits soldats de plomb !

DÉVOILEZ L’HISTOIRE

Quel est cet endroit ? Et qui sont ces gens que vous apercevez à l’occasion ? Embarquez dans une aventure imbriquée de main de maître dans le monde habité de ce jeu de puzzle. Il y a des indices partout. Trouvez-les dans votre aventure et vous serez récompensé par une histoire épique et humaine qui trouvera un écho bien au-delà du monde du jeu.

Tiny Troopers: Global Ops PC: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Garde-à-vous ! Tiny Troopers: Global Ops est un jeu de tir d’arcade twin-stick au rythme endiable, dans lequel vous dirigez une escouade d’élite de Tiny Troopers dans des missions trépidantes pour éliminer des hordes d’ennemis sans scrupules, venus des quatre coins du monde ! Oui, les Troopers sont prêts à l’action ! Combattants chevronnés, ultra-concentrés, toujours impatients de relever de nouveaux défis ! Enfilez votre combinaison et menez votre escouade vers des batailles explosives dans des campagnes épiques contre des adversaires armés jusqu’aux dents. Vous êtes la crème de la crème, et l’heure est venue de le prouver dans des ops de Tiny Troopers sans précédent ! Préparez-vous à être plongé directement dans le cœur de la bataille avec de nouveaux modes de jeu explosifs, et n’oubliez pas, on n’abandonne jamais un soldat ! Êtes-vous prêt à esquiver une tempête de balles, échapper à des explosions destructrices et éviter des pièges ? Alors répondez à l’appel du devoir, et menez votre escouade de Tiny Troopers à la victoire dans de tout nouveaux combats multijoueurs ou en coop locale 4 joueurs.

