505 Games fait l’acquisition de la licence Ghostrunner et promet aux joueurs une année riche en action cyberpunk

Les modes Photo et Kill Run, ainsi qu’un DLC premium débarquent bientôt sur toutes les plateformes

Paris, France – Le 1er avril 2021 – 505 Games est heureux de dévoiler ce jour, la roadmap du développement de son slasher cyberpunk à la première personne Ghostrunner. De nombreuses updates gratuites sortiront dans les mois à venir. Cette annonce fait suite à l’acquisition récente par 505 Games des droits de la franchise Ghostrunner et des technologies qui lui sont propres auprès de l’éditeur polonais All in Games !, ainsi qu’au lancement du jeu sur la plateforme Amazon Luna.

Deux nouveaux modes viendront prochainement enrichir le titre, dont le challengeant mode Kill Run dans lequel les joueurs disposent d’un temps limité pour terminer les niveaux, ainsi que le très demandé mode Photo. Un DLC cosmétique premium sera également disponible dans les semaines à venir, suivi d’updates régulières tout au long de l’été et d’un upgrade gratuit sur consoles current-gen plus tard dans l’année.

L’acquisition de la licence Ghostrunner est la dernière en date d’une série d’investissements récents réalisés par l’éditeur 505 Games, qui continue de développer ses studios internes et son catalogue de propriétés intellectuelles.

“Ghostrunner est l’un des jeux indépendants les plus impressionnants que nous ayons vu, doté de la technologie d’un AAA et d’un univers futuriste unique inspiré du movement cyberpunk, à la fois intrigant et terrifiant”, ont déclaré Rami et Raffi Galante, Co-fondateurs de 505 Games. “Ce titre est un ajout bienvenu à notre portefeuille de propriété intellectuelle”.

Ghostrunner est un jeu d’action parkour cyberpunk à la première personne développé par One More Level, 3D Realms, et Slipgate Ironworks™ et édité par All in! Games et 505 Games, disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series courant de l’année 2021.