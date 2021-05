Bilan des ventes au Japon sur l’année fiscale (2020 / Famitsu)

Famitsu a partagé son dernier compte rendu sur les ventes de jeux vidéo au Japon, couvrant l’année fiscale écoulée (du 30 mars 2020 au 28 mars 2021).

Sans surprise, Animal Crossing : New Horizons a été le jeu le plus vendu au cours de l’année fiscale écoulée, avec pas moins de 4 102 444 exemplaires vendues.

Voici le Top 20 des logiciels pour l’année fiscale 2020 :

01./00. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 4.102.444 / 6.710.861

02./00. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 2.072.296 / NEW

03./00. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 1.734.446 / 2.479.573

04./00. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 1.302.132 / NEW

05./00. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 954.342 / NEW

06./00. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 910.664 / 3.751.594

07./00. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 668.725 / NEW

08./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 595.665 / 4.218.939

09./00. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 592.683 / NEW

10./00. [NSW] Super Mario 3D All-Stars <Super Mario 64 \ Super Mario Sunshine \ Super Mario Galaxy> <ACT> (Nintendo) {2020.09.18} (¥6.480) – 578.850 / NEW

11./00. [NSW] Pikmin 3 Deluxe <ACT> (Nintendo) {2020.10.30} (¥5.980) – 552.910 / NEW

12./00. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 540.900 / 1.872.739

13./00. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 471.852 / 4.014.376

14./00. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 469.560 / 3.825.969

15./00. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 468.982 / 1.850.769

16./00. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 439.739 / NEW

17./00. [NSW] Hyrule Warriors: Age of Calamity # <ACT> (Koei Tecmo) {2020.11.20} (¥7.200) – 356.416 / NEW

18./00. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 310.874 / NEW

19./00. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 293.242 / NEW

20./00. [PS4] Resident Evil 3 # <ADV> (Capcom) {2020.04.03} (¥7.800) – 272.004 / NEW

00./00. [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin # <SLG> (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 147.828 / NEW

00./00. [PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin # <SLG> (Marvelous) {2020.11.12} (¥4.980) – 83.165 / NEW

00./00. [PS5] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.11.12} (¥5.900) – 46.000 / NEW

+-------+------------+------------+ |System | This FY | Last FY | +-------+------------+------------+ | NSW | 23.096.768 | 19.193.142 | | PS4 | 6.046.573 | 6.966.274 | | PS5 | 179.650 | | | 3DS | 155.198 | 491.858 | | OTH | 28.419 | 219.355 | +-------+------------+------------+ | ALL | 29.506.608 | 26.870.629 | +-------+------------+------------+

Côté console, les ventes de la Nintendo Switch ont atteint un nouveau record avec pas moins de 6 millions d’exemplaires vendues : c’est près de 800 000 exemplaires de plus que lors de l’Année Fiscale précédente. Les ventes de la LTD s’élèvent désormais à 19 085 348 unités au 28 mars, et il ne fait aucun doute que la console sera proche de la barre des 25 millions d’unités d’ici la fin de l’année fiscale en cours ! Sans surprise, le modèle classique a été de loin le modèle le plus populaire avec 4 484 055 exemplaires vendues, contre 1 517 510 exemplaires pour le modèle Lite (malgré les pénuries massives qui ont touché le modèle classique au cours du premier semestre de l’année).

