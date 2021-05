Oddworld Collection débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch !

Paris, FR et Oddworld, Californie – 27 mai 2021 – L’éditeur français Microids et le studio Oddworld Inhabitants ont le plaisir d’annoncer que la Oddworld Collection pour Nintendo Switch est désormais disponible chez tous les revendeurs participants. Celle-ci permet aux fans et aux joueurs de (re)découvrir 3 jeux cultes de la saga acclamés par la critique : Oddworld: New ‘n’ Tasty, Oddworld: Munch’s Oddysee, et Oddworld: Stranger’s Wrath, tous réunis dans une seule et même cartouche !

Réalisée par Oddworld Inhabitants et co-éditée par Microids, cette compilation permet aux joueurs Nintendo Switch de faire l’expérience des jeux d’action-aventure cultes les plus bizarres jamais créés. Oddworld Collection propose trois aventures différentes à découvrir où vous voulez, quand vous voulez, que ce soit chez vous ou en mode nomade.

Cette collection inclut notamment New ‘n’ Tasty, un puzzle-platformer qui vous met au défi de vous échapper de l’abattoir RuptureFarms, qui projette de transformer votre espèce en délicieuses friandises. Courez pour votre vie et faites preuve de discrétion pour réchapper de cet enfer sain et sauf tout en sauvant vos pairs ! Votre survie et celle de vos compagnons repose sur vous seul.

Dans Munch’s Oddysee, vous devez alterner entre deux personnages, Abe et Munch, qui constituent probablement l’un des duos les plus étranges du jeu vidéo. Votre objectif : éviter l’extinction de votre espèce en vous échappant d’un laboratoire de scientifiques diaboliques menant des expériences dangereuses sur des créatures innocentes.

Enfin, Stranger’s Wrath complète cette collection en proposant un gameplay hybride réussi d’exploration en vue à la troisième personne et des phases de tir à la première personne. Vous y incarnez l’Etranger, un chasseur de prime mystérieux, devant récolter assez de Moolah pour se payer une procédure qui pourra lui sauver la vie.

Réputés pour leur gameplay contagieux, leur humour, et leur narration captivante, les jeux Oddworld mettent aussi brillamment en lumière toute l’ironie et les contradictions de la condition humaine.