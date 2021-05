EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS débarque, pour la première fois de l’histoire de la licence, sur Nintendo Switch

Le nouvel opus de la série EDF de D3PUBLISHER sort en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L’édition numérique Deluxe et l’ensemble des DLC sont d’ores et déjà disponibles à l’achat.

OAKLAND, Calif. – 27 mai 2021 – D3PUBLISHER Inc., un éditeur de jeux vidéo reconnu au Japon, ainsi que l’équipe de développeurs de YUKE ont annoncé aujourd’hui la sortie de la version anglaise officielle du jeu de tir à la troisième personne en voxel EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS en Amérique du Nord, en Europe et en Asie sur plusieurs plateformes. EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS transporte les joueurs du monde entier dans un nouveau territoire. Ils devront faire bloc contre les envahisseurs en constituant une unité d’élite de héros personnalisables, inédits ou historiques de la série EDF. Ils devront les sauver tout au long de la campagne, afin de ramener la paix sur une Terre fracturée, un voxel à la fois.

L’édition numérique standard de EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS est disponible au prix de 59,99 € sur Nintendo Switch™, pour la première fois de l’histoire de la licence EDF, sur PC via Steam et sur le système de loisir interactif PlayStation®4. L’édition numérique Deluxe est également disponible à l’achat sur Nintendo Switch™ et PS4™ uniquement, au prix de 79,99 €. Elle inclut le season pass et tous les DLC sortis précédemment au Japon pour EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS. La liste des contenus inclus dans l’édition numérique Deluxe est détaillée ci-dessous, ainsi que sur la page web D3P consacrée aux DLC. Ces contenus peuvent également être achetés séparément dès aujourd’hui sur les trois plateformes :

Le season pass EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS inclut : le pack de missions « Another ResCUBE » [sortie prévue le 10 juin 2021] le niveau de difficulté Armageddon. Vous pourrez le débloquer une fois que vous aurez terminé les missions de la campagne principale et la mission « Another ResCUBE ». 11 nouvelles missions, dont un prologue se déroulant avant le nouvel arc narratif une série de nouveaux ennemis, mêlant mille-pattes géant et forteresses se déplaçant sur leurs quatre membres des frères et sœurs uniques inédits à recruter, ainsi que leurs armes et équipements spéciaux les PJ d’autres jeux de D3PUBLISHER, ainsi que leurs armes et équipements spéciaux uniques Saki et Aya de la série Oneechanbara les colons et les cosmonautes de EARTH DEFENSE FORCE 5

inclut : des packs de personnalisation pour certains personnages de EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS

À l’occasion de la sortie mondiale, D3PUBLISHER a le plaisir d’annoncer une remise de 20 % sur les éditions numériques standard et Deluxe de EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS valable durant la première semaine pour les abonnés PS Plus sur PS4™ à compter d’aujourd’hui, qu’ils découvrent la série EDF ou qu’ils soient déjà des fidèles. À défaut d’une édition numérique Deluxe sur Steam, les joueurs sur PC pourront également bénéficier d’une remise de 20 % sur l’édition standard durant la première semaine, à compter d’aujourd’hui.

« Au nom de D3Publisher et des créateurs, j’ai le plaisir de présenter le dernier opus d’EDF aux fans de la licence et aux nouveaux joueurs », a déclaré Nobuyuki Okajima, producteur chez D3PUBLISHER et créateur de la série EDF. « Avec EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS, nous avons voulu créer une expérience EDF qui s’adresse aussi bien aux fans de la série qu’à une nouvelle génération de joueurs n’ayant encore jamais combattu pour défendre notre Terre mère. J’espère que ce nouveau chapitre plaira au plus grand nombre. Nous avons besoin de vous et de vos amis pour restaurer l’union et la paix sur la Terre ! »

Dans un univers parallèle tout en voxel art 3D, un nouveau champ de bataille s’offre à vous dans la série EDF. La Terre voxel se désagrège. La paix a volé en éclats cubiques. L’attaque dévastatrice d’envahisseurs extraterrestres à bords d’immenses vaisseaux mères a ouvert une énorme faille. Dans ce monde plongé dans le chaos suite à l’attaque extraterrestre des ennemis historiques de la saga EDF, le joueur et la Force de défense de la Terre devront se montrer à la hauteur pour tenter de ramener la paix sur une Terre fracturée.

Dans ce nouvel univers de la saga EDF tout en voxel art, composé de modèles 3D réalisés à partir de cubes 3D, les joueurs évolueront sur une série de champs de bataille inspirés notamment de l’Amérique, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Égypte tout au long d’une guerre pour la survie. Les joueurs auront accès à une large sélection de classes de soldats légendaires et d’armes qui ont marqué la saga EDF, de l’original EARTH DEFENSE FORCE jusqu’à EARTH DEFENSE FORCE 5, en passant par les jeux dérivés supplémentaires EARTH DEFENSE FORCE: INSECT ARMAGEDDON et EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN. Les joueurs pourront recruter et utiliser toutes les classes de soldats et armes iconiques de la série EDF et pourront également recruter des dizaines de nouveaux personnages disséminés à travers la Terre voxel, des frères et sœurs, membres locaux de la Force de défense de la Terre. Parmi ces nouvelles recrues, figurent notamment un cowboy et une jeune domestique ! Les joueurs pourront découvrir plus de 100 nouveaux membres dans EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS, permettant de combiner à l’infini compétences, personnalités et capacités en fonction des besoins spécifiques de chaque mission.

Les joueurs pourront choisir entre sauver le monde dans la campagne solo, avec des coéquipiers dirigés par une IA, et recruter leurs amis pour des parties en coopération en ligne, jusqu’à 4 joueurs sur chaque plateforme. Cependant, le jeu ne prend pas le multiplateforme en charge. Les joueurs pourront également s’amuser en local, avec jusqu’à deux joueurs en écran partagé sur le système PS4™ uniquement et en LAN jusqu’à quatre joueurs en coop sur Nintendo Switch™ exclusivement. Pour cela, chaque joueur devra posséder une Nintendo Switch™ et un exemplaire du jeu.