Le jeu narratif primé Lost Words: Beyond the Page est disponible sur Nintendo Switch

Découvrez l’histoire émouvante d’un deuil et d’un passage à l’âge adulte dans le jeu d’énigme narratif, qui sort aujourd’hui.

Walnut Creek, Californie, le 6 avril 2021 – L’éditeur indépendant Modus Games et le développeur Sketchbook Games sont heureux d’annoncer que Lost Words : Beyond the Page est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le titre était auparavant disponible sur Google Stadia exclusivement.

Lost Words : Beyond the Page est un jeu d’énigmes qui tourne autour de l’histoire touchante d’une jeune fille nommée Izzy qui affronte les difficultés de la vie en se créant une aventure dans les pages de son journal intime.

Vous pouvez regarder Izzy donner vie à ses souvenirs dans le trailer de lancement :

Écrit par la célèbre écrivaine Rhianna Pratchett (Mirror’s Edge, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider), Lost Words : Beyond the Page est une aventure touchante et captivante. Le jeu a reçu de nombreuses récompenses au cours de son existence, notamment le prix du « Meilleur Jeu Indépendant » à la Game Connection Paris, le prix de l’ « Excellence dans la Narration » lors de la DevGAMM, celui du « Meilleur Design Audio » de TIGA, mais aussi le « Prix Spécial Indépendant » à Reboot Develop et le prix de la « Meilleure Histoire » à la Game Connection USA.

Dans le jeu, les joueurs interagissent avec les mots du journal d’Izzy pour résoudre des énigmes et construire des plateformes pour progresser dans un paysage évolutif et merveilleux. Les joueurs devront utiliser les mots de l’histoire pour résoudre les énigmes et aller au-delà des obstacles pour avoir accès au chapitre suivant.