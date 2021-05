Le jeu vidéo Peppa Pig arrive sur consoles à l’automne

LYON, France, 20 mai 2021 – Rejoignez Peppa Pig dans sa toute nouvelle aventure passionnante où chaque partie est différente. Outright Games, principal éditeur mondial de divertissement interactif pour la famille, en partenariat avec Hasbro, est heureux d’annoncer aujourd’hui le tout nouveau jeu vidéo d’aventure, Mon ami Peppa Pig. Basé sur la série télévisée pour enfants d’âge préscolaire la plus regardée dans le monde par eOne, le studio de divertissement mondial de Hasbro, le nouveau jeu Peppa Pig sera disponible cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation®, Xbox et PC.

En tant que nouveau personnage du monde de Peppa Pig, les joueurs pourront personnaliser leur propre avatar pour jouer avec Peppa. Ils pourront ainsi visiter ensemble les lieux emblématiques de la série télévisée : la plage, les montagnes enneigées, la maison de Peppa et même le Patata-Parc.

Découvrez une aventure unique en son genre et interagissez avec les personnages adorés du monde de Peppa. Jouez avec George et Maman Pig dans la maison de Peppa, aidez Papa Pig à retrouver ses lunettes perdues, ou sautez ensemble dans les flaques boueuses, tout ce qui se passe dans l’histoire dépend du joueur.

La série Peppa Pig est aimée dans le monde entier et Outright Games est heureux d’annoncer que son nouveau jeu vidéo comportera des voix entièrement localisées en anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais brésilien, néerlandais, russe, polonais, suédois, norvégien, danois et finnois.

Peppa Pig a été diffusé pour la première fois sur les écrans en 2004 et est devenue depuis la reine du préscolaire. Diffusé dans plus de 180 pays, il est le dessin animé préscolaire le plus regardé par les enfants dans le monde entier et est la marque numéro un sur YouTube. Ces nombreuses diffusions sont à l’origine d’un succès phénoménal dans le commerce, l’évènementiel, les jeux et la musique.

“Peppa Pig est un succès mondial et nous sommes très enthousiastes à l’idée de donner vie à ce monde dans un tout nouveau jeu vidéo pour consoles”, a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. “C’est un jeu que tous les jeunes enfants et leurs parents pourront apprécier ensemble, en explorant le monde de Peppa dans cette toute nouvelle aventure, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de sa sortie cet automne.”

Caractéristiques principales :

CREE TON PERSONNAGE – Choisis et habille ton avatar

– Choisis et habille ton avatar JOUE AVEC PEPPA – Apprends et pars à l’aventure avec ta nouvelle amie

– Apprends et pars à l’aventure avec ta nouvelle amie EXPLORE SON MONDE – Visite la plage, la forêt, Patata-Parc et plus encore

– Visite la plage, la forêt, Patata-Parc et plus encore FAIS-TOI DES AMIS – Tes personnages Peppa Pig préférés ont hâte de te rencontrer

– Tes personnages Peppa Pig préférés ont hâte de te rencontrer LIBERE TA CREATIVITE – Les jeunes joueurs sont la vedette de leur propre histoire

Mon amie Peppa Pig sera disponible cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC Digital.