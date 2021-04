Active Neurons 3 – Wonders Of The World (Nintendo Switch) – Le test

Active Neurons 3 – Wonders Of The World

Nous voici de retour avec le 3ème opus de cette série de jeux basée sur des casse-têtes ou puzzle relaxant. Comme pour les deux premiers jeux, Active Neurons 3 possède un gameplay simple dans un univers épuré à la musique relaxante. C’est un jeu idéal pour se détendre, car il propose aux joueurs un gameplay sans aucune frustration proposant au joueur de réfléchir sereinement à la résolution de casse-tête.

Qu’est-ce que la série Active Neurons ?

C’est une série de puzzles game relaxants qui vous propose de gérer les déplacements d’un petit carré blanc pour le faire parvenir à un point d’arrivée et ainsi terminer le niveau. Chaque niveau est en 2D avec un décor minimaliste, voire inexistant : à savoir une sorte de labyrinthe aux couleurs claires (blanc/gris essentiellement) sur un fond noir. Vous devez déplacer un carré blanc lumineux à l’aide de déplacement simple : à savoir lui donner une direction, votre carré s’arrêtant au premier obstacle rencontré. Au début, vous devrez seulement utiliser le level design de chaque niveau, puis au fur et à mesure, utiliser des mécaniques de plus en plus complexes.

Le jeu s’appuie essentiellement sur son level design et sur ces mécaniques de jeu pour proposer des casse-têtes variés et addictifs au joueur. Le tout avec des graphismes minimalistes et une bande-son magnifique et ultra relaxante. Un bon combo pour rendre les joueurs addicts.

Afin de ne pas frustrer le joueur, chaque niveau dispose d’une aide qui, au travers d’une vidéo, vous montre la solution, vous proposant juste après d’essayer de la reproduire.

Chaque opus est basé sur ces critères et Active Neurons 3 – Wonders Of The World ne fait pas exception à la règle.

Les nouveautés dans ce 3ème opus d’Active Neurons

Vous l’aurez compris, la série s’appuie sur des bases solides qui sont toujours les mêmes. Selon le joueur, on aime ou on n’aime pas. Si vous n’avez pas apprécié les premiers opus, passez votre chemin, car on retrouve exactement la même chose avec quelques améliorations ou mécaniques de jeu différentes.

La première amélioration vient de l’habillage de ce nouvel opus. En effet, petite introduction de présentation du but du logiciel et de son nom : en gros, activer ses neurones permet de faire de grandes choses. Et puis des petits fonds animés plutôt noirs : petits pétales qui tombent style neige sur fond toujours noir. Ces petits ajouts apportent un peu de vie à l’ensemble du jeu, qui jusqu’à maintenant, était un peu vide, car seulement animé par le reflex des couleurs des différents mécanismes du jeu. Un bon point donc pour ce troisième volet de la série.

L’intention de rendre le jeu un peu plus vivant ne s’arrête pas là, car, à la fin de chaque niveau, on a le plaisir de lire une petite phrase d’encouragement ou de félicitation. C’est un petit rien, mais c’est assez agréable.

Les musiques sont toujours aussi plaisantes et relaxantes, nous donnant presque envie de laisser le jeu tourner pour avoir une musique d’ambiance en travaillant.

Concernant, la difficulté des mécanismes, nous dirons qu’elle débute un peu plus haut que pour les premiers opus. Ce qui offre donc aux joueurs des puzzles un peu plus intéressants. Si nous devions définir une thématique pour ce nouveau jeu, nous dirions « entraide » : dans la plupart des niveaux, nous pouvons prendre le contrôle d’un ou deux blocs sur un même niveau, l’un permettant à l’autre de terminer le niveau. C’est assez sympa.

Concrètement niveau gameplay, ect.

Le jeu propose environ 140 nouveaux puzzles à résoudre avec de nouveaux mécanismes qui nécessitent parfois d’être combiné pour créer un passage. Les joueurs qui ont déjà joué aux premiers opus retrouveront des mécanismes existants qui sont ici moins bien présentés que dans les précédents jeux laissant penser que le titre s’adresse plus aux joueurs des précédentes versions qu’aux petits nouveaux. Mais n’ayez pas crainte, le jeu est très accessible et en moins de 5 minutes vous comprendrez tous les mécanismes proposés quitte à utiliser la solution sur 1 ou 2 niveaux pour mieux comprendre ou à faire des tests et à les recommencer.

Le jeu garde tous les points forts de la série et le côté immersif avec ses graphismes minimalistes et son accompagnement musical et audio agréable.