Infestor (Nintendo Switch) – Le test

Vis ma vie d’Infestor !

Bienvenue dans la Colonie Humaine 31-5B ! Infestor, vous place dans la peau… ou plutôt le slime d’un petit alien vert ressemblant un peu à … ben une boule de slime verte avec des yeux…

Vous devrez vous frayer un chemin dans la colonie humaine 31-5B. Mais vous devrez affronter différents obstacles et pour les dépasser, il faudra prendre le contrôle des humains et utiliser leurs puissants corps et surtout leur capacité, pour effectuer des tâches que ne vous permet pas votre stature miniature.

Il faudra donc passer de corps en corps pour traverser les différents niveaux et en finir avec le jeu… Vous l’aurez compris, l’histoire n’est pas le point fort du jeu !

Sauter de corps à corps

Si l’histoire n’est pas le cœur du jeu, alors tournons-nous vers ses mécanismes. En gros, Infestor vous demandera de traverser différents tableaux, en faisant preuve de réflexion pour éviter les différents obstacles qui se dresseront sur votre passage.

Vous l’aurez compris, à part posséder des corps, votre petit Alien ne sait pas faire grand-chose, si ce n’est sauter (mais pas très loin), il faudra donc prendre possession du corps des humains pour espérer progresser dans les niveaux ! En effet, il est possible de rencontrer 5 types d’humains différents, chacun ayant une capacité propre ! Tout d’abord l’humain « de base », plus rapide il est également capable de sauter très haut, idéal pour sauter sur les plateformes en hauteur… lors de votre progression, vous serez parfois bloqué par des caisses… dans ce cas il faudra trouver un humain ouvrier (également appelé humain Sokoban pour ceux qui ont la référence) pour les pousser. Par contre autant celui-ci a de la force dans les bras, autant dans les jambes, vous ne sauterez pas plus haut qu’une fourmi. Au fil de l’avancée dans les niveaux, on croisera également des humains militaires (équipé d’un rayon laser, mais toujours aussi mauvais en saut) et des humains ingénieurs, qui ne savent pas sauter mais qui sont les seuls à pouvoir ouvrir certaines portes. Pour finir, vous pourrez prendre possession d’humains rocketeer, équipés d’un JetPack leur permettant ainsi de faire un pseudo double-saut ! Vous croiserez également des robots de sécurité façon T-800, mais qu’il faudra éviter, ou éliminer avec un humain armé, car vous ne serez pas en mesure de les posséder ! (Votre capacité s’applique uniquement aux être organiques).

Dans l’absolu, pas d’inquiétude, les différents tableaux proposent de rencontrer uniquement les humains dont vous aurez besoin, ni plus, ni moins. Et s’il y a des robots armés, il y a de fortes chances que vous trouviez également un humain militaire pour nettoyer la zone. Il faudra juste être vigilant dans l’ordre des possessions ! En effet, prendre possession de l’humain le plus proche ne sera pas forcément conseillé dans certains cas et il faudra alors recommencer le tableau depuis le début pour trouver le bon ordre !

Petit corps tout vert

Sachez donc que pour finir un niveau, il n’y aura donc qu’un et un seul cheminement possible. Par chance, en cas d’erreur, les niveaux / tableaux ne sont pas trop long et recommencer depuis le début ne s’avèrera pas trop rageant !

Par contre, vous risquez de rager contre certains sauts ! En effet, nous avons constaté à quelques occasions des petits défauts de calibrages dans les sauts et les déplacements de notre avatar de slime. Cela est en partie dû à l’animation plutôt rigide des différents personnages, mais c’est clairement gênant pour certains sauts. Nous avons toutefois eu l’impression que la maniabilité était un peu meilleure en jouant à la croix plutôt qu’au stick analogique… il n’en demeure pas moins que c’est franchement dommage !

Visuellement le jeu se laisse regarder, façon pixel art. Les décors se ressemblent un peu tous, la seule différence se trouvant au niveau des pièges qui parsèment les niveaux. Mais dans l’absolu il n’y a pas grande différence au niveau de l’ambiance ou des environnements. Vous arriverez assez vite au bout des 72 niveaux qui composent le jeu… sans vraiment comprendre que vous êtes arrivés à la fin. En effet, la difficulté n’est pas toujours bien dosée et le dernier niveau ne devrait pas vous poser de problème ! Restera donc une courte cinématique de fin, débarquant d’on ne sait où, pour vous présenter un final digne des productions Asylum… voilà vous pouvez éteindre votre console et passer à autre chose !