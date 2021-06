L’art de la guerre selon Roguebook

Lesquin, le 1er juin 2021 – A deux semaines de son lancement sur PC, Roguebook, le roguelike deckbuilder développé par Abrakam Entertainment et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The GatheringTM, dévoile un peu plus ses mécaniques de combat. Seuls les plus fins stratèges parviendront à vaincre l’entité maléfique dissimulée aux tréfonds des pages du Roguebook !



Roguebook vous propose de sélectionner un duo de héros parmi les 4 disponibles : Sharra tranche ses adversaires tout en puissance, Sorocco pare les attaques adverses avec détermination, Aurora déploie sa magie avec talent et Seifer déverse sa rage contre ceux ayant eu le malheur de l’attaquer.

Chaque héros dispose de cartes qui lui sont propres. Il appartient aux joueurs d’établir ses stratégies et d’abattre ses cartes au meilleur moment et dans le bon ordre afin de créer des combos dévastateurs. Au début de chaque tour, les joueurs savent quelles sont les attaques des adversaires. Si parfois la meilleure défense est l’attaque, il peut être plus sage de concentrer ses forces sur la défense afin d’éviter une cuisante défaite…

Roguelike oblige, chaque débâcle vous fait repartir au début du jeu. Mais chaque run vous rendra également plus puissant, grâce aux nouvelles cartes et compétences débloquées ! C’est en recommençant encore et encore qu’il sera possible aux joueurs de venir à bout du bestiaire qui compte plus de 50 ennemis différents.