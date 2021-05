Le planning des Salons pour les mois à venir… (E3 2021, Indie Live Expo, etc.)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

Mai touche à sa fin et les mois à venir s’annonce riche en salons et de fait en annonces !

Plus d’une dizaine d’évènements sont prévus entre juin et Aout… Dont le très attendu E3.

Histoire d’y voir un peu plus clair, nous vous proposons le planning des dates à retenir pour les joueurs de Nintendo Switch. Certains de ces évènements (étant diffusés en live) seront certainement visibles et commentés sur notre chaine twitch ! => https://www.twitch.tv/nintendotown

5 Juin à 11h – Indie Live Expo

Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

3ème édition pour ce salon, qui est consacré aux jeux indépendants, pour le marché asiatique. Pas sûr que des sorties exclusives soient annoncés, mais on peut s’attendre à découvrir des nouveaux jeux indépendants intéressants ! Les années précédentes avaient mis à l’honneur Swery (à qui l’on doit Deadly Premonition 1 et 2) et le compositeur Toby Fox (à qui l’on doit aussi le reconnu Undertale et les musiques de Pokemon Bouclier/Épée )

ça se passera par là :

https://indie.live-expo.games/en/

ou là :

5 Juin à 14h – Guerrila Collective 2 Day One

Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

2ème itération pour ce salon qui mettra en avant le travail de studios indépendants reconnus et de quelques éditeurs de taille moyenne. Pas loin de 80 jeux seront présentés durant les 2 jours du salon. Les partenaires annoncés sont : 2Awesome Studio, 505 Games, Akupara Games, All in! Games, Goblinz Studio, Fellow Traveller, Good Shepherd, Graffiti Games, Humble Games, Headup, Hypetrain Digital, Innersloth, tinyBuild, the newly rebranded Neon Doctrine (formerly Another Indie), Perfect World, Raw Fury, Superhot, Thunderful, Versus Evil, et Whitethorn Games.

à 19h, il y aura également un live intitulé Black Voices in Gaming, qui mettra en avant les créateurs noirs et les personnages noirs dans le monde du jeu vidéo.

ça se passera ici :

https://www.twitch.tv/guerrillacollective

10 Juin à 20h – Summer Game Fest Kick Off Live

– Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

2ème itération également pour ce salon, initié l’an dernier sous l’impulsion de Geoff Keighley pour pallier à l’absence de l’E3. Ce Summer Game Fest d’une durée annoncée de 2h, devrait annoncer pas moins d’une douzaine de nouveaux jeux ! Il est également annoncé que d’autres lives auraient lieu durant le mois de Juin.

ça se passera ici :

https://www.summergamefest.com/

11 Juin à 21h – Koch Primetime Gaming Stream

– Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

Koch Media est un producteur et distributeurs de divertissement numériques. Ses départements commerciaux dans l’industrie vidéoludique regroupent le développement des jeux et l’édition indépendante sous les appellations Deep Silver et Ravenscourt. Des studios à qui l’ont doit des titres comme Saints Row, Metro, Dead Island mais aussi TimeSplitters ! Il y a fort à parier que des licences propres à Koch Media soient annoncés lors de cet évènement… !

ça se passera par là :

https://weknowsomethingyoudontknow.com/

11 Juin à 22h – IGN Expo

– Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

En partenariat avec le Summer Game Fest, l’IGN expo devrait être l’occasion d’annonces pour des nouveaux jeux, des phases de gameplay encore inédites pour certains et des annonces exclusives !

ça se passera par là :

https://fr.ign.com/

12 Juin à 17h – Guerrila Collective 2 Day One

– Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

Deuxième jour pour ce salon virtuel, qui devrait nous dévoiler 75 nouveaux titres…

toujours à la même adresse :

https://www.twitch.tv/guerrillacollective

12 au 15 Juin – E3 2021

– Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

Après une année d’absence, il revient ! Sacro Saint rassemblement des fanas de jeux vidéos où sont généralement annoncés des grosses exclus… En restera-t-il encore après les salons qui ont lieu avant lui… ? Nous verrons bien !

On connait déjà les dates pour les conférences suivantes :

Ubisoft (Ubi Forward) le 12 Juin à 21h.

Devolver Digital Showcase le 12 Juin.

Xbox et Bethesda le 13 Juin à 19h (peut-être une annonce sur le Gamepass sur Nintendo Switch ?).

Limited Run Games showcase le 14 Juin à 22h.

Il y fort à parier que Square Enix organise également une conférence et bien entendu, il y aura très certainement une conférence Nintendo, mais pour le moment la date et l’heure sont inconnus !

22 Juillet – EA Play Live

Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

EA fait bande à part pour les annonces en proposant son propre évènement. Nulle doute qu’on devrait découvrir de nouvelles images pour Fifa 22, F1 2021 et peut-être des annonces spécifiques à la Nintendo Switch… Après la réussite du portage de Plant Vs Zombie, rien n’est impossible !

du 25 au 29 Août – La Gamescom 2021

Évènement en live, gratuit et accessible à tous.

Également entièrement en live pour cette année (et entièrement gratuit), la gamescom devrait proposer des nouvelles vidéos de gameplay inédites pour des titres annoncés plus tôt, mais également faire la part belle aux jeux indépendants…

ça se passera par ici :

https://www.gamescom.global/

Un été qui s’annonce riche en annonce ! On a hâte de découvrir tout ce que les éditeurs nous réservent… Et forcément on attends aussi un peu les annonces concernant la Super Nintendo Switch Pro + Aula et peut-être des informations sur le nouveau Donkey Kong, le retour de Samus (via un remake avant un Prime 4 attendu) et pourquoi pas un premier aperçu de Breath of The Wild 2….

Et vous, quelles sont vos attentes ?