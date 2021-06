The Last Kids on Earth disponible sur Nintendo Switch

Pour bien commencer l’été, retrouver Jack et ses amis dans le tout nouveau jeu vidéo THE LAST KIDS ON EARTH ET LE SCEPTRE MAUDIT dès le 4 juin 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®, Xbox et Steam. Le jeu est tiré de l’univers littéraire de la saga Les Mômes de l’Apocalypse dont le quatrième tome, Invasion cosmique sera disponible en librairie dès le 7 juillet.

La série d’animation The Last Kids on Earth ou Les Mômes de l’Apocalypse en français, a fait son apparition sur Netflix en 2019. Elle a été depuis, récompensée par un Emmy Awards dans la catégorie « Meilleur programme d’animation spécial ». Les Mômes de l’Apocalypse raconte l’histoire du jeune orphelin Jack Sullivan et de ses trois amis Quint, Dirk et June. Les quatre adolescents vivent réfugiés dans une cabane depuis l’Apocalypse et passent le plus clair de leur temps à jouer aux jeux vidéo, manger des bonbons et combattre les zombies qui ont envahi leur ville.

Cette série d’animation est l’adaptation de la série de romans jeunesse éponyme, écrite par Max Brailler et illustrée par Douglas Holgate, parue aux éditions Milan depuis 2015.

Cette saga comprend trois tomes : Les Mômes de l’Apocalypse ; Zombie Parade et Cauchemar Royal (vendus à plus de 12 000 exemplaires en France) et le quatrième, Invasion cosmique, qui sera disponible en librairie dès le 7 juillet.

Chaque roman est très illustré, mêlant ainsi planches de BD et narration, idéal pour les lecteurs dès 10 ans qui raffolent des monstres et des zombies mais qui sont trop jeunes pour lire « The Walking Dead ».