La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

80’s Overdrive – $2.99 (prix de base: $9.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

American Fugitive – $1.99 (prix de base: $19.99)

Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Bit.Trip Beat – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Core – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Fate – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Flux – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base: $4.99)

Bit.Trip Void – $1.99 (prix de base: $4.99)

Blasphemous – $9.99 (prix de base: $24.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Bomber Crew – $2.99 (prix de base: $14.99)

Bridge Constructor: The Walking Dead – $5.99 (prix de base: $9.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Caveblazers – $2.09 (prix de base: $14.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Children of Morta – $10.99 (prix de base: $21.99)

Clustertruck – $7.49 (prix de base: $14.99)

Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.50 (prix de base: $12.99)

Cook, Serve, Delicious! 3?! – $12.99 (prix de base: $19.99)

Crown Trick – $13.39 (prix de base: $19.99)

Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

Crysis Remastered – $14.99 (prix de base: $29.99)

Degrees of Separation – $5.99 (prix de base: $19.99)

Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

Dicey Dungeons – $8.99 (prix de base: $14.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

Dragon Quest – $3.24 (prix de base: $4.99)

Dragon Quest II – $4.21 (prix de base: $6.49)

Dragon Quest III – $8.11 (prix de base: $12.49)

Earthlock – $5.98 (prix de base: $29.90)

Figment – $2.79 (prix de base: $19.99)

Freedom Finger – $4.99 (prix de base: $14.99)

Garage – $8.99 (prix de base: $14.99)

Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

Going Under – $9.99 (prix de base: $19.99)

Golf With Your Friends – $9.99 (prix de base: $19.99)

Graveyard Keeper – $11.99 (prix de base: $19.99)

Hello Neighbor – $23.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $17.99 (prix de base: $29.99)

Human: Fall Flat – $9.99 (prix de base: $19.99)

Hungry Shark World – $2.49 (prix de base: $9.99)

HyperParasite – $1.99 (prix de base: $17.99)

ibb & obb – $4.49 (prix de base: $14.99)

Icey – $4.99 (prix de base: $9.99)

Lovers in a Dangeous Spacetime – $7.49 (prix de base: $14.99)

Monster Sanctuary – $13.39 (prix de base: $19.99)

Moonlighter – $7.49 (prix de base: $24.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Moving Out – $12.49 (prix de base: $24.99)

Mr. Shifty – $8.99 (prix de base: $14.99)

Muse Dash – $19.49 (prix de base: $29.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

Narita Boy – $18.74 (prix de base: $24.99)

Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base: $9.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Overcooked! 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked! All You Can Eat – $31.99 (prix de base: $39.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Panzer Dragoon: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

Party Hard – $8.99 (prix de base: $14.99)

Party Hard 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Perception – $2.99 (prix de base: $19.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base: $16.49)

Screencheat: Unplugged – $2.20 (prix de base: $12.99)

Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

Slime-san – $4.79 (prix de base: $11.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

Space Crew – $9.99 (prix de base: $19.99)

SpeedRunners – $8.99 (prix de base: $14.99)

Spice and Wolf VR – $14.99 (prix de base: $24.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Summer in Mara – $10.99 (prix de base: $24.99)

Syberia 1 & 2 – $1.99 (prix de base: $34.99)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

Tharsis – $1.99 (prix de base: $11.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Flame in the Flood: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Survivalists – $12.49 (prix de base: $24.99)

The Warlock of Firetop Mountain: Goblin Scourge Edition – $2.99 (prix de base: $29.99)

They Bleed Pixels – $7.49 (prix de base: $14.99)

This War of Mine: Complete Edition – $3.99 (prix de base: $39.99)

Thomas Was Alone – $4.99 (prix de base: $9.99)

Tools Up! – $3.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Trine 4: The Nightmare Prince – $7.49 (prix de base: $29.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Valfaris & Slain Double Pack – $13.59 (prix de base: $39.99)

Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

Vaporum – $9.99 (prix de base: $24.99)

Velocity 2X – $4.99 (prix de base: $19.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $14.09 (prix de base: $29.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.99)