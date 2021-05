Mundaun, le jeu d’horreur inspiré du folklore alpin est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Los Angeles – 27 mai 2021 – Mundaun, le jeu d’horreur indépendant inspiré du folklore alpin de Hidden Fields, un studio unipersonnel fondé par le programmeur et illustrateur suisse Michel Ziegler, et de l’éditeur MWM Interactive, est désormais disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch. Mundaun raconte l’histoire d’un jeune homme qui se rend dans une vallée sombre et isolée des Alpes suisses pour découvrir le mystère de la mort de son grand-père et affronter une entité malveillante qui y réside. Mundaun est le premier jeu de Michel Ziegler et a été salué par les joueurs et les critiques pour son côté artistique et son approche déroutante de l’horreur après sa sortie sur PC, PlayStation et Xbox plus tôt cette année.

Découvrez la dernière bande-annonce du jeu ci-dessous:

“Je suis touché par l’incroyable réponse que Mundaun a reçue depuis que nous avons sorti le jeu, et je suis ravi de pouvoir enfin lancer le jeu sur Nintendo Switch“, a déclaré Michel Ziegler, fondateur et développeur de Hidden Fields. “Cela a certainement été une aventure de partager Mundaun avec les joueurs du monde entier, et je suis reconnaissant à MWM Interactive pour leur soutien sans faille tout au long du chemin. J’ai hâte que les joueurs sur Nintendo Switch puissent percer les sombres mystères de Mundaun et découvrir de première main le monde dessiné à la main du jeu.“

Dans Mundaun, les joueurs suivent un jeune homme nommé Curdin qui se rend à Mundaun, une vallée inquiétante des Alpes, pour en savoir plus sur les circonstances mystérieuses de la mort de son grand-père. En chemin, il découvrira que quelque chose de diabolique hante les habitants de la ville et percera lentement les secrets de Mundaun. Tout au long de leur périple, les joueurs devront résoudre des énigmes complexes et en apprendre davantage sur la ville, tout en évitant les personnages sinistres qui déclenchent le système de peur du jeu, un système de “cause à effet” qui désoriente les joueurs face à des situations dangereuses. Le développement du jeu a commencé en 2014, et a été inspiré par l’adoration de Ziegler pour la riche histoire du mythe et de la culture de la région suisse des Grisons.