MY.GAMES annonce de solides performances au premier trimestre 2021

Plus de 120 millions d’euros de chiffre d’affaires et une croissance significative du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement

MY.GAMES, la division jeux vidéo de Mail.ru group, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. La société continue sur sa lancée et témoigne de solides performances avec un chiffre d’affaires qui augmente de 42,2% par rapport à l’an dernier et atteint les 11 milliards de roubles, soit 122 millions d’euros, au premier trimestre. De son côté, le bénéfice trimestriel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est en hausse de 165% par rapport à l’an dernier et atteint la somme de 1,4 milliard de roubles, avec une marge de 13,2% imputée à l’augmentation saisonnière habituelle de l’investissement marketing.

Grand Hotel Mania, Rush Royale, Zero City, War Robots et Conqueror’s Blade ont été les principaux générateurs de chiffre d’affaires de MY.GAMES au premier trimestre 2021. Les MMO ont généré 98% du chiffre d’affaires. De leur côté, les jeux mobiles ont généré 78% du chiffre d’affaires, contre 69% à la même période l’an dernier.

En moyenne, les jeux de MY.GAMES ont attiré 22,7 millions de joueurs actifs par mois au premier trimestre 2021. 4,8% d’entre eux ont dépensé de l’argent dans ces jeux. La priorité de MY.GAMES demeure la croissance à l’international : 79% du chiffre d’affaires a été généré hors Russie et pays de la CEI, contre 69% au premier trimestre 2020. Les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni restent les plus gros marchés internationaux.

“Nous avons bien démarré l’année 2021 et avons maintenu notre rythme établi l’an passé. Nous poursuivons la stratégie de diversification de notre catalogue, et continuons à construire notre communauté sur toutes les plateformes et à sortir régulièrement des mises à jour pour nos produits,” explique Vasily Maguryan, PDG de MY.GAMES, “Nous maintenons le cap avec des partenariats ouverts et des studios qui conservent leur liberté de création. Tout ceci nous permet de travailler sur plusieurs projets à la fois. Nous sommes confiants et comptons bien devenir l’un des plus importants éditeurs de l’industrie.“

Au premier trimestre 2021, MY.GAMES a lancé des versions PC des jeux mobiles War Robots, World Above, Left To Survive et Guild of Heroes sur le MY.GAMES Store. Ces sorties s’inscrivent dans la logique de vente additionnelle et d’intégration de la société.

Le succès durable de MY.GAMES s’explique par la stratégie de diversification de son catalogue. La société se concentre sur la sortie de jeux vidéo sur PC, mobiles et consoles, et sur le portage de ses plus grands succès sur de nouvelles plateformes. MY.GAMES continue d’investir dans des studios talentueux et des projets via sa branche investissement, MGVC (MY.GAMES Venture Capital). Au premier trimestre 2021, MGVC a réalisé un partenariat avec le studio américain Pizza Club Games qui a signé le jeu Raid Boss. Toujours au premier trimestre, MY.GAMES a gagné en expertise sur le créneau du jeu hyper-casual, grâce à une participation minoritaire dans les éditeurs Mamboo Games et Espresso Games. MGVC continuera à soutenir MY.GAMES pour augmenter sa part de marché dans l’industrie du jeu vidéo et en faire un des leaders du secteur, notamment grâce à des fusions et acquisitions.

MY.GAMES continue à honorer ses principes de partenariat et de soutien des studios talentueux. En collaboration avec Google, la société vient de clore la première saison de Game Drive, un accélérateur dédié aux studios indépendants qui développent des jeux mobiles. Pendant la première phase de ce projet, les équipes de Google et MGVC ont étudié plus de quarante dossiers de candidature de développeurs venus de seize pays différents. Lancé en 2020, Game Drive a permis à des développeurs d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique de disposer de services gratuits, comme des évaluations par des experts, mais aussi une analyse des données clés, des recommandations pas-à-pas, ainsi que des conseils en matière de scaling. MGVC et Google travaillent actuellement sur la seconde phase du programme, qui devrait débuter en 2021.

Jeux mobiles

Les cinq jeux mobiles qui ont généré le plus de chiffre d’affaires au premier trimestre sont War Robots, Hustle Castle, Grand Hotel Mania, Rush Royale et Left To Survive.

War Robots, lancé il y a sept ans par Pixonic Studio, vient tout juste de dépasser les 500 millions de dollars de chiffre d’affaires et les 191 millions de téléchargements. C’est l’un des jeux de tir tactiques les plus populaires au monde sur mobile. War Robots conserve sa première place en matière de génération de chiffre d’affaires avec une moyenne mensuelle de 800 millions de roubles au premier trimestre, et une contribution significative au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Hustle Castle, lancé il y a quatre ans par Nord Studio, a atteint les 70 millions de téléchargements ainsi que les 400 millions de roubles mensuels au premier trimestre. Nord Studio développe également Zero City (17 millions de téléchargements et 150 millions de roubles de chiffre d’affaires mensuel). American Dad! Apocalypse Soon connait lui aussi le succès, avec 8,5 millions de téléchargements au premier trimestre.

Grand Hotel Mania, lancé en juillet 2020 par Deus Craft, est un jeu de gestion du temps qui a atteint au mois de mars les 10 millions d’installations et les 350 millions de roubles de chiffre d’affaires mensuel moyen.

Rush Royale du studio IT Territory, lancé mi-décembre 2020, a atteint les 6 millions de téléchargements et un chiffre d’affaires mensuel moyen de 250 millions de roubles. Il s’agit de l’un des meilleurs générateurs de chiffre d’affaires de la société. C’est le tout premier jeu développé en télétravail par MY.GAMES pendant la pandémie à avoir atteint le milliard de roubles de chiffre d’affaires en moins de quatre mois d’exploitation.

Left To Survive, lancé il y a trois ans par Whalekit Studio, a atteint les 33 millions de téléchargements. Warface: Global Operations, lui aussi développé par ce studio et sorti il y a environ un an, a atteint les 16 millions de téléchargements et a été nommé Meilleur jeu de tir de l’année aux Pocket Gamer Awards 2021.

Jeux PC et consoles