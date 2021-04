Les retours du flop Balan Wonderworld…

Balan Wonderworld n’a pas reçu le meilleur accueil depuis sa sortie et cela s’est reflété dans ses chiffres de vente. Selon @CartridgeGames sur Twitter, le jeu s’est vendu à moins de 2 100 exemplaires au Japon au cours de sa première semaine, manquant complètement le top 30.

Le jeu a également manqué le top 30 du Nintendo eShop au Japon et en Amérique du Nord, ainsi que le top 40 des ventes au détail au Royaume-Uni, même lorsque le dématérialisé est comptabilisé.

Les joueurs ont pu essayer la démo du jeu de plates-formes de Balan Company à la fin du mois de janvier. La démo permettait d’accéder au Monde 1, au Monde 4 et au Monde 6, présentant les différents costumes et la variété des capacités offertes par le jeu. Le problème, c’est qu’elle a également mis en évidence certains des problèmes du jeu, notamment en ce qui concerne les contrôles des mouvements, le mouvement de la caméra et la difficulté du jeu. Bien que certains de ces problèmes aient été corrigés dans une première mise à jour, il n’était pas “possible de refléter tous les commentaires dans le jeu”, car certains des problèmes étaient liés aux mécanismes structurels du jeu qui ne peuvent pas être modifiés facilement.

La première mise à jour a corrigé le bug qui pouvait potentiellement déclencher des crises chez les personnes épileptiques sensibles aux photos, ainsi que provoquer des nausées et des maux de tête chez les personnes sans antécédents épileptiques. Le jeu a certainement d’autres problèmes, et nous les détaillerons dans notre prochaine critique qui sera publiée plus tard cette semaine.

Dans BALAN WONDERWORLD, les joueurs explorent le monde fantaisiste de Wonderworld aux côtés des stars du spectacle, Leo et Emma. Avec l’aide de Balan, l’énigmatique maître de cérémonie, les joueurs doivent rétablir l’équilibre de douze âmes tourmentées en éliminant les Négatis, des manifestations physiques de l’inquiétude et autres émotions négatives. Les joueurs devront sauter, grimper, voler, frapper et plus encore pour y parvenir, tout en explorant une pléthore de zones différentes et en collectionnant plus de 80 costumes qui leur confèrent des pouvoirs spéciaux et les aideront dans leur aventure. Les joueurs peuvent se lancer dans l’exploration du monde de Wonderworld en solo et en coop locale. Les deux joueurs peuvent combiner les compétences de leurs costumes pour vaincre les ennemis et triompher.