NEO: The World Ends With You listé en Allemagne et en Australie

NEO: The World Ends With You

Annoncé avec bonheur en novembre dernier, NEO: The World Ends With You, la suite de l’action-RPG culte The World Ends With You, sera disponible en 2021.

NEO : The World Ends With You pourrait être sur le point d’obtenir une date de sortie. Le jeu a reçu un classement de contenu de la part des commissions d’examen en Australie et en Allemagne le 18 mars 2021. Ces évaluations pourraient suggérer que le jeu est sur le point de sortir.

NEO: The World Ends With You transporte les joueurs dans les rues de Shibuya, où ils participeront au jeu des Reapers et lutteront pour leur survie. Les joueurs exploreront le cœur de Tokyo dans la peau de Rindo afin de découvrir les mystères du jeu macabre auquel ils ont été forcés de prendre part. NEO: The World Ends With You recrée le quartier de Shibuya dans un style original inspiré des bandes dessinées. Les joueurs pourront explorer et découvrir les attractions, les sons et la culture de cette ville animée, combattre des monstres aux côtés de leurs compagnons au cours de combats haletants et riches en action, et mener des missions à bien tout en essayant de changer leur destin.

