The Lion’s Song et The Flower Collectors s’offrent une version boîte

Super Rare Games a dévoilé cette semaine deux nouvelles éditions physiques sur Nintendo Switch. Il s’agit de deux jeux par les autrichiens de Mi’pu’mi Games. Le premier étant le très bon point’n click narratif The Lion’s Song dont nous vous proposons le test ici. Le second n’est autre que The Flower Collectors, moins connu et moins bon que le premier d’après les critiques. Tirage limité à 4000 exemplaires, rendez-vous le 10 juin sur le site de l’éditeur SRG.

