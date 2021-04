17 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Exploding Kittens, un jeu de cartes multijoueurs, a connu une popularité massive sur Kickstarter il y a plusieurs années. Il a généré près de 9 millions de dollars, ce qui en a fait l’un des projets les plus financés sur la plateforme de crowdfunding. Ce même jeu a maintenant sort désormais dans une version digitale sur Nintendo Switch. Il n’y a pas eu d’annonce préalable de l’équipe concernant une sortie sur la console de Nintendo, mais Exploding Kittens est en ligne sur l’eShop dès maintenant aux USA. Il est livré avec les extensions Streaking Kittens, Party Pack et Betrayal Pack, ainsi que des cartes exclusives et des illustrations de The Oatmeal.

Wanna Survive sortira suer Nintendo Switch le 21 mai.

Vous êtes toujours en vie, mais chaque jour, il devient de plus en plus difficile de le rester. Vous parcourez la campagne dans un recherche désespérée mais méthodique de nourriture, de fournitures et du refuge présumé où les vivants peuvent être protégés des morts-vivants. Alors que vous vous battez à travers les légions de zombies implacables, vous rencontrer et unir leurs forces avec d’autres qui s’accrochent à leur humanité. Beaucoup d’entre eux ont des armes et capacités, mais vous avez tous une chose en commun: vous voulez survivre. Situé dans une apocalypse zombie en cours, Wanna Survive est un jeu de stratégie / tactique stimulant avec combat au tour par tour très simplifié. L’iconographie et le code couleur faciles à lire permettent les joueurs pour évaluer rapidement chaque scénario de bataille en évolution et évaluer le statut et les options des alliés et les ennemis avec facilité. Suivez les arcs de l’histoire de plusieurs personnages à travers une variété de combats uniques scénarios et essayez de les maintenir en vie jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif: la ville de Borealis!

Save me Mr Tako: Definitive Edition est annoncé sur Nintendo Switch et sortira le 5 mai.

Plongez dans une grande aventure à l’époque des jeux Game Boy! Tako devra traverser le monde, explorer des donjons et combattre de nombreux ennemis dans sa quête pour mettre fin à la guerre entre Poulpes et Humains. L’aiderez-vous à transmettre son message de tolérance ? Dans un monde où les humains et les poulpes sont en guerre, Tako est un petit poulpe pacifiste qui sauve une humaine de la noyade lors d’une nuit d’orage. Une fée voit cet acte de bravoure et lui donne la capacité de survivre sur terre. Alors qu’il parcourt le monde de la surface, Tako défie sa famille et son peuple pour tenter de résoudre les conflits entre humains et poulpes, le plongeant dans les racines de ce monde dysfonctionnel. Tako peut transformer les ennemis en plateformes en leur crachant de l’encre. Il résoudra des énigmes, explorera de mystérieux donjons et combattra des boss redoutables dans sa mission pour mettre fin à la guerre entre le royaume sous-marin des Poulpes et le monde terrestre des Humains. Allez-vous aider ce poulpe courageux à répandre son message de tolérance et apprendre aux deux espèces à coexister dans la paix et l’unité ?

Kingdom of Arcadia sortira le 14 avril sur Nintendo Switch pour $5.99 / €5.99.

Sam est un enfant ordinaire qui adore les jeux vidéo, comme son père, un passionné de jeux anciens. Un jour, alors que Sam essaie la borne d’arcade de son père, il est brusquement aspiré à l’intérieur, où il devient le héros de sa propre aventure pixélisée. Mais parviendra-t-il à rentrer chez lui ? Aidez Sam à lever le sort jeté sur Arcadia et à revenir sain et sauf avant qu’il ne soit trop tard ! Kingdom of Arcadia est un jeu de type Metroidvania qui comprend cinq niveaux, chacun offrant un certain nombre de missions. Dans cet environnement rétro pixélisé, Sam sera confronté à toutes sortes d’ennemis, à d’énormes boss ainsi qu’à différents obstacles. Heureusement, au cours de son aventure, il pourra franchir les niveaux successifs et acheter de nouveaux équipements dans les boutiques.

Dungeon Escape sortira le 21 avril pour $4.99 / €4.99. Dans ce platformer Hardcore 2D fait dans un style minimaliste, le personnage principal tente d’échapper au donjon mystérieux plein de pièges et d’ennemis dangereux.

WayForward publiera le premier Shantae sur Nintendo Switch ce mois-ci. Le titre sera lancé en version numérique le 22 avril. Shantae est apparu sur Game Boy Color en 2002.

Crime Opera: The Butterfly Effect sortira le 28 avril pour $9.99 / €9.99 sur l’eShop.

LE RPG Ravensword: Shadowlands sortira le 14 avril sur Nintendo Switch via la boutique en ligne pour $6.99 / €6.99.

The Colonists sortira le 4 mai sur Nintendo Switch. Construisez une nouvelle maison pour votre équipe de robots alors qu’ils commencent une nouvelle vie pour eux-mêmes sur une planète lointaine où ils peuvent réaliser leur rêve ultime : devenir humains.

The Colonists est un jeu relaxant de construction de colonies inspiré des titres The Settlers et la série Anno. Participez à une série de missions de campagne individuelles, jouez à des cartes générées au hasard, rivalisez sur des créations conçues par le joueur ou construisez votre colonie sans aucune contrainte dans le mode bac à sable. Vous prenez le contrôle d’une équipe de robots autoreproducteurs construits pour simuler la civilisation humaine. Après s’être échappés de la Terre, les colons sont maintenant libres de parcourir la galaxie à la recherche d’un nouveau foyer et de construire la colonie de leurs rêves. Vous progresserez à travers trois époques différentes en construisant les infrastructures de votre colonie par la mise en place de systèmes de transport par route, bateau et train. Exploitez les ressources naturelles, mettez en place une agriculture et une production alimentaire, créez des expéditions pour découvrir de nouvelles terres et faites des recherches sur les nouvelles technologies. Avec deux volets de mission distincts, The Colonists vous permet soit de créer des colonies tentaculaires en paix, soit de vous mesurer à des colonies d’IA dans des scénarios militaires où le vainqueur remporte tout. Explorez, recherchez, gérez, modifiez et affinez à votre guise.

Beast Breaker sortira sur Nintendo Switch cet été.

Heal: Console Edition sortira le 16 avril sur la console hybride pour $6.99 / €5.99.

Créé par l’auteur de la série DISTRAINT, Heal est un jeu d’aventure expérimental qui explore les thèmes du vieillissement et de la démence. Le récit repose sur une atmosphère forte et sombre, les instructions et les dialogues n’étant utilisés qu’avec parcimonie. Réveillez-vous d’un sommeil sans rêve, explorez les mystères de votre environnement et résolvez des énigmes.

Skyland Rush – Air Raid Attack sortira le 22 avril pour 5,99 €

Tirez sans arrêt contre les créatures de l’ombre ! Tirez et volez dans le ciel de Skylandia dans une aventure épique. Jusqu’où pouvez-vous aller ? Plongez dans le monde et mettez vos compétences à l’épreuve dans ce jeu de side-scrolling ! Le mal s’est emparé de Skylandia ! Zenya a besoin de votre aide ! Survivez aux attaques de divers insectes, de sinistre sorcières, de robobirds, de petits diables et d’autres monstres notoires qui menaceront votre mission ! Tirez sur eux pour vous frayer un chemin et réclamer les récompenses. Un long voyage vous attend, les temps sombres ne prévaudront pas ! Tapez et équilibrez à travers une végétation dense, en bloquant les rochers et les grottes dangereuses ! Collectionnez des enchantements puissants pour anéantir toutes les créatures ennemies avec vos super armes. Évitez ou détruisez les obstacles et repérez les pièges cachés devant vous pour pouvoir les désactiver à temps. Au cours de vos aventures épiques, différents types d’oisillons croiseront votre chemin ! Chacun d’entre eux est un malfaiteur d’une présence maléfique ! Collectionnez-les tous pendant que les monstrueux Titans attendent d’être réveillés ! Rejoignez Zenya dans son voyage palpitant à Skylandia !

Infinite Adventures arrivera aussi le 22 avril pour 12,99 €. Infinite Adventures est un RPG de type dungeon crawling inspiré par les RPG donjons classiques; avec de nouvelles mécaniques d’exploration, de combat et de progression. Vous êtes le Voyageur, un héro avec un souvenir oublié. Créez votre équipe et explorez le Labyrinthe Infini pour découvrir la vérité sur votre passé.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark sortira, enfin, sur Nintendo Switch le 15 avril.

Préparez votre planche Ouija, il est temps de repartir pour Twin Lakes, la 34e ville la plus hantée d’Amérique. Rejoignez l’inspecteur McQueen tandis qu’il se fraye un chemin à travers six affaires effrayantes et risque sa vie pour résoudre les macabres mystères qui affligent cette ville. Twin Lakes est une ville maudite. Enfin, moins maudite que “hantée par les démons”, mais plus maudite que “on y perd toujours ses clés” ou “on y marche souvent dans les flaques”. Disons qu’elle est à peu près au milieu de l’échelle des malédictions. Assez maudite pour que cela représente une nuisance, et assez maudite pour que quelqu’un doive s’en occuper… C’est là qu’intervient le Darkside Detective. Chaque fois que vous entendez un bruit dans la nuit, que vous sentez un frisson qui traverse votre corps ou que vous percevez quelque chose de louche, l’inspecteur Francis McQueen n’est jamais très loin. Non, il ne louche pas, c’est une expression… Dans cette suite directe de The Darkside Detective, McQueen doit sauver son acolyte généralement présent (plus de corps que d’esprit), l’agent Dooley, du Côté Obscur. Ainsi, le duo de choc pourra faire ce qu’il fait de mieux : enquêter sur les nombreux événements étranges, souvent paranormaux et toujours paradoxaux de la ville. Rejoignez-les dans cette aventure effrayante et drôle dans ce point and click tandis qu’ils enquêtent sur six cas uniques. McQueen et Dooley seront amenés à visiter une fête foraine, la maison de retraite du coin, une arène de catch amateur et iront également jusqu’en Irlande pour faire tout leur possible pour repousser le Côté Obscur.

Nimbus le Trublion | Rain on Your Parade sortira aussi le 15 avril pour 12,99 €.

Rain on Your Parade est un jeu humoristique où l’on incarne un nuage malicieux déterminé à gâcher la journée de tout le monde. Explore une grande variété de niveaux tout en débloquant de nouvelles capacités et mécaniques de jeu toutes plus loufoques les unes que les autres.

Le monde n’attend que toi !

Voyage à travers le monde, tout en inventant de nouvelles méthodes pour semer le chaos et la destruction. Transforme un jour de mariage ensoleillé en un déluge, déchaîne la foudre sur les villes, sème le chaos au sein d’un supermarché, détruis les récoltes d’un fermier, infiltre-toi à l’intérieur de bases militaires et fais tomber une pluie de météores sur les dinosaures ! Eh oui, même les dinosaures ne sont pas à l’abri !

Débloque de nouvelles capacités !

Au fil de ta progression, tu débloqueras de nouvelles manières amusantes de semer le chaos. Fais tomber la foudre pour faire sortir les gens de leur cachette et incendier des choses, dirige des tornades pour tout aspirer sur ton passage, fait pleuvoir du liquide inflammable que tu peux ensuite faire exploser, balance des météorites et bien plus encore !

Fly Together! arrivera lui le 29 avril sur Nintendo Switch pour $15.

Et on terminera avec un trailer pour Pile Up! Box by Box.

Pile Up est un jeu d’aventure coopératif en 3D qui peut se jouer jusqu’à quatre personnes ! Bondissez sur vos amis, explorez ensemble un joyeux monde de carton et empilez vous avec tout ce que vous découvrirez en chemin ! Pile Up est un jeu de plateforme coopératif à partager avec sa famille et ses proches ! Bondissez joyeusement, jouez ensemble et utilisez les objets de l’environnement pour fabriquer les piles les plus loufoques ! Il faudra faire preuve de créativité et de coordination pour réussir à parcourir les joyeux niveaux de ce monde en carton et rencontrer toutes les adorables créatures qui le peuplent ! N’hésitez pas à expérimenter, le monde bricolé et accueillant de Pile Up est fait pour ça !