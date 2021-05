Metroid Prime Trilogy… pas pour tout de suite sur Nintendo Switch ?

Alors qu’on attend toujours d’en apprendre un peu plus sur Metroid Prime 4 actuellement en développement sur Nintendo Switch, beaucoup de joueurs espèrent voir débarque une compilation Metroid Prime Trilogy, regroupant les 3 premiers opus…

Cette attente pourrait bien être déçue, par les déclarations d’un ancien développeur de chez Retro Studios, Michael Wikan, concernant un éventuel portage sur Nintendo Switch.

« Cela demanderait beaucoup de temps et d’efforts, alors je doute que cela arrive. C’était assez simple de faire évoluer les contrôles de Prime 1 et 2 afin d’utiliser la Wiimote, mais convertir ceux de Prime 3 en mode manette demanderait un travail herculéen, tout a été scripté très précisément et certains interrupteurs demandent un mouvement et une inclinaison spécifique. De plus les Boss ont été conçu en tenant compte du fait qu’il est plus facile de viser en utilisant la Wiimote. »

Et pour enfoncer le clou, Wilkan a également rajouté que Retro Studios n’avait plus les outils nécessaires pour modifier le code de Prime, compliquant d’avantage la tâche. Pour lui, il faudrait bien une année entière avec une équipe d’au moins 5 personnes à plein temps pour redévelopper les contrôles et les interactions en mode « manette ».

Bien que les JoyCons soient équipé de Gyroscope (au même titre que les Wiimote), Wilkan doute quand même qu’ils fonctionnent correctement avec les jeux Metroid Prime.

Évidemment, ces propos n’engagent que son auteur, qui plus est à aucun moment il ne dit que c’est impossible… Au final il ne tient qu’à Nintendo de décider si un tel portage devait voir le jour…

Nous on serait plutôt pour… et vous ?