Découvrez un aperçu des coulisses de la conception de l’audio et de la bande originale de Knockout City

Le 6 mai 2021 – Dans Knockout City le jeu de baston prisonnier en équipe à venir développé par Velan Studios prévu pour le 21 mai, vous pourrez entendre le fameux « Poc », à savoir le son d’une balle de ballon prisonnier à l’impact. Afin de profiter au mieux de l’univers fascinant de Knockout City où le son est tout aussi important que l’apparence, Velan présente le processus à l’origine des sons caractéristiques du jeu dans un nouvel entretien avec les développeurs et dans un article de blog pour tout savoir sur la création de cet environnement ultra-immersif.

Dans le blog, l’équipe révèle sa collaboration avec Sonny et Matt, le duo de musiciens de The Soundlings – connus pour leur vision musicale et leurs compositions pour le film Shazam! de DC, la série HBO Lovecraft Country, la série Netflix Narcos: Mexico et bien d’autres – pour créer la bande originale de Knockout City, composée de 19 morceaux différents. Pendant leurs parties de baston prisonnier, les joueurs pourront écouter de la musique sur la station de radio de Knockout City, “KO City Pirate Radio”, avec des chansons de différents groupes et personnages, toutes créées par The Soundlings, qui a recherché plus de 30 genres musicaux afin de créer une musique personnalisée pour le jeu de combat épique à venir.

Vous pouvez écouter la bande originale de Knockout City sur Spotify, Apple Music, iTunes et plus encore.

Le Directeur audio, Matt Pirog, explique aussi comment l’équipe de Velan a expérimenté différents styles audios pour créer les sons rétrofuturistes de Knockout City. Chaque bruit vous alerte sur tout ce qui se passe autour de vous et dans votre environnement. Découvrez également comment la contribution des équipes aux doublages a permis de donner le ton et d’ajouter un caractère unique à la personnalité de chaque personnage. Consultez l’article de blog en intégralité ici et regardez le journal des développeurs :

Knockout City sera disponible le 21 mai sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, PC sur Origin, Steam et Epic Games Store, et PlayStation®5 et Xbox Series X|S avec rétrocompatibilité, ainsi que pour les membres EA Play et Xbox Game Pass Ultimate. Le jeu sera entièrement compatible cross-play et cross-save quelle que soit la plateforme. Dès la sortie, les joueurs profiteront d’un essai gratuit à durée limitée pendant lequel le jeu complet sera jouable. S’ils décident de poursuivre l’aventure, ils pourront acheter le jeu pour 19,99 €.