Les portes de l’Enfer s’ouvriront le 23 septembre pour Diablo II: Resurrected

Cette fidèle remastérisation du célèbre jeu de rôle de Blizzard Entertainment sera disponible sur PC Windows®, et pour la toute première fois sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, et Nintendo Switch™. Les précommandes sont d’ores et déjà lancées et permettront d’accéder de manière anticipée à la bêta ouverte du jeu.

Irvine (Californie), le 13 juin 2021 – Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui la date de sortie de Diablo® II: Resurrected™. Le 23 septembre prochain, les joueurs du monde entier pourront rejoindre la lutte pour sauver Sanctuaire de l’apocalypse dans cette remastérisation de Diablo II et de son extension Lord of Destruction, deux jeux de rôle et d’action qui ont laissé leur marque sur le genre.

Dans Diablo II: Resurrected, les modèles de personnages iconiques en 2D du jeu original deviendront de superbes héros en 3D. Ils pourront ainsi partir à l’aventure dans un Sanctuaire revisité, plein de paysages de dark fantasy à la fois détaillés et sanglants. Diablo II: Resurrected tirera pleinement parti des technologies modernes et proposera une résolution 4K ainsi qu’une bande-son entièrement remastérisée en Dolby Surround 7.1*. Ceux et celles qui se souviennent agréablement de l’ambiance et de la narration du jeu original peuvent par ailleurs s’attendre à 27 minutes de scènes cinématiques, recréées à l’aide de visuels haute fidélité qui allient à merveille scènes d’origine et graphismes modernes.

Bien que Diablo II: Resurrected soit adapté aux technologies actuelles, il préservera également la jouabilité du célèbre hack-and-slash, qui est tout aussi agréable aujourd’hui qu’elle l’était il y a vingt ans. Quelques améliorations de confort demandées par les joueurs vétérans feront toutefois leur apparition, comme un coffre plus grand ou encore un ramassage automatique des pièces d’or. Les plus nostalgiques des joueurs pourront également passer des graphismes modernes à l’expérience d’origine en 800 par 600, d’une simple pression de touche.

“Le Seigneur de la Terreur a exigé que nous remastérisions Diablo II, et nous sommes ravis de nous exécuter en sortant Diablo II: Resurrected sur PC et consoles en septembre prochain, avec une progression partagée** pour que chacun puisse en profiter sur sa plateforme de prédilection,” déclare J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, “Nous sommes impatients d’accueillir vétérans et néophytes de Diablo dans notre bêta ouverte qui arrive bientôt. Leurs retours nous aideront à apporter la touche finale à ce jeu dont on espère que les fans pourront y jouer pendant de nombreuses années.“

Une bêta ouverte multijoueur de Diablo II: Resurrected sera disponible sur les plateformes concernées au mois d’août. Cinq classes sur les sept disponibles dans le jeu final seront de la partie : l’Amazone, le Barbare, le Paladin, et l’Ensorceleuse du jeu de de base ainsi que le Druide de l’extension Lord of Destruction. Le Nécromancien et l’Assassin seront quant à eux disponibles au lancement.

Diablo II: Resurrected est développé par Blizzard Entertainment et le studio interne Vicarious Visions. Il sera disponible dès son lancement sur PC Windows® via Battle.net®, ainsi que sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, et Nintendo Switch™.

Diablo II: Resurrected sera disponible à l’achat seul, ou dans le cadre de la Diablo Prime Evil Collection.

La Diablo Prime Evil Collection contiendra :

Diablo II: Resurrected

Diablo III: Eternal Collection , qui contient Diablo III , son extension Reaper of Souls ™ , et le pack de contenu du Retour du Nécromancien

Le familier Méphisto et les ailes Hatred’s Grasp pour Diablo III

Ceux et celles qui précommanderont Diablo II: Resurrected ou la Diablo Prime Evil Collection recevront la transmogrification Heritage of Arreat pour Diablo III dès le 23 septembre. Cette dernière permettra aux barbares de Diablo III d’arborer l’iconique peinture de guerre bleue et l’armure de cuir des barbares de Diablo II. Les précommandes débloqueront également l’accès anticipé à la bêta ouverte du jeu, prévu pour le mois d’août sur les plateformes concernées.