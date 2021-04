Un premier trailer SnowRunner sur Nintendo Switch

Cité dans une vague de leaké impliquant le comité de classification des jeux numériques de Taiwan, SnowRunner semble bien prêt à sortir sur Nintendo Switch. Le jeu arrivera le 18 mai chez nous, sur l’eShop comme en boutique.

L’expérience off-road nouvelle génération ! Partez à la conquête d’environnements extrêmes simulés par un moteur physique ultra-réaliste au volant de 40 monstres de puissance et accomplissez de missions en solo ou avec jusqu’à 3 amis ! L’expérience off-road nouvelle génération ! Partez à la conquête d’environnements extrêmes au volant de monstres de puissance. Maîtrisez 40 véhicules off-road de marques iconiques telles que Ford, Chevrolet, Freightliner et bien d’autres, et explorez un monde ouvert impitoyable, simulé par un moteur physique ultra-réaliste. Affrontez boue, rivières déchaînées, neige profonde et lacs gelés pour mener à bien contrats et missions périlleuses. Agrandissez et personnalisez votre flotte de véhicules avec de nombreuses améliorations et accessoires, tels que des chaînes pour progresser sur la neige, ou un snorkel pour traverser les eaux profondes. Jouez seul ou jusqu’à 4 en coopératif, et enrichissez votre expérience grâce au contenu additionnel créé par les joueurs.

• Affrontez des environnements extrêmes grâce à un moteur physique ultra-réaliste

• 40 véhicules à déverrouiller, améliorer et personnaliser

• Complétez une multitude de missions complexes au sein d’un monde interconnecté

• Jouez seul ou jusqu’à 4 en coopératif