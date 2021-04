La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

Agatha Knife – $5.99 (prix de base: $11.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $3.99 (prix de base: $19.99)

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – $47.99 (prix de base: $59.99)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – $29.99 (prix de base: $59.99)

Attack on Titan 2 – $35.99 (prix de base: $59.99)

Beat Cop – $2.24 (prix de base: $14.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base: $14.99)

Brawlout – $9.99 (prix de base: $19.99)

Bridge Constructor Portal – $4.49 (prix de base: $14.99)

Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! – $27.99 (prix de base: $39.99)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $29.99 (prix de base: $59.99)

Cat Quest II – $8.99 (prix de base: $14.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Children of Morta – $10.99 (prix de base: $21.99)

Citizens of Space – $4.49 (prix de base: $14.99)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – $19.99 (prix de base: $39.99)

Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

Crysis Remastered – $16.49 (prix de base: $29.99)

Cube Creator X – $(.99 (prix de base: $19.99)

Dead by Daylight – $14.99 (prix de base: $29.99)

Deponia – $3.99 (prix de base: $39.99)

Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

Dicey Dungeons – $10.04 (prix de base: $14.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $9.99 (prix de base: $19.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Doom (1993) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom – $29.99 (prix de base: $59.99)

Doom 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Doom 64 – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom Eternal – $29.99 (prix de base: $59.99)

Doom II (Classic) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doraemon Story of Seasons – $19.99 (prix de base: $49.99)

Double Pug Switch – $2.24 (prix de base: $8.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.99 (prix de base: $49.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Fairy Tail – $41.99 (prix de base: $59.99)

Figment – $2.79 (prix de base: $19.99)

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $17.99 (prix de base: $29.99)

Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

Flood of Light – $2.49 (prix de base: $4.99)

Football Manager 2021 Touch – $29.99 (prix de base: $39.99)

For The King – $8.49 (prix de base: $24.99)

Freedom Finger – $5.99 (prix de base: $14.99)

Fuser – $29.99 (prix de base: $59.99)

Fuser VIP Edition – $69.99 (prix de base: $99.99)

Gear.Club Unlimited 2 – $7.99 (prix de base: $39.99)

Ghost Blade HD – $4.49 (prix de base: $14.99)

God Eater 3 – $14.99 (prix de base: $59.99)

Graceful Explosion Machine – 3.20 (prix de base: $12.99)

GRID Autosport – $24.49 (prix de base: $34.99)

Gunman Clive HD Collection – $2.49 (prix de base: $4.99)

Hardcore Mecha – $18.74 (prix de base: $24.99)

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

Hexagroove: Tactical DJ – $23.99 (prix de base: $29.99)

Hotshot Racing – $11.99 (prix de base: $19.99)

Human: Fall Flat – $7.49 (prix de base: $14.99)

Invisible, Inc. Nintendo Switch Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Jenny LeClue: Detectivu – $3.99 (prix de base: $24.99)

Jump Force Deluxe Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

KORG Gadget for Nintendo Switch – $33.60 (prix de base: $48.00)

LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $11.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $9.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $9.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $14.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $7.49 (prix de base: $29.99)

Little Nightmares Complete Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Lonely Mountains: Downhill – $13.39 (prix de base: $19.99)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

MechaNika – $2.99 (prix de base: $5.99)

Mechstermination Force – $2.51 (prix de base: $11.99)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Moonlighter – $6.24 (prix de base: $24.99)

Mortal Kombat 11 – $14.99 (prix de base: $49.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Mr. Driller DrillLand – $11.99 (prix de base: $29.99)

Muse Dash – $23.99 (prix de base: $29.99)

Mutant Mudds Collection – $2.24 (prix de base: $14.99)

My Hero One’s Justice – $14.99 (prix de base: $59.99)

My Hero One’s Justice 2 – $23.99 (prix de base: $59.99)

Namco Museum – $9.89 (prix de base: $29.99)

Namco Museum Archives Vol 1 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Namco Museum Archives Vol 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Narcos: Rise of the Cartels – $8.99 (prix de base: $29.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $24.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Nidhogg 2 – $5.24 (prix de base: $14.99)

Ni no Kuni – $12.49 (prix de base: $49.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Oddworld: Munch’s Oddysee – $9.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: New ‘n’ Tasty – $9.99 (prix de base: $29.99)

Oddworld: Stranger’s Wrath – $9.99 (prix de base: $29.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $29.99 (prix de base: $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Overwatch: Legendary Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $7.99 (prix de base: $19.99)

Panzer Dragoon Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

Paratopic – $2.19 (prix de base: $5.49)

Party Golf – $1.99 (prix de base: $15.00)

Peaky Blinders: Mastermind – $12.49 (prix de base: $24.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $12.99 (prix de base: $19.99)

Pumpkin Jack – $19.79 (prix de base: $29.99)

Puyo Puyo Tetris 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Rad – $4.99 (prix de base: $19.99)

Red Faction Guerrila Re-Mars-tered – $7.49 (prix de base: $29.99)

Rise: Race the Future – $10.71 (prix de base: $16.49)

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder – $5.99 (prix de base: $14.99)

Rogue Aces – $2.59 (prix de base: $12.99)

Saints Row: The Third – The Full Package – $15.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected – $15.99 (prix de base: $39.99)

Scribblenauts Mega Pack – $7.99 (prix de base: $39.99)

SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Fantasy Zone – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages G-LOC Air Battle – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Herzog Zwei – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Out Run – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Phantasy Star – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Shinobi – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Space Harrier – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Thunder Force AC – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $14.99 (prix de base: $29.99)

Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

Shining Resonance Refrain – $11.99 (prix de base: $29.99)

SolSeraph – $4.49 (prix de base: $14.99)

Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

Space Crew – $11.99 (prix de base: $19.99)

Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Summer in Mara – $16.99 (prix de base: $24.99)

Super Daryl Deluxe – $4.99 (prix de base: $19.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (prix de base: $59.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $19.99 (prix de base: $29.99)

Super Punch Patrol – $2.49 (prix de base: $4.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $34.99)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (prix de base: $49.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $17.99 (prix de base: $29.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $29.99 (prix de base: $49.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

Team Sonic Racing – $19.99 (prix de base: $29.99)

The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Gardens Between – $4.49 (prix de base: $19.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $7.99 (prix de base: $39.99)

The Persistence – $10.19 (prix de base: $29.99)

This War of Mine: Complete Edition – $7.99 (prix de base: $39.99)

Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

Valkyria Chronicles – $9.99 (prix de base: $19.99)

Valkyria Chronicles 4 – $17.99 (prix de base: $29.99)

Vaporum – $9.99 (prix de base: $24.99)

Vasara Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

West of Loathing – $7.70 (prix de base: $11.00)

Wolfenstein: Youngblood – $14.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

Wolfenstein II: The New Colossus – $29.99 (prix de base: $59.99)

Xeodrifter – $1.99 (prix de base: $9.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $15.89 (prix de base: $29.99)