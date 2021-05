Des précisions sur Neo the World Ends With You (avec un léger spoiler)

NEO: The World Ends With You

Cette news contient un léger spoiler sur Kingdom Hearts 3….

Depuis que Sora a atteri dans Shibuya dans une fin cachée de Kingdom Hearts 3, beaucoup de fans de la série se sont demandé si ce n’était pas l’annonce d’un gros crossover entre les licences Kingdom Hearts et The World Ends With You.

ça ne serait pas la première fois que les personnages des deux séries se rencontrent, en effet Sora et Riku ont déjà eu l’occasion de rencontrer des personnages de l’univers de The World Ends With You dans Kingdom Hearts 3D : Dream Drop Distance.

L’annonce de la suite de The World Ends With You et l’introduction du Quadratum dans Kingdom Hearts 3 Re Mind et Kingdom Hearts Melody of Memory, tout portait à croire que les deux séries allaient se retrouver liés… en tout cas juqu’à une déclaration de Tesuya Nomura (Créateur de la série Kingdom Hearts) coupe court à ces rumeurs dans des interviews données à gamekult et Gamepro.

« Il n’y a aucun lien entre Kingdom Hearts et NEO the World Ends With You. La zone de jeu vue dans Kingdom Hearts 3 et le Shibuya de NEO The World Ends With You sont deux endroits complètement différents. »

Les fans des deux licences seront peut-être déçu… mais qui sait… nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise lors de la sortie du jeu, toujours prévu pour le 27 Juillet 2021 sur Nintendo Switch !

