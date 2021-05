Le studio derrière The Last Spell devient Ishtar Games

La branche de création de jeux indépendants de CCCP (The Last Spell, Dead in Vinland…) devient Ishtar Games

11 mai 2021, Lille, France – Le studio Lillois CCCP est heureux d’annoncer la création d’Isthar Games, nom sous lequel ils développeront désormais leurs jeux vidéo indépendants alors que la maison-mère se concentrera sur les serious game. Ishtar Games travaille actuellement sur le RPG tactique The Last Spell et sur d’autres projets dont vous entendrez parler prochainement. Le studio a précédemment sorti les jeux Dead in Bermuda & Dead in Vinland.

Fondé il y a 16 ans, le studio CCCP s’est fait un nom dans le domaine des serious games en travaillant pour des structures publiques et des associations, notamment dans le domaine de la santé. Depuis 2014, CCCP a commencé sa diversification en développant des jeux indépendants, en commençant par Dead in Bermuda. Ce secteur représentant désormais la moitié des revenus de l’entreprise, il est important de dissocier les deux activités, d’où la naissance d’Ishtar Games.

Ishtar Games, basé à Lille et à Bordeaux se dédie à créer des jeux de stratégie, gestion et RPG en mélangeant les codes de ces genres. Ils souhaitent proposer des expériences à la fois belles et stimulantes, tout en étant parfois sombres et perturbantes.

Mais pourquoi Ishtar Games ? Matthieu Richez, cofondateur, dévoile ce qui se cache derrière ce nom “La déesse de l’Amour et de la Guerre… L’évocation d’Ishtar me fait voyager dans un univers d’épopées fantastiques rempli d’aventures et de drames, et c’est exactement ce que nous voulons proposer aux joueurs au travers de nos jeux, jeux que nous voulons accessibles, exigeants et confectionnés à la main, avec amour. Nous sommes super excités à l’approche – très proche – de la sortie de notre 3ième jeu, The Last Spell, et de vous faire découvrir nos prochains titres !”