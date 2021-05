Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en juin 2021

Après un gros mois de mai, c’est la folie de juin 2021 sur Nintendo Switch.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juin 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Mario Golf: Super Rush (25 juin)

Rejoignez vos personnages préférés du Royaume Champignon pour une partie de golf dans Mario Golf: Super Rush, seulement sur Nintendo Switch. Amusez-vous en jouant au speed golf, un mode où tout le monde joue son coup de départ en même temps puis fait la course pour entrer sa balle le plus vite possible…

L’atelier du jeu vidéo (11 juin)

Avez-vous déjà rêvé de créer un jeu de plateformes en 3D, un jeu de course effréné ou encore un jeu de tir à défilement horizontal ? Donnez vie à vos idées avec L’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch, une manière amusante d’apprendre à créer vos propres jeux. Apprenez pas-à-pas les bases de la programmation tout en vous amusant puis utilisez vos connaissances pour créer vos propres jeux et les partager avec le reste du monde !

Legend of Mana (24 juin)

Partez à l’aventure en quête de l’Arbre de Mana que vous avez vu en rêve et découvrez… une carte du monde déserte ! Lors de vos voyages, vous obtiendrez des reliques spéciales à placer où vous le souhaitez sur la carte pour faire apparaître des villes et donjons au fil de votre progression. Rencontrez une pléiade de personnages truculents, affrontez des monstres féroces et effectuez des quêtes dans le vaste monde de Fa’Diel. En outre, la musique a été remaniée pour cette version remastérisée, mais vous pourrez aussi alterner entre la nouvelle bande-son et la bande originale. D’autres fonctionnalités ont été intégrées, dont la possibilité de désactiver les combats aléatoires et le mini-jeu totalement inédit « Ring Ring Land ».

Disgaea 6: Defiance of Destiny (29 juin)

Le premier DISGAEA depuis six ans, enfin là ! Retrouvez Zed, un zombie dont le seul but dans la vie est de venir à bout du Death-tructor divin ! Est-ce qu’un simple zombie du Sous-Monde comme lui va réussir à exterminer une créature aussi puissante ?! Vous le saurez en jouant à la toute dernière mouture de la série DISGAEA ! Abusez de l’Ultra-Réincarnation, d’effets 3D (une première) et d’options de jeu ajustables à volonté, qui en feront le jeu parfait pour les anciens et nouveaux fans de DISGAEA !

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (24 juin)

“Et voilà, nous allons entrer dans le fameux Donjon de Naheulbeuk!” Par Crom, l’univers déjanté de John Lang arrive en jeu vidéo. Retrouvez le Ranger, l’Elfette, son Nain préféré et toute la bande de bras cassés dans un JDR Tactique épique, plein d’humour et de surprises.

Incarnez 7 aventuriers qui ne peuvent pas vraiment s’entendre mais devront s’unir face à l’adversité dans ce RPG tactique au tour par tour ! Ils sont maladroits, inexpérimentés, bagarreurs et ils vont devoir se supporter pour récupérer la statuette de Gladeulfeurha ! Le Ranger, le Barbare, l’Elfe, le Nain, la Magicienne, l’Ogre et le Voleur se lancent à l’assaut du Donjon de Naheulbeuk dans une quête épique, mais rapidement un étrange sentiment de déjà vu s’installe…

Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 (25 juin)

Jouez à Tony Hawk’s™ Pro Skater™ et Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 2, jeux entièrement remastérisés et regroupés dans une seule collection épique, réimaginés dans son intégralité pour une HD incroyable.

Redécouvrez les jeux de skate les plus emblématiques

Skatez comme le légendaire Tony Hawk et le répertoire original des pros, ainsi que de tout nouveaux pros. Écoutez une bande-son qui a marqué toute une époque, maintenant avec des morceaux inédits. Effectuez des combos de figures incroyables avec le maniement unique de la série Tony Hawk’s™ Pro Skater™.

Tous les modes du jeu original et plus encore

Jouez à tous les modes originaux et affrontez directement votre compétition avec les modes à 2 joueurs en local. Affichez votre style et votre créativité avec des fonctionnalités améliorées Créer un parc et Créer un skateur. Rivalisez avec des joueurs du monde entier dans les modes multijoueur et les classements.

Alex Kidd in Miracle World DX (24 juin)

Avec de nouveaux graphismes en HD, des améliorations du gameplay et des animations, redécouvrez tous les niveaux du jeu original ainsi que de nouveaux qui développent l’histoire d’Alex Kidd.

Le légendaire Alex Kidd revient dans Alex Kidd in Miracle World DX !

L’iconique Alex Kidd est de retour !Sautez dans le monde des miracles et vivez cette expérience comme vous ne l’avez jamais vue. Avec de nouveaux graphismes en HD, des améliorations du gameplay et des animations, redécouvrez tous les niveaux du jeu original ainsi que de nouveaux qui développent l’histoire d’Alex Kidd. Vainquez le maléfique Janken le Grand et sauvez les habitants de Radaxian une fois pour toutes !Le monde a besoin d’un héros, qu’attendez-vous ?

Revivez les combats légendaires de pierre feuille ciseaux avec le mode Boss rush !

Préparez-vous pour de l’action non-stop avec le mode Boss rush ! Affrontez les légendaires Gooseka, Chokkina, Parplin et Janken le Grand, dans des combats de boss en continu !

Voyagez dans le passé avec le mode Rétro !

Replongez dans un monde 8 bits avec le mode Rétro ! Vous pouvez à n’importe quel moment de votre partie passer du mode graphique amélioré au style original !

Une légende renaît – Plongez dans le monde d’Alex Kidd in Miracle World avec de nouveaux graphismes magnifiques ainsi que des commandes plus fluides et précises.

La nostalgie l’emporte toujours – Retournez dans les années 80 en appuyant sur un simple bouton. Peu importe où vous vous trouvez dans un niveau, vous pouvez passer des graphismes 8 bits à la HD.

De nouveaux niveaux – Jouez à de nouveaux niveaux qui développent l’histoire du jeu original.

Des combats alternatifs contre les boss – De nouvelles mécaniques de combat améliorées contre les boss avec un combat plus intuitif.

Une nouvelle musique remastérisée – Tout un tas de musiques réimaginées ou remastérisées du jeu classique !

DC Super Hero Girls: Teen Power (4 juin)

Rejoignez le combat pour la justice et incarnez Wonder Woman, Supergirl et Batgirl de la série animée DC Super Hero Girls et sauvez Metropolis des super-vilaines les plus célèbres de l’univers DC ! Chaque héroïne dispose de ses capacités propres pour affronter les méchants : Wonder Woman est équipée de son Lasso de Vérité et de son Bouclier volant, Supergirl peut compter sur sa Vision thermique et son Super-souffle et Batgirl peut inventer des gadgets tels que le Batarang et le Bat-Hook pour lutter contre le crime. Et lorsqu’elles ne combattent pas les criminels, elles doivent concilier leur vie de justicières avec leur existence d’adolescentes !

ENDER LILIES: Quietus of the Knights (22 juin)

Au royaume de Lointerre, une soudaine pluie de mort transforme tout ce qui vit en violentes créatures immortelles. Sans moyen face à cette tragédie qui dépasse l’entendement, le royaume périt. Telle une malédiction, la pluie ne s’arrête pas. C’est alors que Lily, une jeune fille cachée dans les profondeurs d’une église de ce monde, s’éveille. ENDER LILIES est un action-RPG 2D à défilement horizontal qui se déroule dans un monde de dark fantasy, et dans lequel vous essayez de résoudre le mystère de la pluie de mort qui a détruit le royaume. Vous parcourez le royaume de Lointerre, aussi beau que tragique avec ses châteaux majestueux, ses forêts submergées et ses profondeurs corrompues. En cette terre de souffrances, vos puissants ennemis ne vous laisseront pas une seconde de répit. Les immortels libérés de leur malédiction par Lily se joindront à elle. Combattez auprès de ces chevaliers pour découvrir la fin de l’histoire.

NINJA GAIDEN: Master Collection Deluxe Edition (10 juin)

“Profitez de 3 jeux de la série NINJA GAIDEN en un seul titre. Chaque titre est aussi amusant que dans vos souvenirs tout en préservant la même action survitaminée des jeux originaux. Préparez-vous à des combats dantesques contre des ennemis redoutables ! En plus de Ryu Hayabusa, 4 autres personnages : Ayane, Rachel, Momiji et Kasumi sont aussi jouables. Vous pouvez créer un duo avec vos personnages préférés et alterner librement le personnage joueur durant les combats. Les héroïnes incluses dans ce titre sont les mêmes que dans les versions originales. De plus, les personnages jouables et les scènes (modes) varient pour chaque titre. Tous les modes de jeu et costumes DLC sortis auparavant pour chaque titre sont inclus dans ce set. En plus de Ryu Hayabusa, les autres personnages disposent aussi de beaucoup de costumes, vous permettant de profiter de combats bourrés d’action dans la tenue que vous préférez.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – le jeu vidéo officiel (22 juin)

Les Jeux olympiques sont de retour et c’est votre tour de briller ! Que vous jouiez avec des amis, en famille ou que vous visiez l’or sur les classements mondiaux, c’est un jeu multijoueur très accessible que tout le monde peut apprécier ! Préparez-vous à libérer l’athlète qui sommeille en vous en créant votre avatar, en personnalisant ses compétences et en choisissant le costume parfait. Pourquoi se contenter d’une tenue de sport standard quand vous pouvez occuper le devant de la scène en tant que pirate, astronaute ou cow-boy ? Choisissez parmi 18 épreuves sportives amusantes, du tennis au football en passant par le 100 m, le basketball et la boxe. Il y a toujours un record à battre et une revanche à prendre. Viser l’or n’a jamais été si divertissant !

DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky (11 juin)

Où est-ce que la carte au trésor de Lucky te mènera-t-elle ? Incarne Lucky et chevauche Spirit, son fidèle mustang pour commencer une nouvelle aventure sauvage à Miradero. Le far-west est immense, rempli de quêtes excitantes et d’une faune à explorer. Avec les courageuses meilleures amies de Lucky, Abigaëlle et Apo à tes cotés vous êtes destinées à beaucoup vous amuser ! Tu devras aussi te frayer un chemin à travers les dangers, comme le cowboy Hendricks, qui porte un peu trop d’intérêt à ta chasse au trésor. Mais en compagnie des AB-LU-AP et grâce au lien grandissant entre Lucky et Spirit, tu es prête à devenir une vraie experte du far-west. Amitié, entretien et exploration sont les clefs pour résoudre le mystère – et contrecarrer les plans du vil Hendricks. Une vie palpitante et d’aventure t’attend dans le far-west. Galope à travers les cinq différentes régions de Miradero et découvre des objets à collectionner, des passages secrets et des animaux – tout autant amicaux que dangereux. Aide les habitants de la ville en accomplissant des travaux comme des livraisons rapides et des sauvetages d’animaux. Sers-toi de ton appareil photo pour immortaliser la beauté des paysages et chevauche Spirit jusqu’à la victoire dans des courses de chevaux excitantes. Lorsque l’heure est au repos, personnalise ton apparence avec des vêtements et des objets que tu auras récupéré lors de tes aventures, ou dirige-toi vers les étables de Miradero pour panser et câliner Spirit. Plus votre lien sera fort, plus Spirit pourra s’aventurer à travers le vaste far-west. Trouveras-tu – et protègeras – le vrai trésor de Miradero ?

Last Kids on Earth et le Sceptre Maudit (4 juin)

Combats des hordes de zombies dans The Last Kids on Earth et le Sceptre maudit, un RPG action en monde semi-ouvert, qui raconte une nouvelle histoire dans la ville post-apocalyptique de Wakefield. Incarne les survivants adolescents, Jack, Quint, June ou Dirk et explore les rues infestées de zombies dans ta quête pour empêcher Malondre, un puissant adversaire, de mettre la main sur le Sceptre maudit. Quand les ennemis t’encerclent, sers-toi des compétences de combat uniques de tes héros pour défendre leur cabane dans les arbres. Invoque le sorcier Bardle, la guerrière Skaelka ou d’autres alliés pour t’aider au combat. Fabrique des améliorations pour renforcer tes capacités, la cabane et le véhicule de secours Big Mama. Jusqu’à 4 joueurs peuvent suivre l’histoire ensemble, en mode coop local, ou résister à des vagues d’ennemis en mode Horde. Arriveras-tu à vaincre les boss géants de la série animée, y compris ce tout nouvel ennemi : Malondre ?

Griftlands (10 juin)

Griftlands est un jeu de construction de decks où l’on se bat et négocie pour se frayer un chemin dans un monde de science-fiction en ruine. Chaque décision est importante, qu’il s’agisse des emplois que vous occupez, des amis que vous vous faites ou des cartes que vous collectionnez. La mort arrive rapidement, mais chaque partie offre de nouvelles situations et stratégies à explorer.

Wing of Darkness (3 juin)

Les guerres ne sont plus le fruit de conflits entre peuples. Non, elles se sont transformées en une lutte pour la survie de l’humanité face à un tout nouvel ennemi. Des objets volants non identifiés, connus sous le nom de Blankers, ont soudainement apparu dans le ciel et sont d’une telle puissance que seules des armes appelées Held Systems peuvent en venir à bout. Aux commandes de ces Held Systems, des jeunes filles aux capacités exceptionnelles appelées Fräuleins. Tout repose sur elles… Si elles ne combattent pas, l’humanité est condamnée. Mais combattre vient à un prix que certaines ne sont peut-être pas préparées à payer…

Wing of Darkness est un tout nouveau genre de jeu de tir aérien qui comprend divers éléments qui le démarquent des autres jeux du même type. Ce jeu de tir en 3D nerveux permet au joueur de plonger dans des batailles aériennes exaltantes tout en mettant en scène l’évolution des deux héroïnes au cours de l’histoire à travers une série de cinématiques.

Profitez de sensations de vol grisantes grâce à des commandes simples qui vous permettront de voler en totale liberté. Par ailleurs, si jamais vous êtes à court de munitions, celles-ci se rempliront de nouveau automatiquement. Choisissez donc votre arme favorite parmi un arsenal varié d’armes futuristes et affrontez vos ennemis sans avoir à vous soucier d’économiser les munitions. Les éléments futuristes de Wing of Darkness vous plongeront dans des combats plus palpitants que jamais !

Avant et après les phases de combat, des cinématiques font avancer l’histoire. Les deux héroïnes, Klara et Erika (doublées par de célèbres comédiennes de doublage japonaises), y racontent à tour de rôle leur propre histoire sous forme de flash-back. Vous pourrez donc voir le mystère des Blankers et des Fräuleins s’éclaircir selon leurs deux points de vue.

LEGO Builder’s Journey (22 juin)

Des puzzles, de l’aventure et de belles relations. Passez par les différents niveaux brique après brique, et résolvez des énigmes qui vous demanderont parfois de suivre leurs instructions… ou de faire preuve de créativité et d’ingéniosité. Builder’s Journey est une énigme poétique qui se déroule dans l’univers des briques LEGO®, et qui prend vie avec les éléments LEGO® les plus réalistes ayant jamais pris vie sur écran. Laissez-vous transporter dans un monde à couper le souffle où se multiplient les effets du brique à brique, le tout avec une bande-son incroyable. Votre aventure sera ponctuée de hauts et de bas, de défis et de victoires. Prenez le temps d’expérimenter et de jouer ; après tout, le voyage du constructeur consiste avant tout à découvrir qui nous sommes et où nous allons.

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol (29 juin)

Le jeu culte Zombies Ate My Neighbors et sa suite Ghoul Patrol font enfin leur retour dans Lucasfilm Classic Games ! Jouez à ces classiques de l’âge d’or des consoles 16 bits, avec en prime quelques nouveautés et des galeries d’archives inédites.

Eh, mais d’où vient cette musique flippante ? Aaahh ! De Zombies Ate My Neighbors. Vous voilà plongé dans un film d’horreur qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Mais que font deux ados sans histoire comme Zeke et Julie dans un jeu de ce genre ? Ils tentent de sauver des voisins innocents, des pom-pom girls et des bambins avant qu’ils ne se fassent dévorer. Qui a bien pu faire de cette petite ville une scène d’épouvante et d’hystérie ? Eh bien, des zombies, des maniaques de la tronçonneuse, des momies, des poupées maléfiques incroyablement coriaces, des hommes-lézards, des masses informes, des vampires, des fourmis géantes ou encore des Martiens. Comment ces ados intrépides vont-ils passer la nuit ? À vous de trouver le bon chemin dans 55 niveaux tous plus horribles les uns que les autres. Combattez les monstres avec des armes aussi redoutables qu’originales : uzis à eau, canettes explosives, bazookas, tondeuses à gazon et artefacts antiques. Et n’oubliez pas de récupérer les nombreux bonus comme des potions secrètes pour décupler vos forces ou des clowns pour leurrer les ennemis. Mais est-ce que ce jeu a une fin ?

Zeke et Julie, nos deux héros intrépides, visitent l’exposition de la bibliothèque consacrée aux fantômes et aux goules. Ils y découvrent un vieux coffre contenant un livre ancien sur les esprits. Évidemment, ils ne peuvent pas s’empêcher de le lire… quand soudain apparaît un esprit maléfique avec des dents de travers. Cet affreux fantôme et ses lutins infâmes envahissent désormais la ville mais aussi les livres d’histoire, qu’ils comptent bien réécrire à leur manière. Vous êtes le seul à pouvoir remonter le temps pour exorciser une encyclopédie de personnages historiques zombifiés. Venez à bout des créatures maléfiques avec des arbalètes, mitraillettes à balles de ping-pong, pistolets thermiques martiens et bien d’autres. Réduisez en poussière les fantômes qui sortent des poubelles et autres esprits ninja, sauvez des bibliothécaires épouvantés et des pirates, esquivez des livres volants et des plantes carnivores dévoreuses d’ados ! Nos deux héros sont les seuls à pouvoir renfermer l’esprit maléfique dans son livre et mettre fin au cauchemar. Ghoul Patrol à la rescousse !

Destroy All Humans! (29 juin)

Incarnez le maléfique extraterrestre Crypto-137 et terrorisez les terriens des années 1950. Prélevez leur ADN et anéantissez le gouvernement des États-Unis dans cette réédition du cultissime jeu d’invasion extraterrestre. Annihilez les misérables humains avec différentes armes et capacités psychiques et réduisez leurs villes en cendres avec votre soucoupe volante ! Un pas de géant sur l’humanité !

Beasts of Maravilla Island (juin)

Beasts of Maravilla Island est un jeu d’aventure en 3D où vous incarnez une jeune photographe animalière qui parcourt les écosystèmes magiques de l’île de Maravilla pour découvrir des créatures extraordinaires, apprendre leurs comportements et, avant tout, les immortaliser en photo. La magie qui protège l’île se dissipe, et la seule façon de la sauver est de restaurer la foi de l’humanité dans le surnaturel. Guidez Marina Montez, une photographe animalière en herbe équipée de l’appareil et du journal de Maravilla de son grand-père. Pour sauver l’île, vous devrez escalader et explorer, mais aussi résoudre des casse-têtes mettant en jeu sa faune et sa flore afin de pouvoir trouver et photographier ses fabuleuses créatures. Pour capturer leurs comportements singuliers, vous aurez besoin de les amadouer ! Jouez avec un crocodile-loutre agité, accompagnez un oiseau-singe amoureux et découvrez les cachettes favorites des oiseaux qui se déguisent en bananes. Beasts of Maravilla Island vous offre de nombreuses opportunités enchanteresses d’interagir de manière saine et inédite avec ces créatures ! Photographiez des moments féériques avec des animaux majestueux et faites connaître la magie de l’île au monde entier !

Carnivores: Dinosaur Hunt (1er juin)

Carnivores : Dinosaur Hunt est un simulateur de chasse de la première personne dans lequel vous chassez les créatures les plus grandes et les plus dangereuses jamais vivantes – DINOSAURES. Ce jeu est une version retravaillée du jeu vidéo classique de chasse aux dinosaures, Carnivores : Dinosaur Hunter, avec un nouveau moteur de jeu, des graphismes améliorés, un comportement avancé des dinosaures et un développement fluide des joueurs. Vivez une expérience de chasse inhabituelle en chassant et en poursuivant les dinosaures ! Pour survivre, vous devez connaître les manières et les habitudes de votre cible. Comme dans la vraie chasse, vous devez être vigilant tout le temps et garder un œil sur ce qui vous entoure. Sinon, en approchant le tyrannosaure du côté sous le vent, vous êtes susceptible de devenir son déjeuner. Au cours de vos aventures de chasse, vous visiterez des endroits magnifiques mais dangereux, chacun ayant son propre écosystème unique. Explorez les plages immaculées, la jungle dense, les plaines rocheuses et les déserts chauds de la planète FMM UV-32. Les avantages du terrain peuvent être utilisés pour augmenter les chances de succès de la chasse. Vous pouvez vous cacher sur les sentiers foulés ou traquer les animaux sur le sentier. Il est important de connaître la direction du vent, car certains dinosaures peuvent vous sentir Avec l’aide du mouvement furtif ou de l’escalade de la colline, vous obtiendrez l’avantage tactique de chasser avec succès les dinosaures les plus dangereux vivant sur la planète. Pour une chasse réussie, planifiez soigneusement et réfléchissez à vos tactiques, y compris le choix des armes et de l’équipement. Utilisez-vous un fusil de grand calibre, un fusil de sniper ou une arbalète silencieuse ? Peut-être que tu devrais apporter une arme avec toi, juste au cas où ? L’un des éléments les plus importants dont vous aurez besoin est votre gadget de poche M.I.S.T. – un radar GPS qui peut faciliter la traque d’une cible. Le jeu a d’autres équipements que vous pouvez emporter avec vous pour la chasse pour augmenter vos chances de survie, comme un spray qui masque votre odeur. Vous serez en mesure de rencontrer de nombreux dinosaures différents, chacun avec un modèle unique de comportement et un niveau d’intelligence – des créatures avec le cerveau de la taille d’un pois aux prédateurs rusés avec une vision aiguisée, l’ouïe et l’odorat. Chaque dinosaure dans notre jeu a une intelligence artificielle réaliste et avancée, donc d’une espèce à l’autre, tout le monde réagira différemment à vous. Certains dinosaures s’enfuiront s’ils vous voient, d’autres attaqueront la menace, et le reste essaiera de tuer tout ce qui bouge ! Alors soyez prudent et traquez les proies à bon escient, sinon vous deviendrez vous-même la proie.

Stonefly (1er juin)

Stonefly emmène les joueurs dans une aventure mécanique à travers une forêt enchanteresse, en suivant l’histoire d’Annika Stonefly, une inventrice brillante mais naïve qui cherche à retrouver un héritage familial perdu. Le jeu est publié par MWM Interactive, une division de Madison Wells, une société de divertissement de premier plan, qui a pour vocation de proposer aux joueurs des jeux inventifs, artistiques et captivants créés par des développeurs indépendants du monde entier.