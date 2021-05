The Colonists (Nintendo Switch) – Le test

Ne serait-ce pas le moment idéal pour s’extirper un peu de ce monde (de brutes) pour vivre de nouvelles aventures dans un tout autre univers ? Loin des virus, loin des confinements et autres pandémies, des masques et des tests… Si l’idée vous séduit, tout en acceptant de prendre la tête d’une flopée de petits robots plutôt dociles, voilà bien un soft parfait pour répondre à vos attentes du moment. Décollage imminent…

Développé par Codebyfire/Auroch Digital/Mode 7 et édité par Auroch Digital/Mode 7, The Colonists s’appuie sur le principe du jeu de gestion traditionnel, mais ne manquant toujours pas de faire écho chez les joueurs adeptes du genre. L’arrivée sur le soft n’en reste pas moins d’une banalité affligeante, avec un simple menu récapitulatif des différents modes de jeu (campagne, défis et bac à sable), le tout floqué d’un simple dessin d’illustration. Soit. Ne nous encombrons guère dans des détails inutiles les amis !

La campagne des robots

Afin de prendre en main le soft comme il se doit, le mode campagne est assurément le plus adapté. Il permettra en effet aux joueurs d’accéder à un tutoriel digne de ce nom. Sans grande surprise, ce dernier s’avère aussi être dans le verve de ses prédécesseurs, avec quelques lignes de textes rébarbatives et la vive impression de ne pas tout comprendre ce dont il est question… Le joueur est ainsi invité à suivre religieusement toutes les consignes prodiguées par l’IA, tout en prenant soin d’assimiler un maximum de choses au passage. Fort heureusement la répétition aidant, ainsi qu’une certaine redondance malgré tout dans ces jeux, la prise en main finit par arriver relativement vite, amenant avec elle le premier plaisir du jeu, nous y voilà enfin !

Le synopsis est fort simple à résumer : les petits robots sont de plus en plus modernes et n’aspirent désormais qu’à un seul rêve, devenir humain. Dans l’espoir de concrétiser leurs plus grand secrets, ces derniers s’élancent dans les tréfonds de l’espace… et y découvrent enfin une planète habitable sur laquelle ils décident d’atterrir avec leur vaisseau fusée. Le travail s’avère long et fastidieux afin de mener à bien une civilisation haute en couleurs…

Le joueur est dès lors à la tête d’une véritable colonie de petits robots, avides de travail, bien que pas toujours très très malins. À l’image de leurs rêves aux cœurs vibrants sous les poitrines, ces derniers ont des besoins qu’il sera nécessaire de satisfaire afin d’espérer faire quelque chose de ces boulons dévergondés.

Votre pouvoir se gère majoritairement à bord d’un menu circulaire, de prime abord astucieux, parfois franchement casse-bonbon au final puisque les erreurs seront fréquentes. Ce dernier vous permettra en effet d’accéder à toutes sortes de constructions, mais aussi à de multiples panneaux de gestion, tous aussi importants les uns que les autres. Votre colonie parviendra rapidement à récolter un maximum de rondins de bois grâce à la forêt longeant votre petite cahute de bûcheron, les meilleurs mineurs partiront piocher à tout va le moindre bout de ferraille à disposition, tandis que les fermiers et autres agriculteurs travailleront d’arrache pieds pour fournir de multiples ressources sur cette planète en effervescence. La gestion est telle qu’il vous faudra même localiser avec précision les zones d’élevages et de récoltes en tous genres. Les mignons petits robots s’investissent avec bon cœur dans les multiples tâches qui leur sont confiées, vous restez en revanche maître de leurs destins en spécialisant certains dans une activité vous semblant plus importante qu’une autre.

L’aménagement de votre territoire donnera lieu à la montée en puissance de multiples petites maisons, industries et autres bâtisses, tels de charmants petits champignons s’élevant de toute part. Afin d’être efficaces, ces constructions devront être connectées. Le système routier de The Colonists présente quelques aberrations, qui ne semblent être là que dans l’unique but d’agacer le joueur. En effet, le déploiement des routes peut parfois s’avérer chaotique, avec un tracé qui refuse de s’immiscer où bon vous semble, dans un minimum de cases dédiées. Au commencement, combien de bâtiments avons nous détruit à cause de ces routes… avant d’adopter la stratégie inverse : construire en priorité les routes, puis les bâtiments !

La progression de votre colonie repose en partie sur les recherches, menées à bien dans des ateliers dédiés. Le joueur choisira ainsi celles qui lui semblent prioritaires, tout en gardant un œil sur ses ressources. En effet, les robots chercheurs ont assurément besoin d’énergie ainsi que des ressources spécifiques pour accéder à ladite technologie. Plus cette dernière est avancée, plus les ressources nécessaires seront importantes, avec des niveaux assignés supérieurs. Votre progression ne manquera donc pas de se faire par étapes… petit à petit, les robots feront leur nid !

Bac à sable et défis des robots

Si la campagne devrait retenir le joueur suffisamment de temps afin qu’il prenne pleinement ses marques sur le soft, ce dernier sera heureux de découvrir d’autres modes de jeu lui permettant de mettre en application tous ses apprentissages. En effet, quelques défis viennent pimenter l’aventure, des missions variées avec un certain challenge (quantifié en expert/champion/légendaire) qui vous demanderont une certaine rigueur pour être au top du classement.

Le bac à sable, quant à lui, donne un cadre plus ouvert au joueur, lui laissant une certaine liberté dans ses choix. Chacun pourra ainsi se développer à sa convenance, selon ses préférences, et tirer les ficelles du jeu selon ses propres compétences. Les personnalisations en amont sont multiples, et permettent de démarrer la partie sur des bases spécifiques et aux couleurs de vos humeurs. Libre à vous de vous mettre quelques bâtons dans les roues… ou bien de faire en sorte d’avancer plus sereinement.

Ambiance robotique ?

Malgré une certaine régularité pouvant donner lieu à une certaine redondance graphique, The Colonists dispose d’une qualité graphique honorable. Propre, le jeu est globalement clair et lisible, et cela, grâce à un jeu de caméras accessible aux joueurs sans difficulté. Zooms et bifurcations à droite et à gauche sont courants et aisés. Le rendu général est toujours bon enfant, orné de tous ces petits robots grouillants sur l’écran. Les détails ne sont guère bien nombreux, mais cela n’est guère bien important.

D’autant plus que le jeu souffre d’ores et déjà d’un petit ralentissement redondant lors de la sauvegarde automatique de la partie (source de quelques frayeurs… redoutant le freeze !). L’absence d’une grande précision dans les détails n’est donc pas à déplorer puisqu’elle aurait probablement donné lieu à davantage de ralentissements.

L’ambiance musicale suit le mouvement et plonge le joueur dans une atmosphère à la fois robotique mais reposante. La musique restera en effet un bon accompagnement dans votre management de robots, sans perturber ni vos réflexions ni vos multiples démarches. En résumé, elle ne restera pas dans votre mémoire, mais ne vous agacera guère non plus. Elle parvient à se faire oublier !

The Colonists est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 22 euros environ.

Le saviez-vous ?

Connaissez vous le robot Valkyrie ? Développé par la NASA, cette entité technologique est née après plusieurs années de recherches et de développement. Haut de 188cm pour un poids de 144kg, ce robot a pour mission d’aider l’humanité à réaliser un de ses plus vieux rêves : coloniser une autre planète (totalement dans notre thème du jour !). Capable d’être contrôlé à distance tout en gardant une parfaite connaissance de son environnement via des capteurs embarqués, Valkyrie est susceptible de se rendre à un point donné tout en calculant la meilleure trajectoire possible. Sur Terre, cet incroyable robot peut aussi rendre bien des services en épaulant l’homme dans des tâches difficiles, voire impossibles pour lui. Reste à savoir si Valkyrie décidera un jour de partir dans sa petite fusée pour bâtir une civilisation ailleurs…