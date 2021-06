Cinq nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec une belle surprise que vous avez surement découvert hier dans noter article résumant les sorties du mois de juin (ici).

LEGO Builder’s Journey sortira le 22 juin prochain sur l’eShop de la console hybride de Nintendo pour 19€99.

Des puzzles, de l’aventure et de belles relations. Passez par les différents niveaux brique après brique, et résolvez des énigmes qui vous demanderont parfois de suivre leurs instructions… ou de faire preuve de créativité et d’ingéniosité. Builder’s Journey est une énigme poétique qui se déroule dans l’univers des briques LEGO®, et qui prend vie avec les éléments LEGO® les plus réalistes ayant jamais pris vie sur écran. Laissez-vous transporter dans un monde à couper le souffle où se multiplient les effets du brique à brique, le tout avec une bande-son incroyable. Votre aventure sera ponctuée de hauts et de bas, de défis et de victoires. Prenez le temps d’expérimenter et de jouer ; après tout, le voyage du constructeur consiste avant tout à découvrir qui nous sommes et où nous allons.

Alba: A Wildlife Adventure sortira lui le 9 juin, soit la semaine prochaine, pour 19€99, sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch.

Rejoignez Alba, une jeune activiste alors qu’elle entreprend un voyage pour sauver une île magnifique ainsi que sa faune et sa flore. Alba : un été en terre sauvage est une nouvelle aventure par les créateurs de Monument Valley et Assemble with Care. Lorsqu’Alba rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée, elle s’apprête à passer un été paisible à explorer la nature avec son amie Inès… mais lorsqu’elle voit un animal en danger, elle réalise qu’elle se doit d’agir !

Donuts ‘N’ Justice arrive lui cette semaine, le 4 juin pour 4,99 €.

Nos deux flics sont de charmants antihéros qui détestent les criminels et entendent, à deux, faire la différence au sein de leur communauté. Ouvrez le feu, lancez des grenades contre des voyous et faites tomber les pontes des syndicats du crime qui terrorisent ces rues. Affrontez plus de 14 types d’ennemis parmi lesquels de dangereux de gangs de motards, des aliens ainsi que de redoutables boss lors de courses-poursuites effrénées.

Project AETHER: First Contactest annoncé sur Nintendo Switch, normalement pour cette année.

天使帝國四《Empire of Angels IV》arrivera le 24 juin 2021 sur Nintendo Switch, en version dématérialisée sur l’eShop, mais également en version physique sur le site de Play Asia en édition standard et collector.

À propos de l’Empire des Anges IV

Offrant une nouvelle perspective sur l’histoire d’Asgard, Empire of Angels IV présente à nouveau son histoire, ses personnages et ses mécanismes sans qu’aucune connaissance préalable ne soit nécessaire pour profiter de cette toute nouvelle aventure. Les intrigues politiques sur fond de fantasy et la terreur de la guerre sont contrebalancées par des interactions légères entre les personnages, un humour décapant, des designs séduisants et la possibilité de briser l’armure de vos adversaires féminines !

Cette sortie marquera la première apparition de la série Empire of Angels sur consoles depuis ses débuts en 1993. Dernier opus de la franchise historique des RPG tactiques, cette édition actualisée d’Empire of Angels IV présente des graphismes 3D luxuriants, des combats stratégiques au tour par tour et un casting de personnages exclusivement féminins dont la voix est entièrement chinoise, avec une localisation révisée pour le support du texte anglais.

Rejoignez l’équipe d’investigation Namtar qui patrouille dans le pays d’Asgard pour maintenir l’ordre contre un fléau qui pousse les gens ordinaires à la violence aveugle. Après que Niya, capitaine de la légion du royaume des Valkyries, ait été témoin de la chute d’un orbe brillant, tout ce qu’elle comprend de l’histoire et de la paix fragile d’Asgard est remis en question. Accompagnée d’alliés de confiance et de nouveaux amis, Niya mène l’équipe dans une mission mondiale pour découvrir la vérité, alors que le mystérieux fléau menace de les déchirer.

Caractéristiques principales