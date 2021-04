Potion Party (Nintendo Town) – Le test

Des envies d’alchimie et de party game ? Potion Party pourrait bien être fait pour vous !

Le jeu nous propose de gérer notre propre laboratoire/boutique d’alchimiste. Notre but sera donc de répondre aux demandes de nos clients en fabriquant diverses potions pour satisfaire leurs envies et besoins du moment. Il faudra donc être rapide, précis et surtout ponctuel… Les clients n’attendront pas éternellement que vous ayez fini votre tambouille !

Le concept de Potion Party

Fondé sur un concept simple, non sans rappeler le célèbre Overcooked, vous incarnez ici un alchimiste qui doit fabriquer des potions de couleurs différentes pour ses clients. Pour fabriquer celles-ci, vous devrez cultiver des plantes puis réduire leurs fruits en poudre afin de les chauffer dans un alambic pour créer une potion. Puis, vous livrez alors la potion à votre client.

C’est simple, mais finalement pas aussi simple que prévu. Le mode histoire compte 12 stages qui augmenteront petit à petit la difficulté du jeu introduisant des malus et des demandes de plus en plus complexes.

Par exemple, si au début vous ne devez vendre que trois couleurs de potions (rouge, bleu et jaune), dès le deuxième stage vous devrez en fabriquer de trois autres couleurs (violet, orange et vert) puis de taille différente. De quoi faire courir votre personnage dans tous les sens pour espérer servir vos clients en temps et en heure !

Alors que vous êtes déjà très occupé, des gluants apparaîtront, vous ralentissant si vous les touchez ; des voleurs viendront vous voler vos créations et des fantômes viendront vous empoisonner. À part les fantômes, que vous ne pouvez qu’esquiver, vous pourrez faire disparaître les gluants avec de la poudre de fruit de la bonne couleur et les voleurs en les arrosant.

Le tout donne un gameplay addictif et un jeu plaisant qui s’enrichit tout au long du mode histoire.

La jouabilité et la réalisation

Le type du jeu veut un gameplay rapide et précise, car tout est là pour vous mettre la pression. Si la rapidité des déplacements de votre personnage est adaptée au jeu, les contrôles sont un peu approximatifs lorsque vous utilisez l’arrosoir pour faire pousser vos plantes ou remplir votre alambic. Cela rend le jeu un peu frustrant, de même que lorsque votre arrosoir est vide et que vous essayez d’arroser, le bruitage émis est le même qu’il soit plein ou vide… Nous aurions apprécié avoir un son spécifique pour nous indiquer notre erreur. C’est un peu dommage, car cela fait un peu rager, mais le plaisir de jouer est toujours là.

Les graphismes en pixel art sont sympas que ce soit pour les clients, votre personnage ou pour les montres et les décors. L’ensemble est soigné et agréable. En revanche, la musique est ultra-répétitive et horrible. Elle est rythmée et correspond au jeu, mais c’est une musique 16 bits qui entre dans la tête et, qui, dès les premières secondes vous fera baisser le son de votre console ou de votre écran de télévision.

Un contenu impressionnant et une multitude de modes

Le jeu propose de débloquer 11 personnages différents qui présentent tous des aptitudes différentes qui apportent différents bonus : gagner plus d’argent, faire pousser les plantes plus vite…

De même, vous pouvez personnaliser votre boutique en ajouter des tables, des plantes ou des alambics… Cette personnalisation apporte un peu de décoration, mais vous permet surtout d’améliorer votre production et donc de vous faciliter la vie.

Chaque objet pour votre boutique ou votre personnage est disponible via la boutique du jeu et achetable via l’argent que vos ventes in game vous auront rapporté. Vous pouvez ainsi refaire plusieurs fois un niveau pour gagner de l’argent et améliorer vos personnages.

Autre point important et appréciable du jeu, les différents modes qu’il propose. Le jeu compte quatre modes différents :