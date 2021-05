Le Capitaine maudit prend le commandement de Torchlight III dans sa mise à jour printanière

Perfect World Entertainment et Echtra Games annoncent la sortie aujourd’hui d’une toute nouvelle mise à jour de Torchlight III. Le hack’n’slash dungeon crawler appartenant à l’univers de Torchlight accueille désormais à son bord le Capitaine maudit, une classe détruisant ses ennemis à moyenne portée grâce à d’énormes canons et de puissantes invocations de mort-vivants. Disponible gratuitement dès aujourd’hui pour tous ceux qui possèdent le jeu sur Steam, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, cette mise à jour améliore également le confort de jeu, introduit quatre nouveaux types de familiers et un contrat supplémentaire, et plus encore !

Regardez le trailer de présentation de cette mise à jour printanière ici :

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu la chance d’explorer la Frontière, Torchlight III est en promotion cette semaine sur plusieurs plateformes :

Dès aujourd’hui, -50 % (initialement 39,99 €) sur Nintendo Switch.

Dès le 26 mai, -50 % (initialement 39,99 €) sur PlayStation 4.

D’autres promotions seront annoncées le jeudi 27 mai prochain !

Torchlight III est actuellement disponible gratuitement pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate. Plus de détails ici.

Navigant en eaux troubles entre la vie et la mort, le Capitaine maudit est le maître incontesté des sept mers. Cette nouvelle classe spectrale peut invoquer un équipage de flibustiers mort-vivants au combat ou pulvériser ses ennemis grâce à une paire de sabres, à des barils de poudre et d’autres armes classiques de pirates. De plus, ceux qui l’incarneront pourront ramasser des doublons en combat pour renforcer ses compétences. Le Capitaine maudit dispose de deux arbres de compétences uniques : Malédiction et Pirate . La classe introduit également un nouveau type d’armure spécifique à Torchlight III : les capes.

La dernière mise à jour de Torchlight III apporte également de nouveaux contenus et améliorations du confort de jeu, telle qu’une modernisation de l’interface, l’ajout d’emplacements de familiers supplémentaires et l’introduction de quatre nouveaux types de compagnons avec plus de 40 nouvelles variantes (Cerf, Shiba Inu, Bulldog et Renard). Les aventuriers découvriront également de nouveaux objets de Fort utilisables dans leur nouveau laboratoire : l’Arche de Renard, le Crâne de vouivre et le Spécimen néthérim.

Torchlight III est le véritable successeur de Torchlight I et II , les classiques de l’A-RPG développés à l’origine par Runic Games. Ce dungeon crawler à l’action effrénée permettra aux fans d’A-RPG et de l’univers de Torchlight de faire à nouveau parler la poudre et l’acier dans un monde haut en couleurs rempli de hordes de gobelins, de zombies voraces et autres redoutables créatures du Néther. Les joueurs peuvent partir à la découverte de vastes terres sauvages, seul ou avec leurs amis. Au cours de leurs aventures, ils auront l’occasion de trouver des butins, explorer des donjons, collectionner de l’équipement épique et même de construire leur propre Fort, et de le montrer fièrement au reste du monde. Torchlight III dispose de quatre classes de héros uniques – le Mage du crépuscule, le Forgé, le Ferrailleur et le Tireur -, ainsi qu’une myriade de familiers de combat pour aider le joueur dans sa quête de gloire et de richesses.