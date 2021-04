Top des ventes pour le Japon (Mars 2021)

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Famitsu a partagé son rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon, couvrant cette fois-ci le mois de mars 2021 (la période allant du 1er au 28 mars, soit 4 semaines au total).

Monster Hunter Rise a été le jeu le plus vendu en mars, avec plus de 1,3 million d’exemplaires écoulées. Il s’agit de la seule sortie suffisamment importante pour figurer dans le Top 5, et il s’est vendu près de 4 fois plus que tous les autres jeux du Top 5 réunis. Il est fort probable qu’il soit également le jeu le plus vendu en avril. Monster Hunter Rise est le 3e meilleur démarrage de tous les temps pour un jeu Nintendo Switch (ventes physiques uniquement).

Super Mario 3D World a connu un excellent deuxième mois avec 169 899 exemplaires vendues, ce qui propulse les ventes totales à plus de 500 000 exemplaires. Story of Seasons : Pioneers of Olive Town a connu un deuxième mois plutôt mauvais avec seulement 60 105 exemplaires vendues (contre 202 936 exemplaires en février, avec seulement 4 jours de vente). Il semblerait que le jeu ait souffert des divers problèmes rencontrés lors du lancement (dont des bugs, problèmes de gameplay, etc. qui ont été résolu avant la sortie chez nous) et donc d’un bouche à oreille négatif. Espérons que le patch redore l’image du jeu, et que cela n’impactera pas trop le futur de la série qui semble radieux.

Pour la première fois depuis de nombreux mois, Nintendo n’a pas été l’éditeur le plus performant au Japon. Il a été détrôné par Capcom, qui a réussi à vendre plus d’un million d’exemplaires (+1 317 000 exemplaires pour être précis) presque exclusivement grâce à Monster Hunter Rise. Nintendo a tout de même réussi à vendre plus d’un demi-million d’exemplaires (542 000 exemplaires pour être précis), grâce à Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et les habituels titres à succès. Konami est troisième avec +112 000 exemplaires vendues, dont la plupart proviennent de Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban !

Voici le Top 5 des logiciels pour mars 2021 :

01./00. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥ 7.990) – 1.302.132 / NOUVEAU

02./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) (¥5.980) – 169.899 / 592.683

03./03. [NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 97.501 / 2.072.296

04./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 66.496 / 2.479.573

05./02. [NSW] Story of Seasons : Pioneers of Olive Town <SLG> (Marvelous) {2021.02.25} (¥5.980) – 60,105 / 262.501

Côté hardware, la Nintendo Switch a connu une augmentation notable de ses ventes, principalement grâce à la sortie de Monster Hunter Rise et du bundle Nintendo Switch. La demande était déjà assez forte, et le jeu de chasse de Capcom n’a fait que l’augmenter davantage. La Nintendo Switch a fini par se vendre 1,5 fois mieux qu’en février (350 447 exemplaires) avec plus de 500 000 exemplaires vendues (519 138 exemplaires pour être précis).

Nintendo Switch : 519 138 exemplaires (350 447 exemplaires le mois dernier).

PlayStation 5 : 157 352 exemplaires (95 289 exemplaires le mois dernier)